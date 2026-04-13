Selon les récents leaks de Dusk Golem
, Capcom
travaillerait actuellement sur deux remakes, Resident Evil Code Veronica
et Resident Evil 0
.
Si Code Veronica
pourrait être annoncé dès cette année selon lui, Resident Evil 0
accuserait en revanche un retard important dans son développement.
Une piste pourrait toutefois expliquer ce contretemps. Le compte TheGameVerse
sur X
affirme avoir repéré des éléments intéressants concernant les fichiers du site Capcom ID
, notamment un fichier nommé “Chambers”, en référence à Rebecca Chambers
, protagoniste de Resident Evil 0
, ainsi qu’une fonctionnalité liée à l’invitation d’un ami pour une partie coopérative.
Le message a été supprimé en moins de 24 heures sur X
, mais l’information s’est déjà largement diffusée sur plusieurs sites américains.
Si cela se confirme, il s’agirait d’une évolution notable, et d’une bonne nouvelle pour celles et ceux qui n’avaient pas apprécié la gestion des deux personnages dans la version originale.
Il faudra néanmoins faire preuve de patience avant d’en avoir le cœur net sur la véracité de cette information. En effet, Resident Evil 0 Remake
ne serait pas attendu avant 2028
...
Pour moi, Resident Evil doit rester un jeu solo.
C'est une fonctionnalité, comme RE5, solo ou en ligne.
J’espère quand même que le jeu sera pensé en priorité pour le solo.
burningcrimson
À tel point que les deux fois où je l’ai fait, j’ai laissé tomber.
C’est le seul Resident Evil que je n’ai pas terminé et que j’ai détesté.
Avant la sortie du Remake, je le referais et je me forcerais à le finir, mais cette fois, ce sera avec le Mod qui rajoute les coffres.