Selon les récents leaks detravaillerait actuellement sur deux remakes,etSipourrait être annoncé dès cette année selon lui,accuserait en revanche un retard important dans son développement.Une piste pourrait toutefois expliquer ce contretemps. Le comptesuraffirme avoir repéré des éléments intéressants concernant les fichiers du site, notamment un fichier nommé “Chambers”, en référence à, protagoniste de, ainsi qu’une fonctionnalité liée àtoujours en lien avec ce fameux fichier.Le message a été supprimé en moins de 24 heures sur, mais l’information s’est déjà largement diffusée sur plusieurs sites américains.Si cela se confirme, il s’agirait d’une évolution notable, et d’une bonne nouvelle pour celles et ceux qui n’avaient pas apprécié la gestion des deux personnages dans la version originale.Il faudra néanmoins faire preuve de patience avant d’en avoir le cœur net sur la véracité de cette information. En effet,ne serait pas attendu avant...