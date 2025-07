Actualité

Promis par Marvel depuis un certain temps déjà (et redouté par une partie d'Internet...), voici les premiers costumes estivaux payant de Marvel Rivals. Leaké il y a quelques jours pour ceux qui ont pu prendre la nouvelle édition du magazine Marvel Swimsuit Special, Psylocke et Luna Snow sont donc bien les 2 premières héroïnes à porter des maillots de bain, accompagnées de Thor, Loki et La Chose coté personnages masculins.Les tenues de Psylocke et Luna auront par ailleurs des effets visuels spéciaux.Le maillot de bain de Psylocke (et Loki) ne sera disponible en boutique que durant le temps de l'évènement, à commencer ce 18 juillet jusqu'au 15 août. Celui de Luna sera dans le passe saisonnier (et le maillot de Thor sera dans la portion gratuite du ledit passe, faudra néanmoins jouer quelques parties pour le débloquer).Les concepts art qui avaient été leaké au début du mois :