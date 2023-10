Numerama 10/10

Gamespot 10/10

L’idée de ce que pourrait être Alan Wake 2 a tellement changé au fil des ans, mais en jouant au jeu, je me suis souvenu de Sam Lake disant qu’il était si heureux que toutes les versions précédentes de ce jeu n’aient jamais fonctionné, et qu’il était excité à l’idée que c’était le Alan Wake 2 que le monde avait enfin reçu. Je suis tout à fait d’accord avec lui. La simple existence d’un Alan Wake 2 aurait, à différents moments au cours des années, été ressentie comme un petit miracle, mais que ce soit celui-ci, qui semble singulier dans ses réalisations, et qui vient d’un studio qui refuse de s’éloigner des chemins les moins fréquentés, fait d’Alan Wake 2 un miracle illuminé.

JeuActu 18/20

Actua 9/10

On ne peut qu’applaudir Remedy Entertainment. Treize ans après Alan Wake, soit un laps de temps hyper long, le studio propose un Alan Wake 2 abouti sur quasiment tous les points. Visuellement ébouriffant, il s’appuie sur une narration paradoxalement alambiquée mais maîtrisée. Un véritable tour de force qui emporte tout sur son passage et permet au célèbre écrivain d’écrire de nouvelles pages à l’encre indélébile. Certes, il n’est plus seul, mais Saga Anderson constitue l’autre atout d’un jeu qui sait exploiter la moindre opportunité pour rebondir.Surtout, on sent une vraie montée en puissance au sein de Remedy Entertainment, qui sait évoluer sans se trahir. Marquant à l’époque, Alan Wake cède sa place à une suite qui complète tout ce qui était très bien et a su tirer des enseignements de l’ellipse qui s’est écoulée (on sent l’héritage de l’excellent Control). Le projet était terriblement risqué, mais Alan Wake 2 appuie constamment sur le curseur de la surprise généreuse pour saisir la joueuse ou le joueur. Le tout avec des références — Twin Peaks en tête — qui sont toujours bonnes à voir.The idea of what Alan Wake 2 could be has changed so much over the years, but in playing the game, I was reminded of Sam Lake saying how he was so happy that all the previous versions of this game never worked out, and how excited he was that this is the Alan Wake 2 the world has finally received. I have to emphatically agree. The mere existence of an Alan Wake 2 would have, at different points over the years, felt like a minor miracle, but for it to be this one, that feels singular in its achievements, and coming from a studio that refuses to shy away from the paths less traveled, makes Alan Wake 2 a miracle illuminated.Angoissant, effrayant, parfois dérangeant, Alan Wake 2 fait un retour fracassant treize ans après un premier épisode que les initiés non pas oublié. Mieux encore, Remedy Entertainment ne se contente pas de faire une suite simple et basique, mais réajuste son jeu en renouvelant le gameplay. En introduisant un deuxième personnage, les développeurs injectent un aspect "enquête" réussi qui renforce le récit de ces meurtres sataniques. En prenant la direction du survival horror glauque et inquiétant, Alan Wake 2 distille aussi ses combats, certes moins nombreux, mais qui sont devenus plus féroces et plus intenses, sans doute aussi pour se concentrer sur un récit qui se veut encore plus captivant. Les amateurs de gunfights à tout va bien risquent de se perdre en chemin, le jeu poussant le joueur à davantage examiner les environnements que tirer sur la gâchette. Un choix de game design qui permet aussi de contempler chaque objet et de constater à quel point Alan Wake 2 est somptueux. De la modélisation de ses personnages jusqu'à la gestion incroyable de ses éclairages, le titre Remedy fait indéniablement partie des plus beaux jeux de 2023, mais aussi depuis un certain The Last of Us Part 2. Tout est parfaitement retranscrit, notamment les incroyables expressions faciales des PNJ, ultra réalistes et qui sont à tomber par terre. C'en est presque déroutant. C'est peut-être ça un vrai jeu next gen'...On pensait Alan Wake condamné à l’oubli devant le succès relatif du premier épisode. Mais on a finalement droit à un chef-d’œuvre magistral, inimaginable il y a cinq ans à peine. Narrativement complexe mais au lore opulent, nettement plus riche manette en main grâce aux combats modernisés et bénéficiant d’une mise en scène dont Remedy Entertainment a le secret, Alan Wake II entre sans complexe au Panthéon du jeu d’horreur. Plus sombre que jamais et partageant des liens épais avec le premier épisode, il n’est hélas pas destiné à tous les publics. Mais sous l’égide d’Epic Games, le studio a pu réaliser une suite à la hauteur de ses ambitions.