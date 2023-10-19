Tout commence à Tokyo, au Japon. Le protagoniste est un agent de l'ADAMAS, une organisation secrète spécialisée dans l'étude d'anomalies.
Durant une enquête, l'agent sera amené à rencontrer une créature inconnue appelée "Digimon" à Shinjuku, une zone mise en quarantaine par le gouvernement. Il est alors pris dans une mystérieuse explosion.
À son réveil, il se retrouve huit ans dans le passé...
Le protagoniste cherche alors à élucider le mystère qui entoure l'effondrement imminent du monde tout en essayant de l'empêcher.
Développé par Media Vision, Digimon Story: Time Stranger propose une narration qui met en avant la relation entre les humains et les Digimon. Il se distingue par son système de combat au tour par tour stratégique et intègre de nombreuses fonctionnalités de collection, d'entraînement et de personnalisation des Digimon. Certains peuvent même être utilisés comme monture pour des déplacements moins contraignants.
Représentés par des formes de vie électroniques, à moitié organique, vous avez la possibilité de rassembler et d'entraîner plus de 450 Digimon, chacun ayant des compétences distinctes et des parcours d'évolution variés. Le système de combat au tour par tour est structuré autour des sept attributs (Anti-Virus, Virus, Données ect..) et des onze éléments (Feu, Eau, Plante, et autres) des Digimon.
Utilisez la Conversion ou la Digivolution pour obtenir une variété de Digimon. Si vous remplissez certaines conditions, vous pourrez débloquer différentes voies d'évolution.
Chaque Digimon possède l’un des 16 types de personnalités, un nouveau système propre au titre qui aura une incidence direct sur sa croissance, et l’apprentissage de ses compétences voir même sur ses conditions de Digivolution. Parmi les autres nouveautés, il y a les compétences d’agent qui sous forme de points a gagné, peuvent être utilisés pour débloquer divers effets comme augmenter le gain d’expérience, ou encore facilité davantage la Digivolution.
Les agents peuvent également utiliser des compétences uniques appelées Cross Arts, qui combinent le Digivice du joueur avec la puissance d'un Digimon lors des combats.
Quelques personnages
Les protagonistes
L'objectif de Dan Yuki et Kanan Yuki est d'enquêter sur des anomalies et de les résoudre au sein de l'organisation secrète ADAMAS.
Inori
Inori Misono est une lycéenne douce et attentionnée. Elle a ce caractère suite à un événement de son passé.
Aegiomon
Aegiomon, le Digimon qui détient la clé de l'intrigue. Il rencontre les protagonistes dans le monde des humains et coopère avec Inori Misono.
Digimon de départ
Patamon
Un Digimon mammifère caractérisé par ses grandes oreilles.
Patamon est capable de les utiliser pour voler, mais sa vitesse de marche est considérablement plus rapide puisqu'il dépasse à peine le kilomètre par heure en vol.
La technique de Patamon est l'Aérotir, lui permettant de prendre une profonde inspiration pour relâcher un puissant souffle d'air sous pression.
Gomamon
Un Digimon marin pouvant se déplacer sur terre. Il dispose d'une fourrure blanche capable de réguler sa température.
Les griffes de Gomamon sont assez aiguisées pour couper la glace sans mal, et ceux qui le sous-estiment risquent de le regretter.
Il possède la technique Escadron poisson, avec laquelle Gomamon invoque de loyaux poissons pour attaquer son ennemi.
DemiDevimon
Un petit Digimon qui ressemble à une chauve-souris. DemiDevimon compense sa faible puissance par son machiavélisme, et il sème la pagaille partout où il passe.
La technique de DemiDevimon est Piqûre sanglante, qui lance des seringues géantes sur ses adversaires pour drainer leur sang.
Digimon Story: Time Stranger sera disponible le 3 octobre sur Ps5 , Xbox Series et Pc.