







nous rappelle que la saison 2 de sa sérieest toujours prévue pour lede cette année, en dévoilant deux nouveaux visuels.L’un met en avant Dante, l’autre Vergil, histoire de ne faire aucun jaloux chez les fans.Malgré des avis divergents, la première saison a rencontré un franc succès. Un succès tel que les jeux de la licence se sont écoulés comme des petits pains, notamment, qui a atteint les 11 millions d’exemplaires vendus à ce jour, un score totalement impensable pour unEn décembre 2025, le président de, déclarait vouloir placer la licenceau cœur de sa stratégie future.Avec une telle déclaration, on peut imaginer un traitement similaire à celui de la série, avec de nouveaux épisodes, des spin-offs et des remakes.Par ailleurs, des rumeurs insistantes évoquent un, qui pourrait être annoncé cette année pour une sortie enSi tout se confirme, les dés sont parfaitement alignés pour relancer la série.