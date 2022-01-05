profile
Concours SF6 - Capcom remplace l'illustration de Kimberly
Actualité


Capcom a tenu en juin dernier une seconde édition de son concours d'illustrations où les gagnants voient leur travaux ajouter à Street Fighter 6 dans le fameux écran "Here comes a new challenger!" pour les matches classés en ligne. Le jury de Capcom désigne un gagnant pour chaque personnage, soit 26 illustrations pour cette seconde édition.


Le gagnant pour le personnage de Kimberly


Après inspection il s'est avéré que le gagnant pour l'illustration de Kimberly (ci-dessus) n'avait pas respecté le règlement du concours.

Si Capcom ne donne pas les détails de la disqualification, les quelques "détectives" sur Twitter ont vite trouver le nom du responsable. Un certain "lilthascends" qui avait également soumis 2 autres illustrations pour Akuma et Cammy (qui eux n'ont pas été retenu par Capcom), les 3 soumissions ont été réalisé via IA générative en utilisant des travaux d'autres artistes.

Dès que Capcom avait confirmé la disqualification du gagnant de l'illustration pour Kimberly, ce "lilthascends" a effacé son compte...

Ce qui vient à l'information d'aujourd'hui. Au lieu de réorganiser le concours pour l'illustration de Kimberly spécifiquement (ou de prendre le second meilleur dessin, ce qui aurait été plus juste m'enfin) pour remplacer le dessin disqualifié, Capcom a révélé leur propre illustration qui franchement entre nous on ne perd rien au change hein, 100% gagnant les gars .



L'équipe de développement de Street Fighter 6 a finalisé le remplacement annoncé du nouvel écran de Kimberly. L'illustration est basée sur sa tenue de maillot de bain « Tenue 4 », qui a reçu des critiques élogieuses de la part de la communauté.


Pour ceux qui ont raté, j'ai réalisé un top-bikini des héroïnes de Capcom la semaine dernière, à voir ici. Kimberly et son bikini de Street Fighter 6 arrive à la 5e place .

[EDIT] Je rajoute le top-3 du jury de Capcom :


Automaton - https://automaton-media.com/en/news/capcom-replaces-disqualified-street-fighter-6-art-contest-winning-entry-with-its-own-art/
    tags : capcom street fighter street fighter 6 sf6
    adamjensen
    posted the 08/26/2025 at 08:20 AM by masharu
    comments (14)
    adamjensen posted the 08/26/2025 at 08:38 AM
    Dommage que l'I.A ai été utiliser, car l'idée était plutôt pas mal.
    Capcom aurait aussi du laisser la possibilité dans les options de choisir de garder les anciennes images ou non pour chaque personnages.
    kikoo31 posted the 08/26/2025 at 08:39 AM
    Suffit juste de demander au gagnant des preuves .
    Dans leur logiciel de dessin ils laissent toujours les calques brouillon crayonnage trait couleur lumière et ombre
    sonilka posted the 08/26/2025 at 08:50 AM
    Elle était totalement quelconque l'illustration qui avait gagné. Et je ne tombe pas de ma chaise en apprenant que ca a été généré par IA. Celle de Capcom est autrement plus cool (rien qu'au niveau des couleurs, du détail).
    aozora78 posted the 08/26/2025 at 10:55 AM
    kikoo31 les gens vont en venir de plus en plus à ça. Et c'est une bonne chose
    fan2jeux posted the 08/26/2025 at 10:58 AM
    Tres beau changement
    guyllan posted the 08/26/2025 at 11:04 AM
    En ce qui me concerne, je ne suis pas surpris d'apprendre qu'une illustration générée par IA a, une fois de plus, éclipsée celles des autres participants à un concours de dessin puisque l'IA est capable d'assimiler tous les styles, y compris ceux beaucoup plus détaillés.

    kikoo31 Il existe également des outils qui permettent de simuler les différentes étapes de création d'une image : https://www.hixx.ai/fr/blog/ai-industry-insights/ai-reverse-art
    kikoo31 posted the 08/26/2025 at 11:06 AM
    guyllan oh fuck
    burningcrimson posted the 08/26/2025 at 11:22 AM
    Mais comment repérer une œuvre faite par IA d'une legit ?
    keiku posted the 08/26/2025 at 01:10 PM
    burningcrimson il existe des IA capable de détecter si le dessin a été fait par une IA ou non
    thelastone posted the 08/26/2025 at 01:45 PM
    Je pense pas que c'est juste lié a l'IA j'ai l'impression que c'est pas très daltonien friendly les couleurs choisies après j'ai pas vu les autres..
    masharu posted the 08/26/2025 at 01:56 PM
    guyllan J'avais hésiter à poster le top 3 des gagnants, je vais le rajouter .
    kikoo31 posted the 08/26/2025 at 04:34 PM
    keiku oui mais non
    Il y a moyen de les contourner
    Rien qu'en modifiant sur Paint l'oeuvre entière sans forcer
    burningcrimson posted the 08/26/2025 at 08:14 PM
    keiku Ha ouais ? Ha ok ben merci pour l'information. Car à l'œil nu j'ai du mal.
    guyllan posted the 08/26/2025 at 10:41 PM
    masharu
