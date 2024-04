Date : 18 Décembre 2024

Réalisé par Barry Jenkins : MoonlightSynopsis : Mufasa : Le Roi Lion met à contribution Rafiki, qui va transmettre la légende de Mufasa à la jeune lioncelle Kiara, fille de Simba et Nala, avec Timon et Pumbaa y allant de leur numéro. Racontée sous forme de flashbacks, l'histoire présente Mufasa comme un petit orphelin, perdu et seul jusqu'à ce qu'il rencontre un lion sympathique nommé Taka, l'héritier d'une lignée royale. Cette rencontre fortuite déclenche le vaste voyage d'un groupe extraordinaire de marginaux à la recherche de leur destin. Leurs liens seront mis à l'épreuve alors qu'ils travaillent ensemble pour échapper à un ennemi menaçant et mortel.