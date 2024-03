BetaTesteur 9,1/10

Millenium 85%

JV 16/20

Gamergen 15/20

Numerama 7/10

JDG 7/10

En conclusion, Princess Peach: Showtime! est une véritable réussite sympathique qui plaira surtout aux enfants et aux gens qui adorent les jeux qui ne sont pas trop difficiles. Il prouve néanmoins que la Princesse Peach peut briller de sa propre lumière sans avoir besoin de Mario pour sauver le monde et qu’elle peut vivre de belles aventures. Avec son mélange ingénieux d’aventure, de plateforme et de mini-jeux, ce jeu est un véritable délice mais, je répète, ne conviendra clairement pas à tout public. Il vous intéresse? Alors, préparez-vous à vous immerger dans ce spectacle éblouissant et à applaudir à tout rompre pour la princesse la plus adorable de tout le Royaume Champignon!Princess Peach Showtime! est un véritable spectacle conçu pour s’amuser du début à la fin. En incarnant tous les rôles principaux, petits et grands y trouveront leur compte sans s’ennuyer même si l’exclusivité Switch souffre de quelques latences, de temps de chargement un peu longs et de combats de boss peu intéressants. Dans l’ensemble, ce nouveau “Mario” pourra vous convaincre si vous avez besoin d’une aventure légère, colorée et divertissante à consommer en quelques heures. La variété des niveaux est un véritable plus puisque chaque pièce offre un décor unique et autant de trésors à trouver.Seule exclusivité inédite de la Nintendo Switch en ce début d’année, Princess Peach : Showtime assume avec style et créativité la pression qui pèse sur ses épaules. La princesse du royaume Champignon multiplie les rôles en tout genre. Pâtissière, épéiste, patineuse mais aussi super-héroïne, elle sait tout faire et le fait avec brio malgré la diversité de ces activités. Le gameplay varié sert surtout une réalisation et une mise en scène créatives et ingénieuses de Good-Feel, les principales qualités du titre. Une aventure très accessible qui donne clairement envie de voir Peach plus souvent dans des premiers rôles, que ce soit sur Nintendo Switch ou non.Finalement, malgré cette aisance tout au long de notre progression, nous avons passé un bon moment avec Princess Peach : Showtime !. C’est un titre qui permet de se détendre et de s’amuser sans se prendre la tête. En d’autres termes, si vous appréciez les jeux de plateforme mignons à croquer, nul doute que cette expérience va vous distraire comme il se doit. Vous entendez les trois coups de brigadier ? L’attention du public est captée... Lever de rideau !Au final, le seul reproche qu’on puisse vraiment faire à Princess Peach: Showtime! est son cruel manque de challenge. Quelqu’un ayant joué à dix jeux vidéo dans sa vie pourra voir le générique de fin en un petit week-end sans aucun souci. C’est peu.Sans s’imposer comme un nouvel indispensable de la Switch, Princess Peach : Showtime est une excellente surprise, surtout en considérant la fin de vie de la console. Les jeux liés à l’univers de Mario ratent rarement leur cible et Nintendo enrichit une fois de plus sa collection de titres d’une belle proposition. Peach n’est pas seulement une icône du Royaume Champignon : c’est une véritable icône du jeu vidéo que l’on espère voir en tête d’affiche plus souvent.