Nouveau trailer pour la saison final de My Hero Academia qui est prévu le 4 octobre sur Crunchyroll avec un extrait de son opening par PORNOGRAFFITTI (opening Magi)

La saison 2 de Blue Miburo s’offre un nouveau visuel pour une diffusion le 20 décembre au Japon.

L’anime Yano-kun’s Ordinary Days sortira a partir du 30 septembre au Japon.

Tougen Anki s’affiche pour sa deuxième partie qui reprendra le 3 octobre sur Crunchyroll , ADN , Netflix et Prime Video.

Nouveau trailer pour la saison 3 de Valkyrie Apocalypse : Record of Ragnarok qui sera diffusé en décembre sur Netflix.

Le remake de l’anime Cats Eye sortira le 26 septembre sur Disney +

Le film prologue à la saison 5 de Golden Kamuy s’offre un nouveau trailer pour une diffusion en deux parties le 10 et 31 octobre dans les salles japonaise.

L’excellente série d’animation Blue Eyes Samurai donne de ces nouvelles de sa saison 2 avec un premier teaser pour une diffusion en 2026 sur Netflix.

La Made in Asia qui se tiendra les 18 et 19 octobre prochains à Bruxelles Expo accueillera Yoshikazu Yasuhiko , un invité de marque de la série Mobile Suit Gundam. De Mangaka, à character designer passant par la réalisation, en étant directeur de l'animation de la toute première série Gundam en 1979, il a marqué l’univers de la série de son emprunte avec son manga Mobile Suit Gundam: The Origin.

Durant le salon , les fans pourront y découvrir le tome 6 de Mobile Suit Gundam: The Origin en version française , avec pour chaque achat , un accès direct aux séances de dédicaces de l'artiste.



Yoshikazu Yasuhiko tiendra également une conférence de presse public le 18 octobre ou il parlera de son parcours et de ces inspirations.

Le manga Sinbad de Atsuji Yamamoto arrive au édition Black Box en novembre au prix de 13.99 €.

Yoshihiro Togashi donne des nouvelles d’Hunter X Hunter à travers un post sur X , il travail actuellement sur le chapitre 413 du manga.