BetaTesteur 9,1/10

GAC 9/10

Gamergen 18/20

JV 17/20

Geeko 7,9/10

IGNUS 7/10



Kirby and the Forgotten Land + Star-Crossed World n’est pas juste une simple mise à jour technique. L’extension Star-Crossed World enrichit le jeu d’origine avec douze niveaux inédits, trois transformations mémorables, des ennemis plus redoutables et de nombreux secrets à découvrir. Grâce à l’optimisation apportée par la Nintendo Switch 2, l’expérience gagne en fluidité et en beauté, sublimant une direction artistique déjà remarquable.Si vous avez aimé l’aventure originale, cette version enrichie est un incontournable et se vend séparément pour 29.99$. Les ajouts scénaristiques, les défis relevés et la coop locale en font une expérience complète et variée qui mérite amplement de replonger dans le Monde oublié. Certes, quelques répétitions subsistent dans les mini-boss et le contenu reste moins ambitieux que des titres comme Super Mario Odyssey, mais l’ensemble propose une générosité et une magie difficile à égaler.En somme, Kirby and the Forgotten Land + Star-Crossed World confirme le statut du jeu comme l’un des meilleurs opus de la licence et s’impose comme un must-have de la Nintendo Switch 2.En somme, Kirby and the Forgotten Land – Nintendo Switch 2 Edition + Star-Crossed World s’impose comme une version enrichie qui consolide la place du titre parmi les incontournables de la licence. L’extension étoffe l’aventure originale avec de nouveaux tableaux, des mécaniques de jeu inédites et un niveau de difficulté relevé qui séduira autant les joueurs en quête de nouveauté que ceux désireux d’un défi plus corsé.Grâce aux améliorations techniques de la Switch 2 et à une nouvelle palette artistique éclatante, cette réédition propose une expérience à la fois familière et rafraîchie. Entre exploration, collection et combats, le contenu ajouté prolonge efficacement la durée de vie et démontre encore une fois le savoir-faire de Nintendo pour redonner une seconde jeunesse à ses classiques. Star-Crossed World est sans aucun doute une extension qui en vaut pleinement le coup.Si certaines Switch 2 Editions nous avaient laissé de marbre à cause du manque de contenu inédit (comme les The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Tears of the Kingdom), Kirby et le monde oublié – Nintendo Switch 2 Edition + Le pays des étoiles filantes nous a totalement convaincus. Les améliorations graphiques sont réussies, il n'y a pas grand-chose à redire sur ce point, mais surtout, la nouvelle aventure vaut totalement le coup de repasser à la caisse. Les niveaux et ennemis ne sont pas totalement inédits, mais suffisamment modifiés pour donner la sensation de découvrir de nouvelles choses à chaque instant. Si vous avez adoré le jeu de base et que vous avez une Switch 2 sous la main, la mise à niveau est un achat incontournable ! Sinon, eh bien foncez découvrir cet adorable jeu de plateforme et d'aventure avec Kirby, c'est une réussite du début à la fin.Pari réussi pour notre petite boule rose ! Ce passage à la 3D est un franc succès et donne plus de profondeur à cet univers Nintendo, d'habitude plus en retrait que les géants de la firme (Mario, Zelda et autres Pokémon). Entre nouveautés bien pensées et éléments emblématiques, Kirby a indéniablement trouvé la bonne formule et nous livre une excellente surprise. Tout est simple certes, mais ça fonctionne et il est difficile de lâcher la console des mains. Alors oui, le monde est moins ouvert que ce que l'on pensait, oui vous y trouverez peu de véritables défis, mais on oublie vite cela une fois le jeu lancé. Une petite bouffée d'air frais qui fait du bien et constitue une excellente porte d'entrée dans l'univers de Kirby.Trois ans après sa sortie sur Switch, “Kirby et le monde oublié” est de retour avec une version améliorée sur Switch 2. Sorti à l’origine en 2022 sur Switch, le titre de HAL Laboratory apportait la 3D pour la première fois dans la formule habituelle des jeux Kirby. Alors que Kirby vit paisiblement sur la planète Pop, un vortex se forme dans le ciel et aspire tout aux alentours. Le héros se réveille alors dans un univers en ruine qu’il ne connaît pas, et où il va devoir traverser de nombreux niveaux pour sauver les habitants de son monde. À la manière d’un Super Mario 3D World, le titre propose des niveaux très linéaires dans lesquels se cachent tout un tas de collectables et de secrets. Kirby est toujours capable de s’accaparer les pouvoirs des ennemis, mais il est maintenant possible d’avaler des objets pour s’en servir. Cette version Switch 2 vient avec des améliorations techniques (principalement sur le framerate et la résolution) qui rendent l’aventure encore plus agréable, ainsi qu’une petite extension de quelques heures ajoutant du contenu. Si ces nouveaux niveaux reprennent beaucoup d’éléments du jeu original, de nouvelles idées sont aussi présentes pour améliorer l’expérience. Accessible à tous, le titre est tout de même proposé à un prix élevé (79,99€) si vous ne possédez pas la version Switch (si c’est le cas, l’upgrade est vendu à 19,99€).