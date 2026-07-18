En tant que consommateur, il ne faut jamais oublier cette devise (que mon prof d'économie m'a dite un jour*) :
Le Luxe... c'est d'avoir le choix !
Parce quand ils nous aurons habituer à avoir moins, pour avoir plus, ils ne reviendront jamais en arrière.
Donc force à nous et continuons de nous battre, car comme pour tout dans la vie rien n'est jamais acquis !
PS: Moi je boycotte GTA6 sur PS déjà et je boycotte la PS6.
shinz0 : ils ne le feront pas, ils ont peur de l'effet Streisand.
yanssou : et tu auras ni l'un ni l'autre
https://x.com/ahmedja62423774/status/2078160899807047788?s=20
Faut boycott la PS6 et leurs abo PS+ de merde, il y a que ça qui marchera, et encore...
Tenez bon les amis vous y êtes presque, on est de tout cœur avec vous !
Avec en parallèle tous les développeurs (peut-être même chez des gros éditeurs) qui se retournent contre eux, certains journalistes intègrent qui relais cette colère, mais aussi la justice qui pourrait s'appuyer sur ces plaintes pour étayer leur dossier.
De mon point de vue seule cette dernière peut nous permettre d'obtenir gain de cause ou forcer l'application de règle pour protéger les consommateurs sur le déma.
Après oui si on s'avoue vaincu dès maintenant, ils vont pas se priver pour nous imposer les pires trucs qui existent, donc je pense pas qu'il faut s'écraser et continuer à gueuler.
Et même si à mes yeux Sony n'est que le catalyseur de la colère des gens, cela permet d'envoyer un message à l'ensemble de l'industrie et des investisseurs qui pourraient pensent que ça allait passer sans problème.
Meme Microsoft n'a pas fait ça, au moins eux quand ils font de la merde, ils ne se cachent pas.
La pour moi c'est la PIRE INSULTE qu'un constructeur fait à ses clients.
Je ne pourrai jamais leur pardonner et leur donner un centime a partir de maintenant car j'ai vu leur VRAI VISAGE.
Si d'autres veulent etre esclave tant mieux pour vous mais moi ya des choses que je ne peux pas pardonner.
Leurs jeux, faut les acheter d’occaz et faut boycotter la PS6.
Quelle naïveté !
Sur chaque news, Sony morflera
Sony, ne faites pas de State Of Play jusqu’en 2028, sinon vous savez à quoi à vous attendre
ça été mis en place il y a 6 ans, les joueurs auraient du gueulé pour la ps5 numérique, résultat les quelques résistants ne pourront rien y faire.
Ça va être une véritable bal costumé
et cela doit concerner toutes les grosses pommes: cosntructeurs, grands éditeurs et studios!
Chaque présentation et chaque event.... histoire de bien rapeller qui c'est qui paye!
ouroboros4 oui car toi tu tes l'être parfait qui n'a jamais acheté un jeu en démat, ou aucun DLC, rien de rien, JAMAIS.
Si car ici certains sont dans cette situation ; achat de la ps5 pro + preco d’un jeu qui ne sort pas en physique. Et pourtant ils sont vent debout contre Sony ! Faut rester cohérent et dire que les consommateurs sont responsables des choix de Sony !
Mais bon, une fois dit, cela ne sera jamais vraiment respecté par tout le monde et c'est pour ça qu'on en est là
C'est dingue cette fixette que tu fais exclusivement sur mes commentaires pendant que les autres achètent GTA VI en masse.
Donc pour le coup je suis plus droit dans les bottes.
shambala93 c'est exactement ça.
Mais c'est plus facile de s'en prendre à ceux qui le prennent pas plutôt que de chercher des excuses à ceux qui le prenne.
Après à titre perso, les boites en plastoc, m’en fou un peu, je trouve ça plutôt laid d’ailleurs. Mais je suis plutôt pour le choix.
Je note tout de même que si c’était Xbox qui était à l’initiative de cet énorme coup de pute, ils seraient déjà 6 pieds sous terre. Mais certains ont la paf de SONY bien enfoncé ou y faut.
bennj GTA VI c’est devenu la température de certains, le jeu de tous les records attendu depuis 13 ans.
