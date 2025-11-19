profile
Ninja Gaiden 4
4
Likers
name : Ninja Gaiden 4
platform : PC
editor : Koei Tecmo
developer : PlatinumGames
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
marchand2sable
52
Likes
Likers
marchand2sable
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 777
visites since opening : 2295666
marchand2sable > blog
Ninja Gaiden 4 : le compositeur pousse un coup de gueule contre les TGA 2025


Le compositeur de Ninja Gaiden 4, Masahiro Miyauchi, a exprimé son mécontentement et sa déception sur son compte X officiel, après l’absence du jeu dans la catégorie Best Score & Music des TGA.

Certains fans n’ont pas hésité à le soutenir et à relayer ses propos (visibles ci-dessous). Masahiro a néanmoins félicité ses collègues pour la nomination du titre dans la catégorie Meilleur jeu d’action de l’année.

Reste à voir si le titre parviendra à décrocher le trophée le 11 décembre.



Eh bien, on dirait que nous n’avons pas été sélectionnés pour la catégorie Best Score & Music aux Game Awards 2025.
Je m’y attendais un peu, mais ça fait quand même mal.
Bref, Next.


Eh bien, pour Bayonetta 3, je n’ai absolument pas le droit d’en dire beaucoup puisque je n’ai composé que la musique de sélection des chapitres lol.

Mais en parlant purement en tant que gros gamer moi-même, j’ai ressenti exactement la même chose que toi (un fan) lorsque Bayonetta 3 n’a pas été nommé pour le Best Score & Music, ça paraissait vraiment bizarre.

Je pense que le plus gros problème, c’est que les jeux d’action « purs » ont tendance à être vus comme de simples « action games », sans rien d’autre qui mérite qu’on s’y attarde, alors qu’ils regorgent d’éléments de grande qualité au-delà de l’action.

Et aujourd’hui, concernant les cérémonies de récompenses vidéoludiques, c’est devenu en gros une guerre de promotion plutôt qu’une compétition basée sur la valeur intrinsèque du contenu (et ça vaut pour pratiquement toutes les catégories).

À ce stade, on a presque l’impression que tout se résume à « qui a sorti son OST sur Spotify ».
    tags : bayonetta platinumgames ninja gaiden 4 ninja gaiden 4 ost ninja gaiden 4 dlc masahiro miyauchi ninja gaiden 4 tga ninja gaiden 4 tga 2025 ninja gaiden 4 the two masters dlc ninja gaiden 4 victor borba ninja gaiden 4 best action game
    4
    Likes
    Who likes this ?
    burningcrimson, adamjensen, link49, rendan
    posted the 11/19/2025 at 11:46 AM by marchand2sable
    comments (20)
    marchand2sable posted the 11/19/2025 at 11:52 AM
    Je n’ai pas encore fait Bayonetta 3 (normalement bientôt), mais qu’est-ce que PlatinumGames assure niveau musique dans leurs jeux (Bayo 1 et 2, MGS Rising, Anarchy Reigns, NG4 ).
    bladagun posted the 11/19/2025 at 11:54 AM
    Il a raison mais en attendant l'ost de DS2 et expédition 33 (alors que je ne l'ai pas encore fait celui là) c'est tout les jours dans mes oreilles donc dire que c'est pas merité pour cette catégorie pour moi, non.
    burningcrimson posted the 11/19/2025 at 12:13 PM
    Il a tout dit
    adamjensen posted the 11/19/2025 at 12:16 PM
    marchand2sable
    mais qu’est-ce que PlatinumGames assure niveau musique dans leurs jeux (Bayo 1 et 2, MGS Rising, Anarchy Reigns, NG4 ).

    marchand2sable posted the 11/19/2025 at 12:29 PM
    adamjensen

    J’ai jamais fait Babylon’s Fall. À ce qu’il paraît, le jeu pue la merde, mais je sais pas pour les musiques, faut que j’écoute ça un jour. Triste pour NG4, les musiques des boss sont complètement folles (tin ils ont pécho Victor Borba en plus). Incompréhensible sa non nomination dans cette catégorie, c’est même un des plus gros points forts du jeu avec les combats.
    adamjensen posted the 11/19/2025 at 12:40 PM
    marchand2sable
    J'ai pas tester non plus Babylon's Fall, mais apparemment, c'est effectivement de la merde, d'où le bide du jeu.

