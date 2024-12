JeuxActu 17/20

JV 16/20

IGNFrance 8/10

JVFrance 7/10

Numerama 7/10

Soyons franc du collier, on a pas mal flippé du résultat obtenu avec Indiana Jones et le Cercle des Anciens, surtout après les dernières vidéos de gameplay qui ont été diffusées. Les soucis repérés sur l'I.A. et les animations rigides sont bien là, mais ils arrivent à être occultés par le reste du jeu, qui sont en réalité le coeur de cette aventure. Exploration, énigmes, histoire, narration, personnages, ambiance et même les combats quelque part, tout cela prend le dessus pour nous offrir une aventure prenante, captivante et surtout qui retranscrit à merveille le Indy des années 80. Même la vue à la première vidéo qui a été beaucoup décriée fonctionne bien et c'est un vrai plaisir que d'avoir parcouru ces 32h de jeu dans le veston en cuir de notre archéologue le plus cool de la planète. Le jeu brille aussi par son aspect technique, avec des graphismes d'une grande richesse et un dépaysement total ! On a adoré notre aventure malgré ses défauts et on espère qu'une suite viendra corriger et renforcer une licence qui peut essayer de faire aussi bien que Uncharted et Tomb Raider.Nous avons adoré Indiana Jones et le Cercle Ancien ! Malgré pas mal de défauts - que ce soit le comportement des PNJ ou la structure même de certains niveaux -, le titre de Machine Games nous offre une très belle aventure qui reproduit à merveille l’essence du personnage de Spielberg et Lucas. Le Cercle Ancien est à la fois drôle, intense, parfois plutôt touchant, et satisfera à coup sûr les fans de la licence. Plus encore, avec sa caméra à la première personne, il s’agit d’une vision assez unique du jeu d’action-aventure à la sauce chasseur de trésor. À la différence d’Uncharted, Indy n’est pas un super-héros et la surenchère de mise en scène spectaculaire fait ici place à une approche plus “traditionnelle” de l’archéologie. De quoi se perdre 20h-30h dans des décors à la réalisation superbe dont l’atmosphère force le respect.Indiana Jones et le Cercle Ancien parvient à proposer une expérience trop rare dans les jeux vidéo: une véritable aventure. Dans chaque centimètre carré du jeu, on trouve du mystère, de l’exploration, de la découverte, du puzzle, et le plus souvent de l’émerveillement. Le jeu parvient à nous faire porter réellement le chapeau d’Indy, grâce à une ambiance retranscrite à la perfection. Mais au delà de la nostalgie, le jeu est bien là, avec une exploration gratifiante, des puzzles habiles, et une mythologie maîtrisée parfaitement. D’autres aspects sont parfois plus inégaux, comme l’IA et par extension les phases de furtivité, et un level design capable du meilleur comme du pire, mais ça ne suffit pas à nous enlever les étoiles qu’on a plein les yeux.Indiana Jones et le Cercle Ancien parvient à capturer l’essence de la trilogie originale grâce à une ambiance authentique et une bande originale immersive qui ravira les fans de la saga. Les environnements semi-ouverts offrent une belle invitation à l’exploration, renforçant le plaisir de découvrir des lieux emblématiques. Cependant, le jeu souffre d’un gameplay répétitif et qui manque de variété, ce qui dilue l’expérience sur la durée. Les combats, souvent désordonnés, sont appuyés par une IA ennemie faillible, rendant certaines séquences frustrantes. De plus, les énigmes, malgré leur potentiel, manquent de profondeur, tandis que l’aventure globale peine à laisser une impression durable. Machine Games et Bethesda nous livrent ici un titre agréable par moments, mais loin d’être un incontournable.Se frotter à une légende comme Indiana Jones représente toujours un risque certain. Avec Indiana Jones and the Great Circle, MachineGames ne s’en sort pas si mal. Entre l’ambiance bien retranscrite, la fidélité à la personnalité du héros et l’habillage réussi, les ingrédients pour vivre une grande aventure sont là.Indiana Jones and the Great Circle s’épanouit plus particulièrement dans l’exploration, avec un contenu généreux qui mise sur des énigmes bien pensées pour donner envie de découvrir les différentes régions du monde qui jalonnent le périple du héros. Dommage, néanmoins, que le jeu doive se coltiner une partie action à côté de la plaque. Elle entache sérieusement le cheminement du récit 100 % inédit.