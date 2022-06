Éditeur : Studio MDHR

Développeur : Studio MDHR

Genre : Plateformes

Disponible sur PC/PS4/XOne/Switch

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois / Espagnol.

DLC : The Delicious Last Course

Disponible / Payant

Dans Cuphead - The Delicious Last Course, Cuphead et Mugman sont rejoints par Mme Calice pour une aventure qui vous emmènera sur une nouvelle île ! Avec de nouvelles armes, de nouveaux charmes et des capacités inédites pour Mme Calice, affrontez toute une nouvelle série de boss crevant l'écran pour aider le chef Lasalière dans l'ultime quête de Cuphead.

• Mme Calice est désormais un personnage jouable, avec des déplacements modifiés et de nouvelles capacités. Une fois acquise, vous pourrez la jouer aussi bien dans le DLC que dans la première aventure de Cuphead !

• Traversez une toute nouvelle île Aquarelle en vous mesurant aux boss les plus redoutables et les plus fous que Cuphead ait jamais eu à affronter !

• Trouvez de nouvelles armes et de nouveaux charmes qui vous aideront à surmonter des défis inédits et à battre vos records contre les boss du jeu d'origine !

• Aidez le chef Lasalière dans une toute nouvelle aventure qui vous conduira à percer le mystère de la quête secrète du Calice légendaire !

Dans la pure veine « run and gun ».Inspirés des cartoons américains des années 30.