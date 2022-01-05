Capcom a tenu en juin dernier une seconde édition de son concours d'illustrations où les gagnants voient leur travaux ajouter à Street Fighter 6 dans le fameux écran "Here comes a new challenger!" pour les matches classés en ligne. Le jury de Capcom désigne un gagnant pour chaque personnage, soit 26 illustrations pour cette seconde édition.
Le gagnant pour le personnage de Kimberly
Après inspection il s'est avéré que le gagnant pour l'illustration de Kimberly (ci-dessus) n'avait pas respecté le règlement du concours.
Si Capcom ne donne pas les détails de la disqualification, les quelques "détectives" sur Twitter ont vite trouver le nom du responsable. Un certain "lilthascends" qui avait également soumis 2 autres illustrations pour Akuma et Cammy (qui eux n'ont pas été retenu par Capcom), les 3 soumissions ont été réalisé via IA générative en utilisant des travaux d'autres artistes.
Dès que Capcom avait confirmé la disqualification du gagnant de l'illustration pour Kimberly, ce "lilthascends" a effacé son compte...
Ce qui vient à l'information d'aujourd'hui. Au lieu de réorganiser le concours pour l'illustration de Kimberly spécifiquement (ou de prendre le second meilleur dessin, ce qui aurait été plus juste m'enfin) pour remplacer le dessin disqualifié, Capcom a révélé leur propre illustration qui franchement entre nous on ne perd rien au change hein, 100% gagnant les gars
.
L'équipe de développement de Street Fighter 6 a finalisé le remplacement annoncé du nouvel écran de Kimberly. L'illustration est basée sur sa tenue de maillot de bain « Tenue 4 », qui a reçu des critiques élogieuses de la part de la communauté.
Kimberly et son bikini de Street Fighter 6 arrive à la 5e place
.
[EDIT] Je rajoute le top-3 du jury de Capcom :
Capcom aurait aussi du laisser la possibilité dans les options de choisir de garder les anciennes images ou non pour chaque personnages.
Dans leur logiciel de dessin ils laissent toujours les calques brouillon crayonnage trait couleur lumière et ombre
kikoo31 Il existe également des outils qui permettent de simuler les différentes étapes de création d'une image : https://www.hixx.ai/fr/blog/ai-industry-insights/ai-reverse-art
Il y a moyen de les contourner
Rien qu'en modifiant sur Paint l'oeuvre entière sans forcer