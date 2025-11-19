Eh bien, on dirait que nous n’avons pas été sélectionnés pour la catégorie Best Score & Music aux Game Awards 2025.

Je m’y attendais un peu, mais ça fait quand même mal.

Bref, Next.

Eh bien, pour Bayonetta 3, je n’ai absolument pas le droit d’en dire beaucoup puisque je n’ai composé que la musique de sélection des chapitres lol.



Mais en parlant purement en tant que gros gamer moi-même, j’ai ressenti exactement la même chose que toi (un fan) lorsque Bayonetta 3 n’a pas été nommé pour le Best Score & Music, ça paraissait vraiment bizarre.



Je pense que le plus gros problème, c’est que les jeux d’action « purs » ont tendance à être vus comme de simples « action games », sans rien d’autre qui mérite qu’on s’y attarde, alors qu’ils regorgent d’éléments de grande qualité au-delà de l’action.



Et aujourd’hui, concernant les cérémonies de récompenses vidéoludiques, c’est devenu en gros une guerre de promotion plutôt qu’une compétition basée sur la valeur intrinsèque du contenu (et ça vaut pour pratiquement toutes les catégories).



À ce stade, on a presque l’impression que tout se résume à « qui a sorti son OST sur Spotify ».

Le compositeur de, a exprimé son mécontentement et sa déception sur son compte X officiel, après l’absence du jeu dans la catégoriedesCertains fans n’ont pas hésité à le soutenir et à relayer ses propos (visibles ci-dessous).a néanmoins félicité ses collègues pour la nomination du titre dans la catégorie Meilleur jeu d’action de l’année.Reste à voir si le titre parviendra à décrocher le trophée le