Comme évoqué dans l'article d'hier, la nouvelle bande-annonce du filmsignéest enfin là.Bien plus généreuse que le précédent trailer, celle-ci en dévoile davantage sur l'intrigue, la mise en scène ainsi que sur l'ambiance horrifique qui a fait le succès de la saga vidéoludique.Reste désormais à voir si le long-métrage parviendra à tenir toutes ses promesses lors de sa sortie en salles le