1996 - 2026
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Resident Evil Veronica
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name : Resident Evil Veronica
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : survival horror
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marchand2sable
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marchand2sable > blog
Resident Evil de Zach Cregger se dévoile dans un nouveau trailer


Comme évoqué dans l'article d'hier, la nouvelle bande-annonce du film Resident Evil signé Zach Cregger est enfin là.

Bien plus généreuse que le précédent trailer, celle-ci en dévoile davantage sur l'intrigue, la mise en scène ainsi que sur l'ambiance horrifique qui a fait le succès de la saga vidéoludique.

Reste désormais à voir si le long-métrage parviendra à tenir toutes ses promesses lors de sa sortie en salles le 18 septembre 2026.


https://www.youtube.com/watch?v=mNd1gb19A-c
    tags : resident evil biohazard resident evil zach cregger zach cregger resident evil requiem resident evil news resident evil requiem dlc resident evil veronica resident evil new infos resident evil new trailer resident evil official trailer
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    shinz0
    posted the 07/23/2026 at 01:29 PM by marchand2sable
    comments (10)
    shinz0 posted the 07/23/2026 at 01:36 PM
    Je sens le bon film mais à défaut d'avoir une adaptation fidèle j'espère que l'esprit du jeu y sera
    altendorf posted the 07/23/2026 at 01:36 PM
    Je sais pas vraiment si cette approche est meilleure que d'adapter "fidèlement" l'histoire. J'ai pas l'impression de voir un Resident Evil.
    adamjensen posted the 07/23/2026 at 01:37 PM
    Bande-annonce inutile.
    Il ne se passe pas grand-chose, voire presque rien.
    Juste un peu de tension palpable.
    Toujours pas convaincu par le film.
    On verra à la sortie : ce sera "peut-être" un bon film de zombies, et un mauvais Resident Evil.
    rogeraf posted the 07/23/2026 at 01:38 PM
    Je n'attend rien de cette 150 ieme adaptation JV au cinéma, mais je lui laisse une chance. Mon préféré restera le super mario bros original, complément décalé de l'esprit nintendo
    victornewman posted the 07/23/2026 at 01:42 PM
    C'est quand même le mec derrière Weapons ,rien que ça !
    thekingofpop posted the 07/23/2026 at 01:43 PM
    10 seconde j'ai arrêté... rien l'acteur comme il exprime c'est déjà insupportable
    marchand2sable posted the 07/23/2026 at 01:44 PM
    victornewman

    J'ai adoré ce film, c'est comme ça que je lui laisse sa chance perso
    stardustx posted the 07/23/2026 at 01:57 PM
    Alors rien qu'à la miniature de la vidéo, je le sens pas
    akinen posted the 07/23/2026 at 01:59 PM
    Il a fait Weapons, ok. Mais RE c'est pas Weapons ni Barbarian.

    C'est comme prendre n'importe quelle licence et lui mettre un gameplay muso.

    RE s'inspire des films de zombies avec des héros à profil militaire. Y'a moyen de juste faire ça sans ajouter de kung-fu, de mystique et de SF?
    giru posted the 07/23/2026 at 02:04 PM
    La tête de l'acteur me fait hélas un peu penser à Justin Chatwin, le mec qui jouait Goku dans Dragon Ball Evolution C'est pas très bon présage...

    En vrai ça a l'air pas mal. Je fais partie de ceux qui pensent que c'est une bonne chose qu'ils n'essayent pas d'adapter directement un jeu ni les personnages connus de la licence. C'est pas plus mal d'avoir une histoire originale dans le même univers. Le principal c'est que le film soit bon. On verra. Pour le moment je pense aller le voir au ciné en tout cas.
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