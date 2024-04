JeuxActu 18/20

JV 16/20

PresseCitron 8/10

Top Spin est de retour en 2024. Une phrase presque surréaliste à l'idée de l'écrire après 13 ans d'absence et autant de temps à se dire que la licence de 2K allait rester un vestige du passé, un lointain souvenir. Et pourtant, à force d'insistance et de croyance, le meilleur jeu de tennis de tous les temps est de retour, et il ne déçoit nullement. Il faut dire que 2K Games et Hangar 13 ont pris le moins de risques possibles, en reprenant les bases du gameplay de Top Spin 4. Des réajustements et quelques modifications ont toutefois été apportées pour donner plus de consistance et de profondeur, et gommer les quelques aspects qui étaient encore perfectibles, comme le service, la volée et une augmentation nette des fautes ou des balles qui sortent du terrain. C'était de toutes les façons le meilleur compromis à faire, tant le gameplay était déjà divin à l'époque et atteint aujourd'hui des sommets inégalés. Plus que jamais le timing et le placement doivent être gérés au millémètre pour être sûr de taper juste et au bon endroit, ce qui garantit une marge de progression encore plus folle, même quand on était déjà un cador à Top Spin 4. Avec Top Spin 2K25, jamais un jeu de tennis n'aura été aussi varié dans ses échanges, et la fluidité de son rythme.Il est désormais impossible d'en douter. Avec Top Spin 2k25, Hangar 13 et 2K signent le retour de la référence de la simulation de tennis. On aurait tout de même apprécié un casting de joueurs plus conséquent ; un mode carrière plus divertissant ou la présence d'un commentateur. Mais arrêtons de tourner autour de ses revers. Top Spin 2k25 vise en plein dans le mille avec un gameplay maîtrisé, transposant dans le jeu vidéo tout le réalisme qui fait le sel du sport de la petite balle jaune. C'est le retour du tennis en jeu vidéo, le vrai, et c'est ça le plus important.Top Spin 2k25 ne déçoit pas. Après autant d’attente, et des espérances à la pelle, nous aurions pu tomber de haut lors du lancement, mais ce n’est pas le cas. Top Spin 2k25 est un très bon jeu de tennis, le meilleur au monde à l’heure actuelle (faute de mieux ?).Le retour de cette mythique licence est dans son ensemble une réussite, bien que l’expérience ne soit pas parfaite sur tous les points. Top Spin 2k25 peut rapidement s’avérer répétitif, surtout pour une expérience hors ligne. Le mode carrière permet d’avancer dans les classements, mais en suivant toujours la même mécanique et seules les blessures ralentissent vraiment notre progression (avec un niveau de difficulté par défaut).Sans être parfait, le jeu répond à nos attentes et nous le recommandons pour tous les fans de tennis qui attendent depuis des années de se mettre un jeu sous la dent. Pour ceux qui sont moins mordus de la balle jaune, Top Spin 2k25 est une bonne simulation sportive, assez facile à prendre en main. Il pourrait néanmoins vous lasser rapidement.