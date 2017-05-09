profile
Gears of War : Reloaded
name : Gears of War : Reloaded
platform : PC
editor : Xbox Game Studios
developer : The Coalition
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
group information
Gears of War France
name : Gears of War France
title : Gears Of War France
screen name : gearsofwarfrance
url : http://www.gamekyo.com/group/gearsofwarfrance
official website : https://twitter.com/GearsFrance
creator : negan
creation date : 09/05/2017
last update : 08/30/2025
description : Numéro 1 sur l'actualité de Gears Of War en France !
tags : gears of war anya alex gow marcus gears of war 3 gow 3 cliff bleszinski sam sanguinator locuste boomer marcus fénix jace baird c
articles : 358
visites since opening : 1278835
subscribers : 13
bloggers : 1
Gears Of War Reloaded en captures
Gears Of War : Le Coin Screenshot


Gears Of War Reloaded est sorti mardi dernier, pour l'occasion, j'en ai profité entre quelques parties multijoueur pour refaire la campagne Solo en dément.

Comme pour Gears of War 2 et Gears 5 : Hivebusters, j'ai fait quelques screenshots pour alimenter l'actualité du groupe.

En espérant que ces captures raviront quelques souvenirs, en tout cas de mon côté le plaisir que ce soit en solo ou en multijoueurs est toujours intacte.

Bon visionnage.

















































































































A voir aussi les captures de Gears Of War 2 en 4K

https://www.gamekyo.com/group_article48157.html

Gears 5 : Hivebusters en captures

https://www.gamekyo.com/group_article57662.html


    posted the 08/30/2025 at 02:47 PM by negan
    posted the 08/30/2025 at 02:47 PM by negan
    negan posted the 08/30/2025 at 02:53 PM
    legato, hyunckel, capcom, idd, thekingman1, heracles, spartan1985, oss137, junaldinho, walterwhite, ouken, squall06 , escobar, guigui59, kurosama, voxen, fablus, goldmen33, diablass59, beks1080, churos45, darksly, stephenking, sujetdelta, chester,Zekk bliss02, spartan1985, haorus, shaco, hijikatamayora13, sonilka sorakairi86, osiris Nobleswan lazer

    Comme promis
    torotoro59 posted the 08/30/2025 at 03:07 PM
    zekk posted the 08/30/2025 at 03:11 PM
    nicoliafox posted the 08/30/2025 at 03:49 PM
    A chaque fois que je vois un remake du genre je me dis "ah ouai ils se sont pas foulés c'est comme dans mes souvenirs" et aprés je vois la gueule que c'était vraiment
    negan posted the 08/30/2025 at 04:09 PM
    nicoliafox Yep on oublie souvent
    jf17 posted the 08/30/2025 at 04:11 PM
    nicoliafox j'ai eue le même ressenti avec mgs3, j'ai relancé l'original et c'est flagrant, par contre le gameplay lui a vieilli
    idd posted the 08/30/2025 at 04:21 PM
    ouais ça rend bien je suis à la fin de l'acte 1 et c'est un régale
    ouken posted the 08/30/2025 at 04:31 PM
    enfin un article intéressant sur GK .P
    walterwhite posted the 08/30/2025 at 05:52 PM
    Magnifiques

    Cette ressortie m’a donné envie de me prendre un lanzor, les Xbox collector Gears etc…
    negan posted the 08/30/2025 at 05:54 PM
    walterwhite J'ai encore tout dans le garage

    Faudrait que je fasse des articles sur ma collection Gears d'ailleurs
    walterwhite posted the 08/30/2025 at 05:57 PM
    negan Excellente idée, j’ai guetté les prix pour la One S et X Gears, elles sont bien cotées.
    negan posted the 08/30/2025 at 05:58 PM
    walterwhite Tu verrais le nombre de bouquin que j'ai , il y en a j'ai payer 30 balles a l'époque
    walterwhite posted the 08/30/2025 at 06:05 PM
    negan Ah ouais tu dois avoir un sacré trésor.
    J’suis dég’ d’avoir vendu le collector de Gears 3 …
    escobar posted the 08/30/2025 at 08:07 PM
    Magnifique j'ai trop envie de le refaire
    obi69 posted the 08/30/2025 at 08:36 PM
    Merci de m'avoir spoiler la petite surprise, à la fin du jeu pendant que je bouffais,avec ton dernier screen de merde. J'allais justement reprendre la fin du dernier acte.
    negan posted the 08/30/2025 at 08:45 PM
    obi69 Tu as eux presque 50 images avant ça, si tu veux pas de spoil ne regarde pas un article de capture xD
    nicoliafox posted the 08/30/2025 at 10:23 PM
    jf17 negan Gears Of War, même si il a vite pris un coup de vieux,

    C'était LA claque graphique pour moi. Première fois que je voyais des shaders, les effects "next gen" de brillance, la HD...sur une cathodique...mais ! J'aime bien les jeux du début de la 360 ou tu sentais que les mecs mettaient certains curseurs a fond au détriment du bon gout. Genre DOA 4 ou Tomb Raider Legend avec ses effets un peu "plastique / brillant" Aprés ils sont devenus plus subtils.
    jf17 posted the 08/31/2025 at 03:45 AM
    nicoliafox c'est ça qui est grave, avec la 360 on avait senti la next t'en, depuis les nouvelles consoles ont la ressens moins
    sonilka posted the 08/31/2025 at 09:41 AM
    Le multi est toujours fun meme si la structure des cartes à vieilli. Par contre le solo avec ses bugs est devenu pénible sur la longueur. Regrettable que rien n'ait été corrigé.
    heracles posted the 09/01/2025 at 03:18 PM
    Magnifique. J'espère qu'ils vont pas se louper sur E-Day je l'attends fermement
