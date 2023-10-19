Nouveau trailer pour la saison final de My Hero Academia qui est prévu le 4 octobre sur Crunchyroll avec un extrait de son opening par PORNOGRAFFITTI (opening Magi)
La saison 2 de Blue Miburo s’offre un nouveau visuel pour une diffusion le 20 décembre au Japon.
L’anime Yano-kun’s Ordinary Days sortira a partir du 30 septembre au Japon.
SynopsisToujours fiable et pourvue d’un grand cœur, Kiyoko Yoshida a été élue présidente de sa classe à l’unanimité. Le premier jour de la rentrée, un garçon nommé Tsuyoshi Yano arrive en retard, couvert de blessures. En raison de sa nature bienveillante, et aussi du fait que Tsuyoshi est assis juste à côté d’elle, Kiyoko ne peut s’empêcher de s’inquiéter pour lui et de se demander comment il a pu se retrouver dans un tel état.
Tout devient limpide le jour où, en le suivant discrètement jusqu’à chez lui, la jeune femme découvre toute la vérité : son camarade est simplement extrêmement maladroit !
Peu à peu, Kiyoko se surprend à s’inquiéter constamment pour Tsuyoshi, que ce soit à l’école ou en dehors, sans se rendre compte qu’elle devient chaque jour un peu plus amoureuse de lui. Équipée d’une trousse de premiers secours, Kiyoko se donne pour mission de soigner les blessures de Tsuyoshi liées à ses mésaventures, alors qu’une romance commence à éclore entre eux…
Tougen Anki s’affiche pour sa deuxième partie qui reprendra le 3 octobre sur Crunchyroll , ADN , Netflix et Prime Video.
Nouveau trailer pour la saison 3 de Valkyrie Apocalypse : Record of Ragnarok qui sera diffusé en décembre sur Netflix.
Le remake de l’anime Cats Eye sortira le 26 septembre sur Disney +
SynopsisTrois sœurs – Hitomi, Rui et Ai Kisugi – mènent une double vie. De jour, elles gèrent un charmant café à Tokyo, le « Cat’s Eye ». Mais à la nuit tombée, elles deviennent un trio de voleuses de génie, traquant des œuvres d’art pour retrouver leur père disparu, Heinz, un célèbre collectionneur d’art sous le régime nazi. En laissant sur les lieux de leurs crimes des cartes signées « Cat’s Eye », elles espèrent que ce dernier les contactera.
Chacune de leurs opérations est un mélange d’audace, de ruse et d’élégance, et représente un défi constant pour les équipes de police chargées d’enquêter sur leurs affaires. Ironie du sort, leur principal adversaire, Toshio Utsumi, un inspecteur tenace qui s’est juré de les mettre derrière les barreaux, est aussi le petit ami d’Hitomi, ignorant tout de sa réelle identité !
Le film prologue à la saison 5 de Golden Kamuy s’offre un nouveau trailer pour une diffusion en deux parties le 10 et 31 octobre dans les salles japonaise.
SynopsisSugimoto, Asirpa et Shiraishi poursuivent leur quête de l’or en se rendant à Sapporo pour traquer Keiji Ueji, l’un des prisonniers évadés.
Sur place, la ville est en ébullition : la 7e Division menée par Tokishige Usami et le sous-officier Mokutaro Kikuta, tout comme le groupe du légendaire Toshizo Hijikata, cherchent chacun un autre évadé responsable d’une série de meurtres sordides de prostituées. Face à l’urgence, Sugimoto et Hijikata acceptent une coopération fragile pour stopper le tueur, guidés par la rumeur d’une future attaque à la brasserie de Sapporo.
Mais l’embuscade tourne vite au chaos lorsque la 7e Division et le dangereux Ueji se retrouvent tous au même endroit, plongeant la ville dans une confrontation explosive où chaque camp tente de tirer son épingle du jeu.
L’excellente série d’animation Blue Eyes Samurai donne de ces nouvelles de sa saison 2 avec un premier teaser pour une diffusion en 2026 sur Netflix.
La Made in Asia qui se tiendra les 18 et 19 octobre prochains à Bruxelles Expo accueillera Yoshikazu Yasuhiko , un invité de marque de la série Mobile Suit Gundam. De Mangaka, à character designer passant par la réalisation, en étant directeur de l'animation de la toute première série Gundam en 1979, il a marqué l’univers de la série de son emprunte avec son manga Mobile Suit Gundam: The Origin.
Durant le salon , les fans pourront y découvrir le tome 6 de Mobile Suit Gundam: The Origin en version française , avec pour chaque achat , un accès direct aux séances de dédicaces de l'artiste.
Yoshikazu Yasuhiko tiendra également une conférence de presse public le 18 octobre ou il parlera de son parcours et de ces inspirations.
Le manga Sinbad de Atsuji Yamamoto arrive au édition Black Box en novembre au prix de 13.99 €.
SynopsisArabie médiévale.
Sinbad, un garçon aux yeux sanpaku, est troublé par son apparence, différente de celle de son entourage. Il cherche à percer le secret de sa naissance. Un jour, il rencontre par hasard Lulu, une diseuse de bonne aventure, et lui demande d'explorer son passé grâce à son joyau, les « Yeux de Marute », capables de voir à travers l'univers.
Mais Lulu est enlevée par le grand magicien Raas, qui convoite les Yeux de Marute afin de briser le sceau du mur sacré protégeant les Larmes de Harute, des joyaux permettant de voir à travers l'espace.
Yoshihiro Togashi donne des nouvelles d’Hunter X Hunter à travers un post sur X , il travail actuellement sur le chapitre 413 du manga.