    Sinon, cette cérémonie, c'est des escrocs et des corrompu, faut pas trop accorder d'importance à ces conneries, même si il est vrai que ca fait de la pub utiles pour certains devs, indés, compositeurs et autres...
    51love posted the 11/19/2025 at 12:46 PM
    Oui Ninja Gaiden 4 aurait pu être un prétendant a un peu plus de nominations, mais comme je le disais hier, vu qu'on a préféré mettre un peu partout CO, DS2 et GoY

    Après ne pas mettre dans les musiques CO, Silksong, DS2, c'est compliqué même si dans Ninja Gaiden 4 c'est vraiment très bon aussi

    Pour GoY ça méritait ?
    marchand2sable posted the 11/19/2025 at 12:47 PM
    adamjensen

    Je regarde juste pour les annonces surtout que là j’ai l’impression que Geoff a pécho le marketing de RE9 (que j’attends comme jamais). Je suis obligé de regarder ça, rien que pour le nouveau trailer surtout s’il y a Leon.
    adamjensen posted the 11/19/2025 at 12:55 PM
    marchand2sable
    Pareil que toi.
    akinen posted the 11/19/2025 at 12:55 PM
    Il est fou? Qui parle des qualités du jeu autre que sa difficulté et de son côté « pour les true gamer »?

    Nier Automata, God of war, Uncharted et halo ont bien réussis eux donc:

    « Muscles ton jeu et réessayes la prochaine fois »
    guiguif posted the 11/19/2025 at 12:57 PM
    L'OST de NG4 est clairement ma seconde OST de l'année, les chansons de Victor Borbas sont folles, mais faut aimer le metal/djent.
    akinen posted the 11/19/2025 at 01:00 PM
    guiguif on a la réponse donc. Faut pas qu’il s’étonne si ça parle pas à tout le monde
    guiguif posted the 11/19/2025 at 01:04 PM
    akinen Bah pas vraiment vu que par exemple en 2022 Metal: Hellsinger avait été nominé
    akinen posted the 11/19/2025 at 01:16 PM
    guiguif bah du coup, si n’importe quel jeu est nominé, c’est carrément ninja gaiden sur les jury n’aime pas alors?
    guiguif posted the 11/19/2025 at 01:31 PM
    akinen Sans doute, pour eux l'OST osef de Yotei etait ptete meilleur par exemple.
    akinen posted the 11/19/2025 at 01:41 PM
    guiguif Pinaise, rien que pour l’outrage de Yōtei, je fais mes plus plates excuses à ninja gaiden!

    My bad!
    tripy73 posted the 11/19/2025 at 02:15 PM
    Production japonaise, pas assez proche du bizness et des acteurs du JV occidental ainsi que de la presse à sa botte, faut pas chercher plus loin. Par pour rien que je ne donne aucun poids à ce genre de cérémonie bling-bling hollywoodienne, qui est tout autant corrompue que les Oscars ou Grammy Awards pour ne citer qu'eux, il suffit de se renseigner sur le processus de sélection des nominés de ces dernières pour voir à quel point tout ça est affligeant...
    niflheim posted the 11/19/2025 at 06:10 PM
    guiguif bah voyons, y a un monde d'écart entre l'OST de Ghost of Yotei et celle de Ninja Gaiden 4 qui ne tient que sur 8 pauvres tracks https://www.youtube.com/watch?v=R8bosbO9-g0

    Ghost of Yotei, c'est un achat direct en CD et en vinyle quand ça sortira comme toutes les OST des productions Sony qui sont magistrales à chaque jeu. C'est tout simplement du prestige qui mérite ce genre de coffret Deluxe par exemple:

    - https://editioncollector.fr/collectors/god-of-war-coffret-vinyle-20eme-anniversaire

    - https://editioncollector.fr/collectors/horizon-forbidden-west-bande-originale-coffret-collector
    guiguif posted the 11/19/2025 at 06:17 PM
    niflheim De la soupe vue et revue ton Yotei, rien ne vaut le bon vieux metal de NG4
    Et non elle ne fait pas que 8 tracks, yen a bien une 40ene
    marchand2sable posted the 11/19/2025 at 07:16 PM
    niflheim

    Je n’ai pas fait GOY donc je ne peux pas me prononcer sur la qualité de l’OST de ce dernier, mais dire que l’OST de NG4 repose sur 8 tracks est complètement faux.

    Il y a plus d’une quarantaine de musiques aux styles variés, comme du metal, de l’électro, du traditionnel (flûte, koto), des pistes chantées, etc. Et les musiques s’adaptent selon l’action à l’écran.

    C’est la première fois que le compositeur est directeur en plus. Il mérité clairement plus de reconnaissance. Il a été snobé, tout le monde l’a soutenu sur X, son coup de gueule est totalement légitime.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo