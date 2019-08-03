1996 - 2026
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Devil May Cry 5
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name : Devil May Cry 5
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
european release date : 03/08/2019
other versions : Xbox One - PlayStation 4
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marchand2sable
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Netflix confirme la date de la saison 2 de Devil May Cry avec deux nouvelles images



Netflix nous rappelle que la saison 2 de sa série Devil May Cry est toujours prévue pour le 12 mai de cette année, en dévoilant deux nouveaux visuels.

L’un met en avant Dante, l’autre Vergil, histoire de ne faire aucun jaloux chez les fans.

Malgré des avis divergents, la première saison a rencontré un franc succès. Un succès tel que les jeux de la licence se sont écoulés comme des petits pains, notamment Devil May Cry 5, qui a atteint les 11 millions d’exemplaires vendus à ce jour, un score totalement impensable pour un hack’n slash.

En décembre 2025, le président de Capcom, Haruhito Tsujimoto, déclarait vouloir placer la licence Devil May Cry au cœur de sa stratégie future.

Avec une telle déclaration, on peut imaginer un traitement similaire à celui de la série Resident Evil, avec de nouveaux épisodes, des spin-offs et des remakes.

Par ailleurs, des rumeurs insistantes évoquent un Devil May Cry 6, qui pourrait être annoncé cette année pour une sortie en 2027.

Si tout se confirme, les dés sont parfaitement alignés pour relancer la série.



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    posted the 03/24/2026 at 01:46 PM by marchand2sable
    comments (4)
    marchand2sable posted the 03/24/2026 at 01:49 PM
    J’espère voir moins Dante en mode serpillière dans cette saison ou se faire défoncer par Lady… Hype à mort pour DMC 6 sinon, depuis 2019 quand même.
    akinen posted the 03/24/2026 at 02:00 PM
    La date de condamnation. Dante et Scott Pilgrim, même combat.
    vohmp posted the 03/24/2026 at 02:20 PM
    si c'est aussi pourrie que la saison 1 non merci le Lady may cry show
    shinz0 posted the 03/24/2026 at 02:22 PM
    akinen l'animé Scott Pilgrim j'ai pas tenu longtemps
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