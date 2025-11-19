Le compositeur de Ninja Gaiden 4, Masahiro Miyauchi
, a exprimé son mécontentement et sa déception sur son compte X officiel, après l’absence du jeu dans la catégorie Best Score & Music
des TGA.
Certains fans n’ont pas hésité à le soutenir et à relayer ses propos (visibles ci-dessous). Masahiro
a néanmoins félicité ses collègues pour la nomination du titre dans la catégorie Meilleur jeu d’action de l’année.
Reste à voir si le titre parviendra à décrocher le trophée le 11 décembre.
Eh bien, on dirait que nous n’avons pas été sélectionnés pour la catégorie Best Score & Music aux Game Awards 2025.
Je m’y attendais un peu, mais ça fait quand même mal.
Bref, Next.
Eh bien, pour Bayonetta 3, je n’ai absolument pas le droit d’en dire beaucoup puisque je n’ai composé que la musique de sélection des chapitres lol.
Mais en parlant purement en tant que gros gamer moi-même, j’ai ressenti exactement la même chose que toi (un fan) lorsque Bayonetta 3 n’a pas été nommé pour le Best Score & Music, ça paraissait vraiment bizarre.
Je pense que le plus gros problème, c’est que les jeux d’action « purs » ont tendance à être vus comme de simples « action games », sans rien d’autre qui mérite qu’on s’y attarde, alors qu’ils regorgent d’éléments de grande qualité au-delà de l’action.
Et aujourd’hui, concernant les cérémonies de récompenses vidéoludiques, c’est devenu en gros une guerre de promotion plutôt qu’une compétition basée sur la valeur intrinsèque du contenu (et ça vaut pour pratiquement toutes les catégories).
À ce stade, on a presque l’impression que tout se résume à « qui a sorti son OST sur Spotify ».
mais qu’est-ce que PlatinumGames assure niveau musique dans leurs jeux (Bayo 1 et 2, MGS Rising, Anarchy Reigns, NG4 ).
J’ai jamais fait Babylon’s Fall. À ce qu’il paraît, le jeu pue la merde, mais je sais pas pour les musiques, faut que j’écoute ça un jour. Triste pour NG4, les musiques des boss sont complètement folles (tin ils ont pécho Victor Borba en plus). Incompréhensible sa non nomination dans cette catégorie, c’est même un des plus gros points forts du jeu avec les combats.
J'ai pas tester non plus Babylon's Fall, mais apparemment, c'est effectivement de la merde, d'où le bide du jeu.
Sinon, cette cérémonie, c'est des escrocs et des corrompu, faut pas trop accorder d'importance à ces conneries, même si il est vrai que ca fait de la pub utiles pour certains devs, indés, compositeurs et autres...
Après ne pas mettre dans les musiques CO, Silksong, DS2, c'est compliqué même si dans Ninja Gaiden 4 c'est vraiment très bon aussi
Pour GoY ça méritait ?
Je regarde juste pour les annonces surtout que là j’ai l’impression que Geoff a pécho le marketing de RE9 (que j’attends comme jamais). Je suis obligé de regarder ça, rien que pour le nouveau trailer surtout s’il y a Leon.
Pareil que toi.
Nier Automata, God of war, Uncharted et halo ont bien réussis eux donc:
« Muscles ton jeu et réessayes la prochaine fois »