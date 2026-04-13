Selon les récents leaks de Dusk Golem
, Capcom
travaillerait actuellement sur deux remakes, Resident Evil Code Veronica
et Resident Evil 0
.
Si Code Veronica
pourrait être annoncé dès cette année selon lui, Resident Evil 0
accuserait en revanche un retard important dans son développement.
Une piste pourrait toutefois expliquer ce contretemps. Le compte TheGameVerse
sur X
affirme avoir repéré des éléments intéressants concernant les fichiers du site Capcom ID
, notamment un fichier nommé “Chambers”, en référence à Rebecca Chambers
, protagoniste de Resident Evil 0
, ainsi qu’une fonctionnalité liée à l’invitation d’un ami pour une partie coopérative
toujours en lien avec ce fameux fichier.
Le message a été supprimé en moins de 24 heures sur X
, mais l’information s’est déjà largement diffusée sur plusieurs sites américains.
Si cela se confirme, il s’agirait d’une évolution notable, et d’une bonne nouvelle pour celles et ceux qui n’avaient pas apprécié la gestion des deux personnages dans la version originale.
Il faudra néanmoins faire preuve de patience avant d’en avoir le cœur net sur la véracité de cette information. En effet, Resident Evil 0 Remake
ne serait pas attendu avant 2028
...
Pour moi, Resident Evil doit rester un jeu solo.
C'est une fonctionnalité, comme RE5, solo ou en ligne.
J’espère quand même que le jeu sera pensé en priorité pour le solo.
burningcrimson
À tel point que les deux fois où je l’ai fait, j’ai laissé tomber.
C’est le seul Resident Evil que je n’ai pas terminé et que j’ai détesté.
Avant la sortie du Remake, je le referais et je me forcerais à le finir, mais cette fois, ce sera avec le Mod qui rajoute les coffres.
Faut financer le REX en dirait
momotaros Non jamais, je connais pas UNE personne qui a fait le jeu et une fois fini m'a dit du bien de ce cauchemar qu'est ce design
Ils sont penser de base à être solo, le reste c'est que du bonus.
Le feront ils?
Je comprends parfaitement.
J'ai découvers le jeu très tard (remaster hd) et j'ai beaucoup aimé cette idée. Le seul truc très bête c'est le coup de te redemander d'avoir le grappin dans la dernière zone alors que c'est un objet de début de jeu, heureusement qu'il y a un ascenceur pour passer du labo au manoir.
perso les coffres non liée du mode survie de RE1 remake était mieux je trouve
Pour ma part, j'utilisais le hall du manoir, il y avait vla les objets au sol.
C'est pas parfait c'est sur mais là tu ne perd pas de temps à revenir dans une save room pour déposer des objets, tu fais ton tri sur place.