Vous venez d'arriver aux Monument Islands. Tu veux aller nager ? Ou plutôt plonger dans les profondeurs de l'océan ? Ou voulez-vous visiter la salle de jeux, faire du shopping, danser à la fête de la plage ? Envie de surfer ? Ou parlerez-vous avec le vieux touriste étrange et écouterez-vous ce qu'il a à dire au sujet de ces anciens monuments mystérieux...

Passez derrière le volant de votre véhicule antigravité et mettez vos talents de pilote à l'épreuve dans les compétitions à couper le souffle. Affrontez vos amis en local sur écran partagé ou prenez part aux courses en ligne contre des joueurs du monde entier.

Éditeur : Super Rares Games Développeur : Shin'en Multimedia Genre : Course Disponible sur Switch Langues : Allemand / Anglais / Français / Japonais.

posted the 10/07/2022 at 05:35 PM by nicolasgourry