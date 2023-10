Millenium 75%

JV 13/20

ActuGaming 5,5/10

NintendoLife 7/10

Comme son prédécesseur, Le Retour de Détective Pikachu est une sorte de visual novel qui nous raconte une histoire, à la différence qu'il nous propose cette fois-ci une liberté de mouvements plus grande et des activités annexes en plus de l'aventure principale. Dommage qu'aucun système de progression n'ait été implémenté mais le scénario est prioritaire ici et ce n'est pas pour rien qu'il a facilement été adapté au cinéma. Un très bon travail a d'ailleurs été effectué sur le doublage japonais et anglais du titre, nous incitant à laisser les cinématiques. En bref, Returns pourrait sembler un peu vide mais il est une véritable bouffée d'air frais qui fait du bien à la licence.Pris par la main en permanence, le joueur qui se lance à la découverte du Retour de Détective Pikachu doit être assez jeune pour apprécier la formule… mais pas trop s’il ne veut pas être rebuté à l’idée de passer 12 heures à lire des textes. Quant aux fans plus âgés de la saga Pokémon, ils s’y essaieront uniquement pour découvrir le fin mot de cette histoire rocambolesque qui met en scène un Pikachu à la voix rocailleuse grimé en Sherlock Holmes et grand amateur de café.À moins d’avoir des enfants en bas âge fans de Pokémon, il est difficile de recommander Le retour de Détective Pikachu, qui nous ressert, à peu de choses près, ce café sans saveur et sans intensité qu’était Détective Pikachu premier du nom. Le charme de ce Pikachu à la casquette d’enquêteur et les interactions avec les Pokémon ne sont pas suffisants pour nous convaincre. En dehors de sa répétitivité et de son dirigisme, il gagnerait à être dans la lignée du film sorti en 2019.