- The King Forever -
Ninja Gaiden 4
name : Ninja Gaiden 4
platform : PC
editor : Koei Tecmo
developer : PlatinumGames
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
marchand2sable
52
Likes
Likers
marchand2sable
articles : 774
visites since opening : 2287096
marchand2sable > blog
Ninja Gaiden 4 : le compositeur pousse un coup de gueule contre les TGA 2025


Le compositeur de Ninja Gaiden 4, Masahiro Miyauchi, a exprimé son mécontentement et sa déception sur son compte X officiel, après l’absence du jeu dans la catégorie Best Score & Music des TGA.

Certains fans n’ont pas hésité à le soutenir et à relayer ses propos (visibles ci-dessous). Masahiro a néanmoins félicité ses collègues pour la nomination du titre dans la catégorie Meilleur jeu d’action de l’année.

Reste à voir si le titre parviendra à décrocher le trophée le 11 décembre.



Eh bien, on dirait que nous n’avons pas été sélectionnés pour la catégorie Best Score & Music aux Game Awards 2025.
Je m’y attendais un peu, mais ça fait quand même mal.
Bref, Next.


Eh bien, pour Bayonetta 3, je n’ai absolument pas le droit d’en dire beaucoup puisque je n’ai composé que la musique de sélection des chapitres lol.

Mais en parlant purement en tant que gros gamer moi-même, j’ai ressenti exactement la même chose que toi (un fan) lorsque Bayonetta 3 n’a pas été nommé pour le Best Score & Music, ça paraissait vraiment bizarre.

Je pense que le plus gros problème, c’est que les jeux d’action « purs » ont tendance à être vus comme de simples « action games », sans rien d’autre qui mérite qu’on s’y attarde, alors qu’ils regorgent d’éléments de grande qualité au-delà de l’action.

Et aujourd’hui, concernant les cérémonies de récompenses vidéoludiques, c’est devenu en gros une guerre de promotion plutôt qu’une compétition basée sur la valeur intrinsèque du contenu (et ça vaut pour pratiquement toutes les catégories).

À ce stade, on a presque l’impression que tout se résume à « qui a sorti son OST sur Spotify ».
    tags : bayonetta platinumgames ninja gaiden 4 ninja gaiden 4 ost ninja gaiden 4 dlc masahiro miyauchi ninja gaiden 4 tga ninja gaiden 4 tga 2025 ninja gaiden 4 the two masters dlc ninja gaiden 4 victor borba ninja gaiden 4 best action game
    2
    Likes
    Who likes this ?
    burningcrimson, adamjensen
    posted the 11/19/2025 at 11:46 AM by marchand2sable
    comments (15)
    marchand2sable posted the 11/19/2025 at 11:52 AM
    Je n’ai pas encore fait Bayonetta 3 (normalement bientôt), mais qu’est-ce que PlatinumGames assure niveau musique dans leurs jeux (Bayo 1 et 2, MGS Rising, Anarchy Reigns, NG4 ).
    bladagun posted the 11/19/2025 at 11:54 AM
    Il a raison mais en attendant l'ost de DS2 et expédition 33 (alors que je ne l'ai pas encore fait celui là) c'est tout les jours dans mes oreilles donc dire que c'est pas merité pour cette catégorie pour moi, non.
    burningcrimson posted the 11/19/2025 at 12:13 PM
    Il a tout dit
    adamjensen posted the 11/19/2025 at 12:16 PM
    marchand2sable
    mais qu’est-ce que PlatinumGames assure niveau musique dans leurs jeux (Bayo 1 et 2, MGS Rising, Anarchy Reigns, NG4 ).

    marchand2sable posted the 11/19/2025 at 12:29 PM
    adamjensen

    J’ai jamais fait Babylon’s Fall. À ce qu’il paraît, le jeu pue la merde, mais je sais pas pour les musiques, faut que j’écoute ça un jour. Triste pour NG4, les musiques des boss sont complètement folles (tin ils ont pécho Victor Borba en plus). Incompréhensible sa non nomination dans cette catégorie, c’est même un des plus gros points forts du jeu avec les combats.
    adamjensen posted the 11/19/2025 at 12:40 PM
    marchand2sable
    J'ai pas tester non plus Babylon's Fall, mais apparemment, c'est effectivement de la merde, d'où le bide du jeu.

    Sinon, cette cérémonie, c'est des escrocs et des corrompu, faut pas trop accorder d'importance à ces conneries, même si il est vrai que ca fait de la pub utiles pour certains devs, indés, compositeurs et autres...
    51love posted the 11/19/2025 at 12:46 PM
    Oui Ninja Gaiden 4 aurait pu être un prétendant a un peu plus de nominations, mais comme je le disais hier, vu qu'on a préféré mettre un peu partout CO, DS2 et GoY

    Après ne pas mettre dans les musiques CO, Silksong, DS2, c'est compliqué même si dans Ninja Gaiden 4 c'est vraiment très bon aussi

    Pour GoY ça méritait ?
    marchand2sable posted the 11/19/2025 at 12:47 PM
    adamjensen

    Je regarde juste pour les annonces surtout que là j’ai l’impression que Geoff a pécho le marketing de RE9 (que j’attends comme jamais). Je suis obligé de regarder ça, rien que pour le nouveau trailer surtout s’il y a Leon.
    adamjensen posted the 11/19/2025 at 12:55 PM
    marchand2sable
    Pareil que toi.
    akinen posted the 11/19/2025 at 12:55 PM
    Il est fou? Qui parle des qualités du jeu autre que sa difficulté et de son côté « pour les true gamer »?

    Nier Automata, God of war, Uncharted et halo ont bien réussis eux donc:

    « Muscles ton jeu et réessayes la prochaine fois »
    guiguif posted the 11/19/2025 at 12:57 PM
    L'OST de NG4 est clairement ma seconde OST de l'année, les chansons de Victor Borbas sont folles, mais faut aimer le metal/djent.
    akinen posted the 11/19/2025 at 01:00 PM
    guiguif on a la réponse donc. Faut pas qu’il s’étonne si ça parle pas à tout le monde
    guiguif posted the 11/19/2025 at 01:04 PM
    akinen Bah pas vraiment vu que par exemple en 2022 Metal: Hellsinger avait été nominé
    akinen posted the 11/19/2025 at 01:16 PM
    guiguif bah du coup, si n’importe quel jeu est nominé, c’est carrément ninja gaiden sur les jury n’aime pas alors?
    guiguif posted the 11/19/2025 at 01:31 PM
    akinen Sans doute, pour eux l'OST osef de Yotei etait ptete meilleur par exemple.
