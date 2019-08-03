Netflix
nous rappelle que la saison 2 de sa série Devil May Cry
est toujours prévue pour le 12 mai
de cette année, en dévoilant deux nouveaux visuels.
L’un met en avant Dante, l’autre Vergil, histoire de ne faire aucun jaloux chez les fans.
Malgré des avis divergents, la première saison a rencontré un franc succès. Un succès tel que les jeux de la licence se sont écoulés comme des petits pains, notamment Devil May Cry 5
, qui a atteint les 11 millions d’exemplaires vendus à ce jour, un score totalement impensable pour un hack’n slash
.
En décembre 2025, le président de Capcom
, Haruhito Tsujimoto
, déclarait vouloir placer la licence Devil May Cry
au cœur de sa stratégie future.
Avec une telle déclaration, on peut imaginer un traitement similaire à celui de la série Resident Evil
, avec de nouveaux épisodes, des spin-offs et des remakes.
Par ailleurs, des rumeurs insistantes évoquent un Devil May Cry 6
, qui pourrait être annoncé cette année pour une sortie en 2027
.
Si tout se confirme, les dés sont parfaitement alignés pour relancer la série.
J’ai attendu cette adaptation pendant des années
Sinon pas encore maté cette série mais faudra que j’y jette un œil par curiosité, même si les retours semblent pas tip top.
Le jeu n'était pas mauvais mais il lui manquait cette aspect qu'avait le 1 et le 3 avec les mondes connectés et un coté resident evilesque
Après ça pourrait tellement avoir un aspect Metroidvania avec le fait que des zones soient fermés et qu'il faille un pouvoir lié à une arme en particulier pour le déverrouiller
angelsduck la page wiki du jeu le désigne ainsi moi aussi ça me fait bizarre mais la définition correspond au gameplay de dmc
Le terme beat’em all / up est devenu moins utilisé avec le temps pour désigner ce type de jeu. Aujourd’hui de nombreux sites pro ou fan emploient davantage le terme hack’n slash (Gamekult, JV.com, le Fandom US de DMC etc). Même derrière la jaquette de Ninja Gaiden 4, PlatinumGames a foutu : l’évolution des combats hack’n slash.
zephon
Avant la série Netflix DMC 5 tournait autour des 8 millions d’exemplaires vendus. Après sa diffusion la licence a connu un véritable regain d’intérêt sur la durée, avec notamment une audience Steam multipliée par 4 sur les anciens épisodes comme sur DMC 5 après la fin de la saison 1.
La série a relancé les ventes et attiré une nouvelle génération de joueurs curieux, je pense que c'était le but en plus.