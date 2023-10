Je n'avais pas lu le manga mais je connaissais de nom , la série d'animation Pluto de Netflix est une vrai réussite.A travers ces 8 épisodes de 1h , on y retrouve de bon personnages , une histoire qui captive et poignante qui ce construit intelligemment bien.Cette adaptation qui va jusqu'au bout est belle dans son animation qui d'ailleurs est assez proche d'un long métrage , on retrouve d'ailleurs Toshio Kawaguchi ( Akira, Princesse Mononoké, Ghost in the Shell 2 ) a la réalisation et Yūgo Kanno (Psycho Pass, Jojo’s Bizarre Adventure) pour l'ost et ça ce ressent vraiment dans les musiques et les environnements.Bien que les épisodes sont assez dense ( je conseil de vraiment prendre son temps de les regarder ) , il en ressort une expérience visuel marquante tantôt épique et tantôt tragique , l'adaptation de Pluto reste assez solide et maitrisé c'est une véritable prouesse de Netflix.