JVFrance 90%

GAC 8,5/10

Gamergen 17/20

JDG 8/10

Millenium 75%

JV 15/20

Gamekult 7/10

IGNFrance 7/10

ActuGamning 6,5/10

Geeko 6,2/10

Véritable curiosité animée, South of Midnight est un titre à tester au moins une fois dans sa vie. Même s’il s’adresse avant tout aux amateurs de jeu de plateforme, des joueurs préférant une narration travaillée plutôt qu’un gameplay véritablement révolutionnaire ou encore au curieux d’une technique d’animation traditionnelle. South of Midnight marque aussi bien par la retranscription du folklore sud-américain que par sa bande originale d’une très grande qualité. On regrettera toutefois quelques raccourcis scénaristiques un peu faciles, des sauts parfois aléatoires lors de courses-poursuites ou encore des combats un peu confus dans des arènes parfois trop petites. Mais cela n’est rien tant la qualité globale de South of Midnight est de très bonne facture. Disponible sur Xbox Series X|S, PC et Day One pour les abonnés Xbox Game Pass, nous vous conseillons chaudement de vous plonger dans son histoire. Vous n’aurez comme seul regret de ne pas avoir voulu y jouer avant.Avec South of Midnight, Compulsion Games signe une œuvre profondément personnelle, artistique et enracinée dans une culture rarement explorée dans le jeu vidéo. Bien que le gameplay reste assez classique et parfois répétitif, il n’entache pas l’expérience globale, tant le jeu compense par son univers riche, sa direction artistique inspirée et sa narration touchante.Hazel, imparfaite mais sincère, nous entraîne dans une aventure teintée de magie, de douleur et d’espoir, sur fond de folklore du Sud américain. Des environnements variés, une ambiance sonore envoûtante et un propos narratif mature font de cette aventure un voyage émotionnel marquant, malgré quelques zones de confort mécaniques.Ce n’est peut-être pas un jeu qui plaira aux amateurs de challenge pur, mais pour ceux et celles qui cherchent un récit bien écrit, une atmosphère unique et une expérience artistique forte, South of Midnight vaut clairement le détour. Une belle réussite narrative pour Compulsion Games — et un pas de plus dans la bonne direction pour un studio qui continue de se démarquer par sa sensibilité et sa créativité.South of Midnight est une excellente aventure, mais avec quelques défauts, essentiellement dans le gameplay, qui n’arrive pas vraiment à évoluer au fil du jeu. En résulte des séquences un peu répétitives à la longue et un bestiaire assez limité, mais qu’importe. Le jeu de Compulsion Games réussit le pari de nous faire suivre une histoire passionnante et émouvante, inspirée par le folklore du Sud profond (trop rarement exploité dans les jeux vidéo) et portée par une direction artistique magnifique et par une bande originale sublime. Un jeu qu’il serait bien dommage de bouder, d’autant qu’il est inclus dans le PC/Xbox Game Pass.South of Midnight est une véritable plongée dans les mystères de la Louisiane. Si vous aimez les heroines fortes et débrouillards, alors vous adorerez les heures passées au côtés de Hazel. Si techniquement parlant le jeu aurait pu bénéficier de quelques améliorations, on ne peut que féliciter le studio pour avoir réussi à nous immerger dans un conte enchanteur à la saveur des épices cajun.South of Midnight est un de ces petits jeux marquants et dont on se souvient longtemps après l'avoir terminé, même s'il est très court. Visuellement, il est unique et ses musiques débordent aussi de personnalité. Même s'il manque clairement de variété et de profondeur, le gameplay reste efficace, à la fois pour les combats et pour les plateformes. On prend plaisir à le faire avant de passer à autre chose.South of Midnight se révèle être un merveilleux spectacle auditif porté par une direction artistique exceptionnelle. L'univers envoûtant du Sud gothique, sublimé par une esthétique stop motion et une bande originale magistrale, nous immerge dans un récit fantastique et touchant. Mais la proposition se heurte à une boucle de gameplay cruellement générique qui met à mal une aventure mémorable pour sa proposition artistique, et qui mérite d'être découverte malgré ses quelques écueils.Avec South of Midnight, Compulsion Games signe sa meilleure production sans le moindre doute possible. Cette fable enchantée à travers le Sud Profond des États-Unis convoque un imaginaire populaire riche, entre séquences musicales réussies et personnages bourrés de personnalité. Si l'écriture chausse parfois ses gros souliers, l'aventure offre une vision suffisamment nuancée de l'histoire américaine et de certaines contre-cultures pour garder le joueur en haleine jusqu'au générique. Cependant, impossible de le nier, le gameplay ne reste qu'une roue de secours pour ce carrosse - ça fonctionne, je dirais même que ça roule, mais ça n'est clairement pas conçu pour tenir la distance. Votre appréciation de l'aventure dépendra fatalement de votre capacité à dépasser la tiédeur des mécaniques pour vous immerger dans ce fantastique univers, qui m'a clairement conquis.Pour ma part, j'ai été complètement absorbé par South of Midnight, probablement en raison de l'affinité personnelle forte que j'ai avec le style, l'atmosphère et les sujets abordés dans l'histoire. Néanmoins, c'est ici que le titre a montré ses premières faiblesses. Il ne va malheureusement pas plus loin que la surface des thématiques, pourtant profondes et pouvant être riches d'enseignements pour un public potentiellement touché. Le jeu reste plaisant, voire plus, pour ceux qui ne sont pas complètement sensibles ou connaisseurs du cheminement psychologique et/ou social lié aux traumas, et plus précisément dans le prisme de l'enfance. Sorti de ce cadre, nous sommes face à un titre au gameplay standard, voire banal, et à un bestiaire qui aurait mérité bien plus d'attention. C'est toutefois grâce à sa direction artistique que le titre pourra vous captiver de bout en bout, avec un rendu en stop motion magistral, un doublage splendide (en VO) et une bande originale qui a de fortes chances de s'installer dans de nombreuses playlists à l'avenir.Premier bébé de Compulsion Games sous l’aile de Microsoft, South of Midnight nous offre une aventure plaisante, bénéficiant d’une direction artistique qui se démarque de l’industrie avec un style particulier, mais pour autant très joli et la présence de stop-motion apportant un vrai cachet. L’ensemble est magnifié par une sublime bande son et son originalité dans sa façon de se dévoiler. En revanche, on regrette une structure assez répétitive et des mécaniques de gameplay aussi bien dans l’exploration que dans les combats bien trop conventionnelles. Ce n’est pas pour autant mauvais, mais on aurait souhaité en voir un peu plus.Troisième jeu du petit studio Compulsion, South of Midnight est sans doute le projet le plus ambitieux de l’équipe. C’est aussi la proposition la moins marquante des studios Xbox de ces derniers mois. Relativement court, très répétitif, trop simpliste dans son gameplay et pas franchement marquant malgré une direction artistique inspirée et un univers plaisant, South of Midnight ne parvient pas à marquer les esprits. Le jeu n’est pas mauvais mais avec sa base de walking simulator et son rythme très lent, il a tendance à vite lasser. Dommage, car sur le plan technique, le titre est plutôt réussi.