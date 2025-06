Aujourd'hui présentation d'une figurine officielle sous licence Capcom. C'est Juri Han de de la série Street Fighter, vêtue de sa fameuse bikersuit moulante mais dans sa version SFV (censurée au niveau de la poitrine, et oui la version SF6 n'est pas censurée haha).Produite par TGZW Studio à échelle 1/4, comptez ~400€ en précommande (disponible d'ici septembre prochain). Pour les collectionneurs, ils ont aussi produit les figurines de Chun-Li et Cammy sous licence.

posted the 06/04/2025 at 08:12 AM by masharu