ActuGaming 9/10

Actua 9/10

IGNFrance 9/10

Millenium 85%

Yakuza 7 était une réussite quasi totale, et Like a Dragon : Infinite Wealth en est le digne successeur. Contenu absolument gargantuesque, avec carrément deux modes parfaitement accessoires mais d’une richesse surprenante, système de combat amélioré, nouveaux jobs, nouvelle map, scénario toujours aussi prenant… difficile de lui trouver des défauts, si ce n’est au niveau de son aspect graphique vieillissant, et de quelques menus détails tels qu’une caméra perfectible en combat ou quelques baisses de rythme. On aurait pu craindre une petite chute de qualité après la dissolution des deux grandes familles de yakuzas, pourtant ce nouvel opus nous prouve, si cela était nécessaire, que le Ryu Ga Gotoku Studio est capable de se renouveler. L’année commence à peine, et on en tient déjà l’un des tout meilleurs jeux.Attention, chef-d’œuvre. Like a Dragon: Infinite Wealth améliore tous les aspects de Yakuza: Like a Dragon pour offrir une expérience infiniment plus agréable. Son système de combat se révèle mieux équilibré, l’exploration bénéficie d’améliorations de qualité de vie majeures et le scénario est nettement mieux structuré. Ode à la musardise, l’environnement hawaïen est étonnamment rafraîchissant après tant d’années à déambuler dans les ruelles sombres de Kamurochō. Ce nouvel épisode déborde surtout d’à-côtés, de contenus annexes et d’activités facultatives pour s’abandonner pleinement dans l’immensité de ce JRPG. Cette suite n’a donc plus rien d’une note d’intention et constitue une aventure capitale dans la constellation Like a Dragon et dans la ludothèque historique de SEGA.Infinite Wealth nous montre à quel point Like A Dragon premier du nom n’était que le brouillon de ce que la licence avait à nous offrir. Plus grand, plus abouti, plus riche et plus intense, ce nouvel épisode dépasse toutes nos attentes. Le tout fonctionne à la perfection pour délivrer aux fans, nouveaux comme plus anciens, une aventure extraordinaire qui saura vous transcender ou vous émouvoir - si seulement vous adhérez à son histoire s’éloignant de plus en plus de ses propres standards et son humour toujours aussi…japonais. Le magnifique tableau reste entaché par une technique parfois en deçà des attentes actuelles, de quelques répétitions par moment, et surtout d’un choix de l’éditeur sur le contenu de l’édition Deluxe tout simplement scandaleux.Après une centaine d'heures passées aux côtés de Ichiban Kasuga et Kazuma Kiryu, le verdict est sans appel : Infinite Wealh est l'un des épisodes les plus solides de la saga débutée il y a environ 18 ans. Bien rythmé et mieux construit que le jeu précédent, ce nouveau Like A Dragon grave son gameplay au tour par tour dans le marbre de la série, grâce à d'excellentes idées qui lui permettent d'affirmer sa propre identité face à d'autres grands noms du JRPG. Avec sa narration en béton et son contenu gargantuesque, il parvient à se montrer intéressant de bout en bout, avant de trébucher en bout de course avec une conclusion qui risque de faire débat et un new game plus à 15€.