Millenium 85%

ActuGaming 7/10

Gamekult 7/10

Tests en vidéo

Noisy Pixel 8/10



Le travail d'Acquire sur ce remake de Romancing SaGa 2 est admirable : en dehors de toute considération technique, le jeu parvient à rendre accessible l'une des licences les plus obscures de Square Enix, ce qui était très loin d'être gagné. En avance sur son temps lors de sa sortie initiale, RS2 propose une aventure inoubliable, où le scénario cède la priorité au gameplay, avec des combats addictifs et un système dynastique qui nous a scotché. Un indispensable, si vous êtes amateur de JRPG à l'ancienne.Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven est peut-être loin d’être parfait, mais il permet au moins de découvrir un JRPG méconnu par chez nous dans les meilleures conditions, avec un système de combat bien retravaillé. Révolutionnaire à son époque, il apparait aujourd’hui plus classique en dehors de son système de succession, qui lui donne heureusement un peu d’identité. Et il en a parfois bien besoin pour contrebalancer son aspect un peu lisse. Le remake reste satisfaisant, à condition de savoir que l’on conserve tout l’aspect très old-school du titre de base puisque la répétitivité des combats peut être difficile à supporter.Malgré une présentation visuelle dont il sera aisé de déplorer l'aspect générique (et parfois si vide...) couplée à un scénario si peu étoffé par rapport au contenu originel, Romancing SaGa 2 : Revenge of The Seven se démarque par un excellent système de combat, à des lieues des qualités austères du matériau d'origine. Les ajouts sont nombreux et justifient largement cette réinvention qui ne manquera pas de combler les amateurs d'affrontements stratégiques au tour par tour. Le parallèle avec la précédente contribution de l'équipe responsable de ce projet nous apparait inévitable : si ce nouveau remake a une carence criante en charme et en audace, il la comble avec la profondeur et l'addictivité de ses systèmes, à l'instar d'un certain Trials of Mana.