Certains sont complètement à côté de la plaque, à croire que SONY peut se permettre de faire ce que Rockstar fait, alors qu’ils vont juste se ramasser les dents quand ils verront les chiffres de ventes de leurs exclus quand elles seront dispo qu’en démat.
Je suis un collectionneur de jeux physique.
Mais vu la situation je préfère aussi voir comment les choses vont évolués durant les prochains mois/années au niveau du numérique
Xbox s'est deja détruit tout seul mais ils ont un coup à jouer.
yanssou : tout à fait, il va sûrement bien ce vendre, même si j’ai l'impression que Wolverine plaît moins à l'international que Spider-man et je pense pas qu’il y aura un boycott suffisant pour leur faire peur, on connaît le niveau de conviction de la majorité des gens...
Après on peut aussi parler de la Xbox One full dema, Sony a juste suivi la même voie, mais oui dans les deux cas peu de joueurs avaient gueulé, ce qui peut ce comprendre vu qu’à ce moment-là on avait encore le choix, même si les constructeurs savaient que ce serait juste une nouvelle barrière psychologique de franchi.
walterwhite ouais après Rockstar sont aussi des beaux connards de pas sortir leur jeu en version physique. Ils pourraient sans aucun soucis, ils ont juste choisis pour se faire encore plus de thune de ne pas le faire.
tripy73 Spiderman est une licence qui plait à toutes les générations, jeunes et moins jeunes. Wolverine c'est déjà plus un truc de darons.
shambala93 " achat de la ps5 pro + preco d’un jeu qui ne sort pas en physique". Tu parles de qui là ? Faut donner les noms des personnes, et même si c'est le cas ca ne concerne clairement pas la majorité. J'ai pas vu des gens ici gueuler par dizaines Day One c'est bon c'est précommandé lors de l'annonce du jeu en préco.
Je ne parle pas de cela mais bien de ceux qui ont acheté la pro et preco un jeu non physique ici sur Gamekyo.
On ne peut dire tout et son contraire, notre consommation a de facto des conséquences sur les choix des industriels du JV.
Donc ta petite morale pour cracher sur la fin du physique tout en essayant de trouver des excuses à ceux qui achètent GTA VI en masse.
Si tu as envie de jouer le petit détective pour ta petite conscience malsaine.
Par contre ta petite fixation sur moi va falloir se calmer.
Je suis pas ton pote et je te dois rien.
Boycotter wolverine, god of war, desaboner vous du psn+.
Effacer votre compte psn. Vidanger vos trophée. Brûler vos jeux ps1-2-3-4-5.
Er surtout n'oublier pas, vous avez le choix de changer de consoles ou arrêté de jouer.
Moi même quand je regarde ma ludothèque, j'ai l'impression d'avoir assez pour jouer jusqu'à l'au-delà.
C'est vrai que sur Steam il y a plein de jeux physique oh la la...
Et pas la peine de dire que c'est pas toi coco c'est exactement la même chose que pour ton compte PSN et Xbox : "Jacky - Aubange, Luxembourg, Belgium"
walterwhite Regarde moi cet hypocrite qui permet de juger les gens qui achètent du démat ou GTA VI alors qu'il fait comme tout le monde https://steamdb.info/calculator/76561198048800569/?cc=eu&all_games#games
Et qu'est-ce qu'il y a dans sa liste de 39 jeux Steam ? Un certain GTA IV et RDR2
Et juste au dessus il sort encore sans aucun problème : "je n'ai jamais acheter de jeu en demat comme je n'ai pas l'intention d'acheter GTA VI."
https://tenor.com/fr/view/drop-the-mic-bryan-cranston-mic-drop-gif-4853979505988741
Mais pour ceux qui ont encore une conviction, bah... bah reste Xbox (mais pour combien de temps) et Nintendo (eux aussi vont y passer tôt ou tard)
Sur PC, bah... Ils y sont passé bien avant Sony... Donc si Sony, c'est mort pour vous, le PC aussi...
