Mortal Kombat 1 est un triomphe, une célébration de la licence autant qu'une avancée. Ce retour aux fondamentaux ponctuée de nouveautés parfaitement implémentées, d'une expérience solo variée et d'un mode en ligne simple, mais efficace et techniquement très solide saura sans aucun doute conquérir les vétérans de la licence comme les nouveaux venus.Même dans une période pleine de sorties et un concurrent direct sorti il y a quelques mois, Mortal Kombat réussit à s'imposer comme une nouvelle référence des jeux de combat. La franchise repart de zéro, apprend de ses erreurs et nous fournit une des plus belles versions de Mortal Kombat à ce jour. Modernité, tradition et diversité s'entremêlent dans un nouvel opus coup de poing, à la narration cinématographique et aux fatalités sanglantes. Les joueurs en prendront plein les yeux avant d'en prendre plein la tête, avec toujours autant de technicité en jeu. Le titre est encore perfectible, mais on touche du doigt ce que les jeux de combat font de mieux.Inutile de tergiverser, Mortal Kombat 1 est une incontestable réussite. Sans révolutionner la formule, le jeu offre quelques nouveautés intéressantes (les Kaméos), sans compter de nombreux modes de jeu très prenants, à commencer par le mode Histoire. Le catalogue de personnages affiche complet, les fatalités et autres brutalités sont de la partie, le gameplay est accessible à tous (à condition de vouloir apprendre un minimum les bases) et le jeu est voué à évoluer au fil des mois. Les fans de toujours vont adorer, contrairement à tous ceux qui n’ont jamais adhéré à la licence, et qui resteront une nouvelle fois totalement insensibles à ce douzième opus.Mortal Kombat 1 s’impose sans surprise comme une valeur sûre. Depuis son trône investi il y a maintenant un petit moment, NetherRealm profite d’un savoir-faire évident et en fait profiter sa licence. Les Kaméos sont une grande réussite, garantissant des affrontements dynamiques et violents, mais aussi techniques, avec des possibilités de combos assez dingues pour qui prendra le temps de maîtriser le soft. Malheureusement, si le contenu solo est là en terme de durée de vie, l’éclectisme n’est pas de mise, et à lui seul le mode Invasion ne comble pas le manque de générosité de ce MK. De même que le mode histoire n’évolue pas, gardant les atouts et faiblesses qu’on lui connait. La réécriture fait plutôt mouche, mais l’intrigue s’embourbe dans un délire qui laissera le néophyte sur la touche, n’exploitant pas l’idée de l’univers rebooté pourtant propice à changer la donne. Un manque d’ambition sans doute, rattrapé par le plaisir manette en main et une magnifique esthétique. MK1 parlera plus aux fans qu’aux autres, et son contenu plaira peut-être moins à ceux qui misaient dessus. N’en reste qu’en terme de baston, c’est maîtrisé.Si Mortal Kombat 1 sait toujours faire couler le sang avec le panache unique qui caractérise les œuvres d'Ed Boon, la perpétuelle intrusion des plans financiers de Warner Bros. ne cesse de saper son potentiel avec un micmac de monnaies freemium, de mécaniques de lootboxes et de plans saisonniers retors. Ultime balle dans la poitrine, la présence de certains personnages, mais uniquement pour le mode histoire - à moins de payer les DLC avec votre argent durement gagné. Une stratégie que l'on croyait enfin disparue dans les sables du temps. Ces affres économiques gâchent un beau tableau, plus dynamique et créatif que Mortal Kombat 11, notamment grâce à son jeu aérien, ses kombattants plus distincts et son système de kaméos qui approfondissent significativement les possibilités. Le gore, aussi, est généreux, sans parler des arènes à couper le souffle. L'histoire repart sur des bases saines, inédites, clôturant le chapitre des redites complices pour ouvrir (on l'espère) une ère d'innovation et de surprises, où NetherRealm ne sera plus contraint de revisiter les mêmes événements sous différentes sauces pour respecter le quota clins d'œil. Reste à voir le suivi, les patchs d'équilibrage, et surtout, le futur de la franchise.