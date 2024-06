Bêtatesteur 8,9/10

GameWave 18/20

Gamergen 17/20

JV 16/20

GAC 8/10

ActuGaming 7,5/10

Millenium 75%

Gameblog 7/10

Luigi’s Mansion 2 HD sur Nintendo Switch est une excellente opportunité pour découvrir ou redécouvrir un classique modernisé. Avec des graphismes époustouflants et un gameplay raffiné, ce remaster fait honneur à l’original tout en apportant des améliorations significatives et même un nouveau mode multijoueur plaisant et rafraichissant. Pour les nouveaux joueurs, ou ceux qui n’ont connu que Luigi’s Mansion 3, c’est une chance de vivre une aventure unique mêlant exploration, puzzles et action dans une atmosphère à la fois loufoque, charmante et effrayante.Pour ceux qui ne connaissent pas encore l’univers de Luigi’s Mansion, cette version est l’occasion idéale de plonger dans une aventure unique. Et, pour les vétérans comme moi, c’est un retour en arrière d’une bonne dizaine d’années, une chance de revisiter des souvenirs tout en en créant de nouveaux.En somme, que vous soyez un fan de longue date ou un nouveau venu, Luigi’s Mansion 2 HD offre une aventure captivante et amusante avec tout plein de fantômes, de secrets et de puzzles à résoudre! Ce jeu est un incontournable pour tout propriétaire de Nintendo Switch. Allez! Foncez chasser ces fantômes et préparez-vous à rire, faire des sauts et être diverti comme jamais.Luigi's Mansion 2 HD, qui propose des graphismes améliorés par rapport au jeu original, sorti sur Nintendo 3 DS, ravira visuellement les fans de la licence et les nouveaux venus. Cette version HD de Luigi's Mansion 2 sur Nintendo Switch est, ainsi, franchement la bienvenue.Disposant d'un gameplay plutôt évolutif, qui parvient à se renouveler de manoir en manoir, Luigi's Mansion 2 HD réussit à nous accrocher de A à Z. De plus, le changement régulier de décors et d'environnements apporte beaucoup de fraîcheur à l'ensemble de l'aventure, qui propose une bonne durée de vie.Luigi's Mansion 2 HD n'est pas, pour autant, un jeu trop facile tant certaines missions demandent de la réflexion, de l'observation, de la précision et une bonne maîtrise des outils mis à disposition du plombier à la casquette verte, qui a, certes, un cœur sensible, mais est tout autant courageux.Vous l’aurez donc compris, Luigi’s Mansion 2 HD divertit sans difficulté. Les amoureux de la 3DS vont pouvoir replonger dans ce classique, les autres, découvrir une aventure cocasse et amusante. Certains points auraient pu être ajustés (comme la caméra pour distinguer certains éléments à l’écran), mais nous avons passé un excellent moment avec cette production. Sans oublier la Tour Hantée qui a de quoi égayer vos fins de journée. Bref, à faire ou à refaire !Luigi's Mansion 2 - HD parvient à donner des sueurs froides tout en conservant le gameplay efficace et addictif de la formule originale. L'alternance entre action et puzzles, dans un contenu bien garni, est toujours aussi plaisante. L'ambiance à la fois effrayante et humoristique est parfaitement retranscrite, et la modernisation graphique et sonore est un véritable atout, surtout en mode portable sur Nintendo Switch OLED. Que vous ayez joué au jeu original ou non, Luigi's Mansion 2 - HD mérite votre attention et vous procurera d'agréables frissons estivaux.En terminant, Luigi’s Mansion 2 HD est encore un excellent jeu qui vaut le détour en 2024. Bien que le 3e titre de la série lui soit supérieur, il y a quelques éléments qui le rendent encore intéressant comme la division par mission, les classements et le côté loufoque des fantômes. Qui plus est, cette réédition profite bien de sa nouvelle couche de peinture qui paraît très bien sur grand écran ou sur l’écran OLED de la Switch. Le passage de la 3DS à la Switch a très bien été fait ici, alors que les bons ajustements ont été apporté. Bref, si vous ne l’avez pas encore fait, c’est la meilleure version disponible et c’est un bon petit jeu d’été.Grâce à une belle esthétique remise au goût du jour et un gameplay brillant typique de la série, Luigi’s Mansion 2 HD est une exclusivité incontournable de l’année sur Switch, à condition de ne pas l’avoir déjà fait sur 3DS. Cependant, certains défauts structurels, hérités de la version originale, pèsent encore sur l’expérience. En revanche, cette version remasterisée dynamise le mode multijoueur qui cache un aspect compétitif assez plaisant. On reste sur un jeu action/aventure à l’atmosphère légèrement effrayante et porté par un Luigi toujours aussi attachant.Avec cette version HD de Luigi's Mansion 2, Nintendo permet aux joueurs d'avoir l'intégralité de la licence sur leur Nintendo Switch. Épisode le moins connu de la trilogie, Luigi's Mansion 2 mérite encore d'être découvert aujourd'hui grâce à son level design de qualité, mais on s'attendait à plus de travail de la part des développeurs pour cette version. Il s'agit peu ou prou du même (bon) jeu, avec la même progression vieillotte "par missions" qui fait tant de mal au rythme de l'aventure. Une bonne pioche, mais loin d'être indispensable, surtout à plein tarif.Incontestablement, Luigi’s Mansion 2 HD est la meilleure version de ce deuxième épisode de la franchise. Le remaster tire son épingle du jeu avec une réalisation soignée, qui rend l’expérience encore plus vivante et agréable aussi bien pour les yeux que manette en main. Toutefois, il souffre quelque peu de son vieillissement. L’aspect arcade, couplé à certaines mécaniques et un manque de renouveau dans les environnements tendent à lasser. En ce sens, le titre souffre immanquablement de la comparaison avec le troisième volet, sorti sur Switch, qui propose une formule modernisée et plus efficace. Dès lors, Luigi’s Mansion 2 HD aurait sans doute mérité de sortir avant cette suite. Il plaira donc probablement davantage à celles et ceux qui ne sont jamais essayés à Luigi’s Mansion 3. Malgré tout, c’est un opus sympathique, qui a tout pour redorer son blason après un succès mitigé sur 3DS.