Arrêtez vos abo PS+, n'achetez plus de jeux Sony (même sur PS5), ne jouez plus sur console Sony (temps de jeu/joueurs connectés en baisse dans leur stats)...
Qui aura la conviction de faire tout ça? En sachant que leur exclus ne se trouvent que sur leurs consoles?
yanssou
Quand vous aviez encore le choix... Vous avez "dit" à Sony, oui :
- On préfère le démat, ce système qui nous empêche le prêt, la revente de "notre" jeu. Ce système qui empêche de jouer si la connexion est indisponible.
- On préfère ce système qui vous permet de nous couper nos jeux du jour au lendemain sans compensation.
- On préfère payer plus cher pour ne pas avoir à empiler des boites plastiques sur une étagère...
Et maintenant, que vous n'avez plus le choix... Vous réclamez toutes ces choses?
Fallait peut-être le faire avant... Râler et boycotter dès le départ pour que Sony (et autres) se bougent pour faire du démat quelque chose où le consommateur n'est pas perdant sur toute la ligne.
Je vise les joueurs en général, pas toi spécialement.
bennj
Moi, vous pouvez y aller sur mon steam... Il y a 1 jeu... Qui n'a jamais existé en physique... Ragnarok Online. ^^'
bennj Mdrrrrrrr ce pressing, ça a fini par payer
Petit cachottier d’oroborous4
edarn c'est exactement ce que je dis..
walterwhite trop gentil, à la limite si le psn était une solution honnête, mais c'est pas le cas.
Et j'ai jamais cacher avoir un Steam Deck espèce de crétins, je parle des consoles
Et t'es content d'afficher la ville ou j'habite? Le mec est tellement aigris de vouloir défendre ceux qui chient sur Sony et qui achètent quand même GTA VI qu'il se sent dans l'obligation de chercher des infos sur le net.
Donc franchement ferme ta gueule, vraiment
walterwhite j'ai jamais cacher avoir un compte Steam et un Steam Deck
Va acheter ton GTA VI et pirater des jeux, ça vaudra mieux
Les chiffres c'est la seule chose importante.
Si les joueurs se mettaient à massivement annuler leur Abo PSN+ et a ranger la PS5 dans un placard a tout jamais..
Ils veraient l'écosystème système PlayStation subir une grosse perte utilisateur et le CA software et services s'écrouler...
Et là ils reviendraient sur ce choix la queue entre les jambes..
Après vous pouvez boycotter ici et là certains jeux, tant que vous dépensez et vous vous connectez vous ne les avez pas quitter.. donc c'est est certainement pas assez radical pour les faire frissonner
Ce sont juste des hypocrites qui boycott en fonction des jeux et rien de plus.
Et comme tu dis le démat ça fait 20 ans que ça existe.
Venir faire les éffarouchés quand ils sont au pied du mur...
GTA VI day one et finito pipo SONY. Plus de PS+, plus de jeux Day One, pas de PS6 et un bashing sans relâche là ou c’est possible, voilà mes nouvelles résolutions
En attendant GTA V day ONE
Mais faut boycotter Sony
En attendant GTA VI day one
Et dis que t’as une Steam Machine petit cachotier, du coup tu parles pas que des consoles portables.
Et la SM c'est la même bibliothèque t'es con ou quoi?
Bordel le mec parle d'aller sur PC mais n'y connait rien
SONY a bien plus à perdre, on est pas sur le même niveau de fistage hein. Mais vu que ton logiciel t’interdit de cracher de cracher SONY tu dois faire des comparaisons qui n’ont aucun sens.
Et ne parle pas de pas acheter de jeux démat’ quand t’as un steam deck et une steam machine.
Plus on avance, plus tu t’enfonces.
