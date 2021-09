JVLive 17/20

Millenium 85%

GameInformer 8,5/10

F.I.S.T. offre un autre bel exemple de défilement latéral axé sur l'exploration, et les fans du genre trouveront beaucoup à aimer. Ce qui lui manque en innovation, il le compense en exécutant des idées familières à un niveau élevé et en les plongeant dans un monde séduisant. Le développeur Bilibili a sorti une belle surprise de son chapeau.

Otakugame 4/5

Gamekult 4/10

Si la direction artistique de F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch avec son orientation anthropomorphique dans un univers diesel punk est remarquable, ce n’est pas sa seule force. Le titre est en effet bien solide, tant dans son aspect plateforme que dans les phases de combat très fluides et dynamiques. On use et l’on abuse des 3 armes dévastatrices de Ray avec plaisir. Et ce ne sont pas les cinématiques qui manquent de finesse ou qui peuvent être saccadées, les musiques qui ont tendance à se répéter, ou autres petits détails techniques, ni même les gâchettes adaptatives de la PS5 qui n’ont pas été exploitées, qui vont nous faire pinailler. Vous allez par contre transpirer face à certains boss, mais quel plaisir lorsque vous les enverrez au sol. En tout cas, à ce prix-là, il n’y a pas à hésiter. Et l’on espère vivement que des DLC verront le jour.F.I.S.T. est un metroidvania très solide, doté d'un univers soigné et de combats suffisamment pêchus pour vous garder scotché au pad. Plutôt corsé dans son genre et suffisamment riche en contenu, le jeu de TiGames ne pêche que par quelques maladresses, comme des checkpoints régulièrement mal placés ou quelques collisions lunaires, mais rien qui ne soit véritablement capable d'entacher le plaisir de jeu.F.I.S.T. offers another fine example of an exploration-focused side-scroller, and fans of the genre will find plenty to love. What it lacks in innovation, it makes up for by executing familiar ideas at a high level and dropping them into an alluring world. Developer Bilibili has pulled a nice surprise out of its hat.F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch est une belle petite surprise pour tout amoureux de metroidvania. Alors, certes, de mon côté, j’aurais préféré un monde plus coloré, mettant plus en avant le côté “Cyberpunk” du jeu, mais les amateurs d’ambiance Steampunk devrait apprécier cet univers sombre. Pour moins de 30 €, on a tout de même là un titre de qualité, sans défauts majeur, avec une aventure plutôt consistante, si le titre vous a tapé dans l’œil, vous pouvez y aller, il y a peu de chances que vous soyez déçu ^^ ! L’industrie du jeu vidéo chinoise m’impressionne de plus en plus, et après un Genshin Impact qui aura su me charmer depuis plus d’un an, voici qu’un petit Metroidvania me démontre que décidément, en Chine, il y a vraiment des talents !Après avoir testé les cinquante Metroidvania différents sortis rien que cette année, on peut sereinement vous conseiller d’éviter F.I.S.T. : Forged In Shadow Torch, qui ne propose pas la moindre idée nouvelle à un public qui a l’embarras du choix. Malgré ses idées de mise en scène et une patte graphique tout à fait correcte, son gameplay d’une platitude extrême ne parvient qu’à irriter, tant le studio tombe dans tous les pièges qui devraient être évités dans un jeu d’action. Il est quand même rare de tomber sur un titre dont l’intégralité du système de combat semble avoir été pensé pour ne pas fonctionner sur ses ennemis les plus coriaces, et ce n’est pas une durée de vie correcte permise par la multiplication de grands environnements sans éclat qui parvient à vaincre l’ennui de phases d’action proprement inintéressantes. Si jamais vous cherchez un metroidvania avec un système de combat irréprochable, il paraît utile de rappeler que le fantastique Valdis Story tourne sans problèmes sur les machines les plus modestes.