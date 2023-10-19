group information
Manga - Verse
10
Likes
Likers
name : Manga - Verse
title : Actu anime / manga et bien plus !
screen name : mangacity
url : http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 08/23/2025
description : L'actualité manga et anime sur gamekyo
tags :
articles : 345
visites since opening : 617505
subscribers : 15
bloggers : 7
channel
members (15)
more members
all
[Manga / Anime] News en vrac #73
Actu Manga / Anime


Nouveau trailer pour la saison final de My Hero Academia qui est prévu le 4 octobre sur Crunchyroll avec un extrait de son opening par PORNOGRAFFITTI (opening Magi)






La saison 2 de Blue Miburo s’offre un nouveau visuel pour une diffusion le 20 décembre au Japon.






L’anime Yano-kun’s Ordinary Days sortira a partir du 30 septembre au Japon.




Synopsis Toujours fiable et pourvue d’un grand cœur, Kiyoko Yoshida a été élue présidente de sa classe à l’unanimité. Le premier jour de la rentrée, un garçon nommé Tsuyoshi Yano arrive en retard, couvert de blessures. En raison de sa nature bienveillante, et aussi du fait que Tsuyoshi est assis juste à côté d’elle, Kiyoko ne peut s’empêcher de s’inquiéter pour lui et de se demander comment il a pu se retrouver dans un tel état.
Tout devient limpide le jour où, en le suivant discrètement jusqu’à chez lui, la jeune femme découvre toute la vérité : son camarade est simplement extrêmement maladroit !

Peu à peu, Kiyoko se surprend à s’inquiéter constamment pour Tsuyoshi, que ce soit à l’école ou en dehors, sans se rendre compte qu’elle devient chaque jour un peu plus amoureuse de lui. Équipée d’une trousse de premiers secours, Kiyoko se donne pour mission de soigner les blessures de Tsuyoshi liées à ses mésaventures, alors qu’une romance commence à éclore entre eux…



Tougen Anki s’affiche pour sa deuxième partie qui reprendra le 3 octobre sur Crunchyroll , ADN , Netflix et Prime Video.




Nouveau trailer pour la saison 3 de Valkyrie Apocalypse : Record of Ragnarok qui sera diffusé en décembre sur Netflix.






Le remake de l’anime Cats Eye sortira le 26 septembre sur Disney +




Synopsis Trois sœurs – Hitomi, Rui et Ai Kisugi – mènent une double vie. De jour, elles gèrent un charmant café à Tokyo, le « Cat’s Eye ». Mais à la nuit tombée, elles deviennent un trio de voleuses de génie, traquant des œuvres d’art pour retrouver leur père disparu, Heinz, un célèbre collectionneur d’art sous le régime nazi. En laissant sur les lieux de leurs crimes des cartes signées « Cat’s Eye », elles espèrent que ce dernier les contactera.

Chacune de leurs opérations est un mélange d’audace, de ruse et d’élégance, et représente un défi constant pour les équipes de police chargées d’enquêter sur leurs affaires. Ironie du sort, leur principal adversaire, Toshio Utsumi, un inspecteur tenace qui s’est juré de les mettre derrière les barreaux, est aussi le petit ami d’Hitomi, ignorant tout de sa réelle identité !



Le film prologue à la saison 5 de Golden Kamuy s’offre un nouveau trailer pour une diffusion en deux parties le 10 et 31 octobre dans les salles japonaise.




Synopsis Sugimoto, Asirpa et Shiraishi poursuivent leur quête de l’or en se rendant à Sapporo pour traquer Keiji Ueji, l’un des prisonniers évadés.

Sur place, la ville est en ébullition : la 7e Division menée par Tokishige Usami et le sous-officier Mokutaro Kikuta, tout comme le groupe du légendaire Toshizo Hijikata, cherchent chacun un autre évadé responsable d’une série de meurtres sordides de prostituées. Face à l’urgence, Sugimoto et Hijikata acceptent une coopération fragile pour stopper le tueur, guidés par la rumeur d’une future attaque à la brasserie de Sapporo.

