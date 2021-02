GamerGen 18/20

GameInformer 8,8/10

La collection Nioh est un retour intéressant pour les "pros" chevronnés qui souhaitent découvrir des graphismes optimisés, du contenu DLC ou différentes armes et compétences. Pour les nouveaux joueurs, cette collection remasterisée est absolument le meilleur moyen de découvrir les jeux Nioh. Sachez simplement à quels délices démoniaques vous vous inscrivez !

JVC 15/20

Ne tournons pas autour du pot, Nioh Collection est un bijou qui permet aux nouveaux venus de découvrir ces univers prenants, avec un rendu optimal ! Les autres, eux, peuvent continuer leurs petites odyssées dans des conditions agréables. Et si votre écran vous permet d'afficher un framerate à 120 fps, ne vous en privez pas ! Cette option est un autre monde totalement déjanté qui rend accro à la fluidité. Une fois goûté et testé, il est dur de s'en passer...The Nioh Collection is a worthwhile return for seasoned pros to experience optimized visuals, DLC content, or different weapons and skills. For new players, this remastered collection is absolutely the best way to experience the Nioh games. Just be aware of what demonic delights you’re signing up for !Nioh Collection ne réussit pas très bien l’exercice du remaster mais propose un contenu tellement gargantuesque que le fond prend le pas sur la forme. Les deux épisodes de la série bénéficient tout de même d’ajouts notables, en marge de temps de chargement plus courts, d’un mode photo et des fonctionnalités de la DualSense : c’est la possibilité de jouer en 4K/60fps et 1080p/120hz qui attire l’oeil, même si ce dernier mode ne bouleverse pas les combats de Nioh (malgré un gain de fluidité notable). Mais le plus gros problème, ce sont les écueils techniques des titres de base. Outre un moteur assez daté - qui n’a pas vocation à être changé dans un remaster -, c’est surtout l’affichage tardif d’ombres et d’assets à l’horizon qui interpelle, en particulier dans le second opus. Un petit problème pour ceux qui bénéficieront de l’upgrade gratuit entre PS4 et PS5 pour Nioh 2 (pas possible avec le premier épisode), mais qui pourra avoir un goût amer pour les nouveaux acheteurs. Le tout ne gâche pas les qualités de la série. Mais il faut savoir à quoi s’attendre.