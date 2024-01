Gamergen 19/20

JV 18/20

Gameblog 9/10

ActuGaming 9/10

Millenium 85%

JDG 8/10

IGNFrance 8/10

Bandai Namco gave les joueurs comme il se doit. Des modes à gogo, 32 personnages jouables, une ambiance électrique, une prise en main de folie, de vieux modes modernisés, comment ne pas tomber amoureux de ce Tekken 8 ? Sincèrement, si vous adorez les jeux de combat, c’est impossible de passer à côté de ce chef-d’œuvre vidéoludique. Un incontournable, assurément !Tekken 8 en met plein la tronche et nous avons adoré ça ! Techniquement, sur le fond comme sur la forme, le jeu de combat Bandai Namco est une perle du genre. S’il manque parfois un peu d’originalité en termes de contenu, mais il ya en a beaucoup tout de même, le tout en fait un des meilleurs jeux de baston 3D de ces dernières années. Ses nouveautés du côté de la jouabilité sont suffisantes pour se démarquer des opus précédents et tenir la dragée haute à ses concurrents, le tout avec un contenu vaste et tout de même assez conséquent pour y jouer des dizaines d’heures. Et pour peu que vous soyez accro aux affrontements en ligne, Tekken 8 a réellement de quoi vous satisfaire et vous challenger pendant très, très longtemps ! L’ensemble est en plus servi par une réalisation absolument magnifique qui immerge immédiatement dans des batailles extrêmement agressives et intenses.Il y avait de l’attente et forcément de la pression autour de Tekken 8, mais le dernier-né de la saga la boit avec facilité, en offrant un terrain de jeu idoine aussi bien pour les novices que pour les puristes de la saga. Parti pour durer en termes de temps (neuf ans de vie pour Tekken 7), le jeu place la barre très haut, corrige les défauts du précédent et en améliore très largement l’expérience. On a hâte maintenant de voir le suivi qu’en fera Bandai Namco dans les mois/ années à venir. Indispensable pour tout amateur de jeux de combat qui se respecte. Vous n’allez pas le regretter.Spectaculaire, explosif et agressif. Trois mots pour résumer ce Tekken 8 tout bonnement impressionnant, les équipes d’Harada sont parvenues à concocter un jeu qui mêle fondamentaux et innovation. La formule Tekken n’aura jamais été aussi resplendissante et maitrisée. Malgré l’accent sur l’agressivité, un juste équilibre semble avoir été trouvé afin de ne pas trahir l’essence de la saga, ni délaisser totalement la défense, cette dernière prenant une forme différente. Le Heat System introduit est convaincant et enrichit l’expressivité personnelle en combat, toute la partie esthétique claque et le mode Quête Arcade à son charme. Pourtant, T8 brille surtout par son contenu relatifs à l’apprentissage. C’est bien l’opus parfait pour débuter, mais aussi pour progresser efficacement. Entre les rediffusions, les options d’entraînement et tutos, la folie que sont les ghosts… Cela compense en partie l’absence d’un contenu solo digne de ce nom, qui plus est avec le solide online présent, et malgré un Tekken Ball appréciable ainsi qu’un mode histoire réussi.Tekken 8 est un jeu plus que généreux, et une très belle lettre d'amour aux amoureux de la licence. Il est dommage que son mode histoire soit trop redondant au niveau du gameplay, et que ses modes solos soient un peu moins intéressants que ceux de certains de ses rivaux, car il aurait sinon été le meilleur jeu de combat sorti récemment sans contestation possible. Le cœur du jeu restera vraiment de se taper avec d'autres joueurs, les autres modes étant assez limités et relativement courts. Si l'équilibrage suit, Tekken 8 sera aussi très intéressant sur le plan compétitif, encore plus que ne l'était Tekken 7. Les fans de la licence lui auraient sûrement donné une meilleure note, mais le jeu a ces petits points noirs qui le rendent peu intéressant dans l'optique d'un jeu casu à faire en solo, ce qui l'empêche d'avoir une note exceptionnelle. Mais qu'on se le dise, Tekken 8 est du GOOD ASS TEKKEN !Ce serait un euphémisme de dire que ce nouvel opus semble extrêmement prometteur à tous les niveaux. La montée en gamme au niveau des graphismes et de l’ergonomie est immense, et toutes les nouvelles options implémentées pour faciliter la vie aux débutants vont sans doute ouvrir les portes de cette superbe franchise à une communauté plus large que jamais. Et même si nous appréhendions énormément l’arrivée du système de Heat, nous sommes désormais forcés d’admettre que la nouvelle recette semble fonctionner à merveille; reste à voir comment ces mécaniques s'inscriront dans la durée, mais tous les ingrédients semblent réunis pour créer un nouvel écosystème compétitif plus dynamique et intense que jamais.Nous vous donnons donc rendez-vous à la sortie le 25 janvier pour ce qui s’annonce comme le début d’une nouvelle ère. Tekken 8 ressemble décidément à un grand tournant générationnel, et nous avons plus que hâte de pouvoir enchaîner des centaines de matchs pour faire un état des lieux plus précis. Get ready for the next battle !Manquant certes de peu le coche de l’accessibilité, avec des tutos un poil trop épars et nébuleux par rapport aux nouveaux standards, Tekken 8 s’inscrit malgré tout au panthéon du genre : visuellement impressionnant, exigeant, stimulant et grisant, nous sommes face au jeu de combat dans sa forme la plus pure.