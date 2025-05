Actualité

Le leak du trailer de la version PC nous a permit d'apprendre un peu plus sur les nouveaux contenus apportés sur Stellar Blade, qui se verra également obtenir une édition dite "complète" sur PS5.L'édition complète viendra avec 2 nouveaux skins exclusifs : la tenue de Tachy (Captain Diving Suit) et la tête d'ours en peluche pour le drone. Pour ceux qui précommandent cette édition, 1 skin (6th Diving Suit version blanche) et 2 accessoires en plus (nouvelle lunette et boucles d'oreille). Cette édition du jeu inclura directement les 2 DLC NieR: Automata et Goddess of Victory: NIKKE.Pour les joueurs du jeu mobile NIKKE, sachez qu'en achetant la version complète (ou simplement le DLC NIKKE aussi j'imagine) un code spécial sera aussi disponible pour obtenir des tenues de Stellar Blade dans le jeu mobile. On ne connaît pas encore quels personnes seront concernés (mais on sait qu'EVE devrait arriver dans le jeu dans le même mois).Outre les ajouts techniques, c'est 25 nouveaux skins qui seront également ajoutés dont certains étant des variations de skins existant (au point que l'idée du modding pour dé-censurer certains skins deviendra peut être inutile ici), mais d'autres seront bien inédits. Ces skins devraient être aussi disponibles pour la version de base via mise à jour, à confirmer.