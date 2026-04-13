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Resident Evil 0 HD
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name : Resident Evil 0 HD
platform : PC
editor : Capcom
developer : N.C
genre : survival horror
multiplayer : non
other versions : Xbox 360 - PlayStation 3 - Xbox One - PlayStation 4
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marchand2sable
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marchand2sable > blog
Resident Evil 0 Remake : un leak évoque un mode coop en ligne


Selon les récents leaks de Dusk Golem, Capcom travaillerait actuellement sur deux remakes, Resident Evil Code Veronica et Resident Evil 0.

Si Code Veronica pourrait être annoncé dès cette année selon lui, Resident Evil 0 accuserait en revanche un retard important dans son développement.

Une piste pourrait toutefois expliquer ce contretemps. Le compte TheGameVerse sur X affirme avoir repéré des éléments intéressants concernant les fichiers du site Capcom ID, notamment un fichier nommé “Chambers”, en référence à Rebecca Chambers, protagoniste de Resident Evil 0, ainsi qu’une fonctionnalité liée à l’invitation d’un ami pour une partie coopérative.

Le message a été supprimé en moins de 24 heures sur X, mais l’information s’est déjà largement diffusée sur plusieurs sites américains.

Si cela se confirme, il s’agirait d’une évolution notable, et d’une bonne nouvelle pour celles et ceux qui n’avaient pas apprécié la gestion des deux personnages dans la version originale.

Il faudra néanmoins faire preuve de patience avant d’en avoir le cœur net sur la véracité de cette information. En effet, Resident Evil 0 Remake ne serait pas attendu avant 2028...
https://en.gamegpu.com/news/igry/v-remejke-resident-evil-zero-poyavitsya-polnotsennyj-kooperativ?utm_
    tags : resident evil resident evil leak dusk golem resident evil code veronica remake resident evil 0 remake resident evil 0 remake leak resident evil requiem dlc resident evil 0 remake new leaks thegameverse capcom id leak resident evil 0 online coop
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    posted the 04/13/2026 at 11:13 PM by marchand2sable
    comments (9)
    xynot posted the 04/13/2026 at 11:33 PM
    J'y pensais, ça serait un ajout non négligeable de nos jours
    ozyxp posted the 04/13/2026 at 11:35 PM
    Il ne faut pas oublier le local !
    momotaros posted the 04/13/2026 at 11:45 PM
    Curieux de voir si ils vont garder la gestion de l'inventaire comme à l'époque et les particularités de chaque perso.
    adamjensen posted the 04/13/2026 at 11:57 PM
    J’ai vu ça tout à l’heure, et j’espère vraiment que c’est des conneries.
    Pour moi, Resident Evil doit rester un jeu solo.
    marchand2sable posted the 04/14/2026 at 12:00 AM
    adamjensen

    C'est une fonctionnalité, comme RE5, solo ou en ligne.
    burningcrimson posted the 04/14/2026 at 12:05 AM
    Je me demande bien comment ils vont combler les lacunes du jeu d'origine sans trop le dénaturer... L'un des jeux les plus "énervant" auquel j'ai joué.
    adamjensen posted the 04/14/2026 at 12:18 AM
    marchand2sable
    J’espère quand même que le jeu sera pensé en priorité pour le solo.

    burningcrimson
    À tel point que les deux fois où je l’ai fait, j’ai laissé tomber.
    C’est le seul Resident Evil que je n’ai pas terminé et que j’ai détesté.
    Avant la sortie du Remake, je le referais et je me forcerais à le finir, mais cette fois, ce sera avec le Mod qui rajoute les coffres.
    burningcrimson posted the 04/14/2026 at 12:26 AM
    adamjensen Ha ouais, c est l'avantage des versions PC Imagine, j'ai du le faire sur switch en facile et j'ai quand même galéré
    bladagun posted the 04/14/2026 at 12:28 AM
    ozyxp lol ça sera oublié malheuresement
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