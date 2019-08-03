Netflix
nous rappelle que la saison 2 de sa série Devil May Cry
est toujours prévue pour le 12 mai
de cette année, en dévoilant deux nouveaux visuels.
L’un met en avant Dante, l’autre Vergil, histoire de ne faire aucun jaloux chez les fans.
Malgré des avis divergents, la première saison a rencontré un franc succès. Un succès tel que les jeux de la licence se sont écoulés comme des petits pains, notamment Devil May Cry 5
, qui a atteint les 11 millions d’exemplaires vendus à ce jour, un score totalement impensable pour un hack’n slash
.
En décembre 2025, le président de Capcom
, Haruhito Tsujimoto
, déclarait vouloir placer la licence Devil May Cry
au cœur de sa stratégie future.
Avec une telle déclaration, on peut imaginer un traitement similaire à celui de la série Resident Evil
, avec de nouveaux épisodes, des spin-offs et des remakes.
Par ailleurs, des rumeurs insistantes évoquent un Devil May Cry 6
, qui pourrait être annoncé cette année pour une sortie en 2027
.
Si tout se confirme, les dés sont parfaitement alignés pour relancer la série.