L'histoire commence lorsque Ryu Hayabusa se rend en Amérique pour exécuter le testament de son père. Pendant son absence, la frontière entre le monde des humains et celui des démons vole soudainement en éclats, libérant une effroyable armée sur le village d'Hayabusa, qui doit maintenant lutter contre une menace sans précédent en l'absence de Ryu.Face à ce nouveau danger, Kenji Mozu, un jeune ninja du village d'Hayabusa, se dresse pour relever le défi ! Entraîné par Ryu, il livre un combat acharné, mais finit par se retrouver dans une situation désespérée... Contraint de recourir à un pouvoir interdit, Kenji met de côté des siècles d'animosité pour conclure une alliance avec le redoutable clan de l'Araignée noire, convaincu que seule l'union de leurs âmes et de leurs compétences pourra protéger le monde de l'emprise du Seigneur démon !

Éditeur : Dotemu Développeur : The Game Kitchen Genre : Plateforme/Action Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch Date : Ete 2025 Langues : Français / Allemand / Anglais / Italien / Chinois / Japonais / Coréen / Espagnol / Russe / Ukrainien.

posted the 04/16/2025 at 03:30 PM by nicolasgourry