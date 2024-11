Si la saison 1 était quasi un sans-faute, la saison 2 qui clôture ce récit est pour le moins frustrant.



Je dois dire que Fortiche se sont dépassés, il faut le souligner, en termes d’animation les actes 1, 2 et 3 sont tout bonnement sensationnel.

Maintenant, en termes d’écriture, le nombre de sous intrigue différents faits mouche et je vous avouerais que la ligne scénaristique reste assez flou tant ils ont voulu trop en faire, surtout pour cette conclusion et ces deux derniers épisodes « fourre tout » qui en résulte une forte dose d’amertume et de frustration pendant les crédits de fin.



Il y avait largement de quoi faire en élevant certaines sous-intrigues inutiles qui n’apporte rien à part des questions sans réponses, et avec 9 épisodes de 40 min, c’était largement faisable.



Si certains choix scénaristiques reste incompréhensible, quelques épisodes restent touchants (avec une musique bien efficace) malgré tout, l’épisode 7 embellit cette saison de la meilleure des manières.



Je sais bien que de base Arcane était prévu en 5 saisons et c’est tout aussi bien compréhensible d’en faire 2 vu le travail d’orfèvre derrière. Cependant, la forme ne doit pas être supérieure au fond, cette « compression » qui a été faite durant cette saison 2 reste trop frustrant à mon goût.