Mais l’embuscade tourne vite au chaos lorsque la 7e Division et le dangereux Ueji se retrouvent tous au même endroit, plongeant la ville dans une confrontation explosive où chaque camp tente de tirer son épingle du jeu.



L’excellente série d’animation Blue Eyes Samurai donne de ces nouvelles de sa saison 2 avec un premier teaser pour une diffusion en 2026 sur Netflix.






La Made in Asia qui se tiendra les 18 et 19 octobre prochains à Bruxelles Expo accueillera Yoshikazu Yasuhiko , un invité de marque de la série Mobile Suit Gundam. De Mangaka, à character designer passant par la réalisation, en étant directeur de l'animation de la toute première série Gundam en 1979, il a marqué l’univers de la série de son emprunte avec son manga Mobile Suit Gundam: The Origin.
Durant le salon , les fans pourront y découvrir le tome 6 de Mobile Suit Gundam: The Origin en version française , avec pour chaque achat , un accès direct aux séances de dédicaces de l'artiste.

Yoshikazu Yasuhiko tiendra également une conférence de presse public le 18 octobre ou il parlera de son parcours et de ces inspirations.




Le manga Sinbad de Atsuji Yamamoto arrive au édition Black Box en novembre au prix de 13.99 €.


Synopsis Arabie médiévale.

Sinbad, un garçon aux yeux sanpaku, est troublé par son apparence, différente de celle de son entourage. Il cherche à percer le secret de sa naissance. Un jour, il rencontre par hasard Lulu, une diseuse de bonne aventure, et lui demande d'explorer son passé grâce à son joyau, les « Yeux de Marute », capables de voir à travers l'univers.

Mais Lulu est enlevée par le grand magicien Raas, qui convoite les Yeux de Marute afin de briser le sceau du mur sacré protégeant les Larmes de Harute, des joyaux permettant de voir à travers l'espace.



Yoshihiro Togashi donne des nouvelles d’Hunter X Hunter à travers un post sur X , il travail actuellement sur le chapitre 413 du manga.


https://animotaku.fr/actualite/anime-yano-kuns-ordinary-days-date-sortie/

https://animotaku.fr/actualite/anime-cats-eye-remake-2025-date-sortie-disney/

https://adala-news.fr/2025/08/golden-kamuy-sapporo-beer-kojo-hen-trailer-et-infos/

https://www.nautiljon.com/actualite/mangas/atsuji-yamamoto-arrive-chez-black-box-avec-son-manga-sinbad,19412.html
https://www.manga-news.com/index.php/actus/2025/08/21/Le-legendaire-Yoshikazu-Yasuhiko-invite-dhonneur-de-Made-in-Asia-a-Bruxelles
    tags :
    3
    Likes
    Who likes this ?
    gaeon, terminagore, sorakairi86
    posted the 08/23/2025 at 05:03 PM by yanssou
    comments (9)
    famimax posted the 08/23/2025 at 05:34 PM
    Le chara design de Cat’s Eye...
    jf17 posted the 08/23/2025 at 05:54 PM
    Tougen anki est en pause maintenant ou a partir du weekend prochain ?
    kikoo31 posted the 08/23/2025 at 05:58 PM
    Putain le retour de Togashi
    The news of thé days
    yanssou posted the 08/23/2025 at 06:09 PM
    jf17 jusqu'à fin septembre avec l'épisode 12, ensuite ça enchaîne direct le 3 octobre pour la second partie.
    jf17 posted the 08/23/2025 at 06:48 PM
    yanssou ok
    hyoga57 posted the 08/24/2025 at 01:31 AM
    famimax Il est très bien.
    azaz posted the 08/24/2025 at 07:57 AM
    ça en est ou hunter hunter? Ca vaut le coup de continuer après l'animé? Il se passe des choses? Ca vaut le coup de poursuivre avec le manga papier?
    yanssou posted the 08/24/2025 at 10:51 AM
    azaz oui
    aros posted the 08/24/2025 at 11:08 AM
    Valkyrie Apocalypse, j'ai adoré l'animé, trop content que la saison 3 sorte bientôt
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo