profile
Resident Evil 0 HD
13
Likers
name : Resident Evil 0 HD
platform : PC
editor : Capcom
developer : N.C
genre : survival horror
multiplayer : non
other versions : Xbox 360 - PlayStation 3 - Xbox One - PlayStation 4
read the reviews
add a review
add a press review
profile
marchand2sable
53
Likes
Likers
marchand2sable
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 859
visites since opening : 2678112
marchand2sable > blog
Resident Evil 0 Remake : un leak évoque un mode coop en ligne


Selon les récents leaks de Dusk Golem, Capcom travaillerait actuellement sur deux remakes, Resident Evil Code Veronica et Resident Evil 0.

Si Code Veronica pourrait être annoncé dès cette année selon lui, Resident Evil 0 accuserait en revanche un retard important dans son développement.

Une piste pourrait toutefois expliquer ce contretemps. Le compte TheGameVerse sur X affirme avoir repéré des éléments intéressants concernant les fichiers du site Capcom ID, notamment un fichier nommé “Chambers”, en référence à Rebecca Chambers, protagoniste de Resident Evil 0, ainsi qu’une fonctionnalité liée à l’invitation d’un ami pour une partie coopérative toujours en lien avec ce fameux fichier.

Le message a été supprimé en moins de 24 heures sur X, mais l’information s’est déjà largement diffusée sur plusieurs sites américains.

Si cela se confirme, il s’agirait d’une évolution notable, et d’une bonne nouvelle pour celles et ceux qui n’avaient pas apprécié la gestion des deux personnages dans la version originale.

Il faudra néanmoins faire preuve de patience avant d’en avoir le cœur net sur la véracité de cette information. En effet, Resident Evil 0 Remake ne serait pas attendu avant 2028...
https://en.gamegpu.com/news/igry/v-remejke-resident-evil-zero-poyavitsya-polnotsennyj-kooperativ?utm_
    tags : resident evil resident evil leak dusk golem resident evil code veronica remake resident evil 0 remake resident evil 0 remake leak resident evil requiem dlc resident evil 0 remake new leaks thegameverse capcom id leak resident evil 0 online coop
    2
    Likes
    Who likes this ?
    link49, zephon
    posted the 04/13/2026 at 11:13 PM by marchand2sable
    comments (21)
    xynot posted the 04/13/2026 at 11:33 PM
    J'y pensais, ça serait un ajout non négligeable de nos jours
    ozyxp posted the 04/13/2026 at 11:35 PM
    Il ne faut pas oublier le local !
    momotaros posted the 04/13/2026 at 11:45 PM
    Curieux de voir si ils vont garder la gestion de l'inventaire comme à l'époque et les particularités de chaque perso.
    adamjensen posted the 04/13/2026 at 11:57 PM
    J’ai vu ça tout à l’heure, et j’espère vraiment que c’est des conneries.
    Pour moi, Resident Evil doit rester un jeu solo.
    marchand2sable posted the 04/14/2026 at 12:00 AM
    adamjensen

    C'est une fonctionnalité, comme RE5, solo ou en ligne.
    burningcrimson posted the 04/14/2026 at 12:05 AM
    Je me demande bien comment ils vont combler les lacunes du jeu d'origine sans trop le dénaturer... L'un des jeux les plus "énervant" auquel j'ai joué.
    adamjensen posted the 04/14/2026 at 12:18 AM
    marchand2sable
    J’espère quand même que le jeu sera pensé en priorité pour le solo.

    burningcrimson
    À tel point que les deux fois où je l’ai fait, j’ai laissé tomber.
    C’est le seul Resident Evil que je n’ai pas terminé et que j’ai détesté.
    Avant la sortie du Remake, je le referais et je me forcerais à le finir, mais cette fois, ce sera avec le Mod qui rajoute les coffres.
    burningcrimson posted the 04/14/2026 at 12:26 AM
    adamjensen Ha ouais, c est l'avantage des versions PC Imagine, j'ai du le faire sur switch en facile et j'ai quand même galéré
    bladagun posted the 04/14/2026 at 12:28 AM
    ozyxp lol ça sera oublié malheuresement
    ravyxxs posted the 04/14/2026 at 01:53 AM
    Capcom travaillerait actuellement sur deux remakes



    Faut financer le REX en dirait

    momotaros Non jamais, je connais pas UNE personne qui a fait le jeu et une fois fini m'a dit du bien de ce cauchemar qu'est ce design
    ravyxxs posted the 04/14/2026 at 01:55 AM
    adamjensen RE5 et RE6 sont top en coop, ça donne du choix, c'est pas mauvais...

    Ils sont penser de base à être solo, le reste c'est que du bonus.
    kidicarus posted the 04/14/2026 at 05:44 AM
    Je vais peut-être une bêtise sur RE0, mais il me semble qu'à l'époque il voulait un mode 2 joueurs ainsi que faire disparaitre les coffres téléporteurs.
    Le feront ils?
    adamjensen posted the 04/14/2026 at 05:56 AM
    burningcrimson
    Je comprends parfaitement.
    momotaros posted the 04/14/2026 at 09:24 AM
    ravyxxs sérieux ? C'est pourtant une bonne idée, au lieu de revenir aux salles de coffre et de forcer du backtracking, on te laisse poser tes objets partout et ils sont même visibles sur la map. C'est plutot réaliste comme idée.

    J'ai découvers le jeu très tard (remaster hd) et j'ai beaucoup aimé cette idée. Le seul truc très bête c'est le coup de te redemander d'avoir le grappin dans la dernière zone alors que c'est un objet de début de jeu, heureusement qu'il y a un ascenceur pour passer du labo au manoir.
    temporell posted the 04/14/2026 at 02:09 PM
    momotaros

    perso les coffres non liée du mode survie de RE1 remake était mieux je trouve
    brook1 posted the 04/14/2026 at 02:39 PM
    Espérons qu'il soit praticable en solo comme l'était le 6. Le 5, c'est horrible avec IA foireuse de Sheva.
    momotaros posted the 04/14/2026 at 05:04 PM
    temporell oui mais ça t'obligeait à revenir aux salles de sauvegarde, là avec le système de RE0, tu te fais des salles de rangement où tu veux.

    Pour ma part, j'utilisais le hall du manoir, il y avait vla les objets au sol.

    C'est pas parfait c'est sur mais là tu ne perd pas de temps à revenir dans une save room pour déposer des objets, tu fais ton tri sur place.
    giru posted the 04/15/2026 at 08:16 AM
    Dommage si c'est uniquement en ligne, mais c'est l'époque actuelle. Ca serai un super ajout dans tous les cas
    sasquatsch posted the 04/15/2026 at 10:23 AM
    Il sera certainement bon a deux ou solo
    jenicris posted the 04/15/2026 at 12:32 PM
    adamjensen pareil!
    adamjensen posted the 04/15/2026 at 12:52 PM
    jenicris
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo