Comme évoqué dans l'article d'hier, la nouvelle bande-annonce du film Resident Evil
signé Zach Cregger
est enfin là.
Bien plus généreuse que le précédent trailer, celle-ci en dévoile davantage sur l'intrigue, la mise en scène ainsi que sur l'ambiance horrifique qui a fait le succès de la saga vidéoludique.
Reste désormais à voir si le long-métrage parviendra à tenir toutes ses promesses lors de sa sortie en salles le 18 septembre 2026
.
Il ne se passe pas grand-chose, voire presque rien.
Juste un peu de tension palpable.
Toujours pas convaincu par le film.
On verra à la sortie : ce sera "peut-être" un bon film de zombies, et un mauvais Resident Evil.
J'ai adoré ce film, c'est comme ça que je lui laisse sa chance perso
C'est comme prendre n'importe quelle licence et lui mettre un gameplay muso.
RE s'inspire des films de zombies avec des héros à profil militaire. Y'a moyen de juste faire ça sans ajouter de kung-fu, de mystique et de SF?
En vrai ça a l'air pas mal. Je fais partie de ceux qui pensent que c'est une bonne chose qu'ils n'essayent pas d'adapter directement un jeu ni les personnages connus de la licence. C'est pas plus mal d'avoir une histoire originale dans le même univers. Le principal c'est que le film soit bon. On verra. Pour le moment je pense aller le voir au ciné en tout cas.