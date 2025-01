Connaissances Techniques

Dans cette interview deréalisée par la chaîne, on apprend beaucoup de d'informations intéressantes sur le développement duqui équipe le. De la genèse du projet, son fonctionnement comme celui de ses drivers développés en interne, son utilisation suret son arrivée sur d'autres hardwares.Ce système d'exploitation dédié aux jeux vidéo et basé sur, est en train de révolutionner le jeu sur cet OS open-source. Avec le soutien dequi permet de rendre compatible facilement les logiciels/jeux conçus pourCe qui en fait une nouvelle référence pour jouer sur, c'est parce que celui-ci est très léger à faire tourner, ce qui permet d'allouer quasiment toutes les ressources à faire tourner les jeux. Il pourrait donc s'imposer dans une prochaine série de hardware qui sera dédiée au jeu comme lesqui commencent à se démocratiser.En complément si vous voulez en apprendre plus sur l'OS en général, de son annonce jusqu'à aujourd'hui, ainsi que sur le logicielqui permet cette révolution, voici un dossier vidéo de 40 minutes qui en traite :