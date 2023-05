Gamekult 9/10

IGNFrance 9/10

GameInformer 8,5/10

Humanity trouve un équilibre délicat entre me défier à chaque tournant et me permettre de me sentir comme le dieu que son récit me propose d'être. C'est une expérience qui procure une sensation que j'imagine par des programmeurs informatiques, lorsque des dizaines de commandes et de lignes de code fonctionnent enfin ensemble pour créer un résultat souhaité. Les puzzles sont emballés dans un bel emballage, de ses visuels minimalistes à ses excellents rythmes électroniques. Et le meilleur dans tout ça, ces éléments fonctionnent ensemble pour souligner un message simple mais efficace sur ce que signifie être humain et pourquoi les énigmes les plus complexes de la vie sont plus faciles à résoudre lorsque nous travaillons ensemble.

GamerEactor 8/10

Test en vidéo

IGNUS 9/10

Humanity est assurément un jeu original, rafraichissant et enivrant avec une formule solide et généreuse dans sa proposition, amenant des genres qu’on n’attendait pas ici. Sa prise en main aisée, sa courbe de progression/difficulté parfaite mais aussi sa versatilité TV/VR génèrent une œuvre addictive et puissante dont on prédit un bel avenir grâce à des outils communautaires bien fournis. Une très belle surprise comme on les aime.Humanity strikes a delicate balance between challenging me at every turn and allowing me to feel like the god its narrative props me up to be. It’s an imaginative experience that provides a rush I imagine computer programmers feel when dozens of commands and lines of code finally work together to create a desired outcome. Its puzzles come wrapped in a beautiful package, from its minimalist visuals to its excellent clicky electronic beats. And best of all, these elements work together to emphasize a simple but effective message about what it means to be human and why life’s most intricate puzzles are easiest to solve when we work together.Dans l’ensemble, Humanity est un bon puzzle qui apporte des défis uniques à un genre plutôt saturé. Les mécaniques déroutantes et de plate-forme gardent le gameplay frais niveau après niveau, et l’accent mis sur l’UGC signifie que vous ne vous lasserez jamais des niveaux et des défis à surmonter. Pour un jeu qui cherche à explorer brièvement le sens de la vie et le but de Humanity, c’est aussi une prise bizarre et étrange qui est difficile à captiver. Si vous êtes à la recherche d’un nouveau puzzle avec lequel jouer, celui-ci vaut vraiment le détour.