Et Sony s'en fout d'un random comme tu sais
Et je parle des console pas de la SD encore une fois
Putain ça fait 3 ans que j'ai une SD et l'autre ahuri n'a jamais rien vu
Donc franchement venant d'un mec sans race qui appel au boycott des jeux Sony et du piratage pour acheter GTA VI tu as juste le droit de te taire pour reste poli
Tu mérites juste la prison
Oui je mérite la prison, la fiche S et le bélier à 6h du mat’
Tu mérites une rétribution pour tes bons et loyaux services, mais SONY n’est pas au courant de ton existence malheureusement
Donc pour revenir en arrière, vous pouvez vous lever tôt
Mdr fait l'impasse sur GTA si tu veux, tu auras des millions qui y joueront
Des milliers de joueurs qui vont se désabonner du ps+ ça changera rien aussi tellement c'est infime
Et perso moins cher le démat et je peux même les "revendre" d'une certaine manière
Encore à parler de GTA VI Tu crois que j’ai jamais acheté de jeux en démat’ ? Tu penses que c’est le seul ?
Pas de ma faute si ta soumission à Playstation est totale, moi, c’est terminé SONY et j’achèterai GTA VI oui, c’est pas incompatible de vouloir continuer à acheter du physique, avoir le choix et ne pas accepter de continuer avec SONY qui va m’imposer un seule mode de consommation sur un store avec des prix délirants.
Et si t’es fatigué, va dormir.
Encore et toujours à pas voir plus loin que le bout de ton nez par rapport au prisme des fanboy et de guerre de neuneuh. Décidément..
Jte jure que de la gueule. Et l'autre blereau là qui me parle de Sony alors que j'ai même pas de console sony. Bonjour la repartie à deux balles mais ça na rien de très étonnant avec des clowns pareil
liekiino Écoute, évite de me faire perdre mon temps. Tu ne m’intéresse pas, je m’en fous de ce que tu racontes et de ce que tu penses, vraiment.
Va te faire tondre gentiment
Qu'est-ce que j'en ai à foutre de t'intéresser ou pas? Tu prend encore et toujours beaucoup trop d'importance à ta petite personne. Ça mfait juste marré que t'es la sur tous les articles à chialer contre le demat sur console alors que t'y participe pleinement. Et ton smyley clin d'oeil pour te donner un genre tu tle remballe.
Suffit de voir son argumentation en dessous de zéro pour cerner le personnage : entre les “gneugneugneu t’es en mode soumission Sony” et les “gneugnegneu tu m’intéresses pas va-t’en” (comme si j’en avais quoi que ce soit à foutre de sa gueule, pfff).
C’est le ras des pâquerettes.
En attendant, les focus comme lui me font bien rigoler.
Tout ça, rien que ça
Quand on met quelqu'un devant ses incohérences, le seul argument c'est l'attaque en mettant en défaut son interlocuteur sans argumenter quoi que ce soit. Bonne nuit mon ptit bonhomme et n'oublie pas que tu participes vivement à ce que tu critiques
Et Sony le sait très bien.
- PS4 : ils verrouillent les joueurs sur l'écosystème Playstation en liant les jeux aux comptes des joueurs.
- PS5 : ils "favorisent" à fond le démat; le premier modèle de console sans lecteur de disque apparaît. Celle avec lecteur est plus chère, ils organisent une "pénurie" du lecteur en option, et produisent moins d'exemplaires des gros jeux en boite.
- PS6 : ils annoncent la fin du physique pile une semaine après le "code in the box" du jeu le plus attendu de ces 10 dernières années pour faire passer la pilule, et 1 an et demi à l'avance pour résigner les joueurs et ne pas se prendre la shitstorm en même temps que la révélation de la PS6 sans lecteur (même optionnel).
- PS7 : les "code in the box" disparaissent, le physique est éradiqué, plus le choix, plus de promo, les prix des jeux augmentent, comme celui des abonnements. Ils favorisent à fond le cloud, encore "mieux" que le démat.
- PS8 : Sony dit que pour jouer il faut s'enfoncer des chardons dans le cul, les joueurs acceptent.
Du coup quand t'achètes des jeux Xbox tu peux les mettre sur un autre compte ? Pareil pour la Switch ? Et pour Steam ? Et Epic ? C'est logique que tes jeux acheté soient liée à tes comptes. C'est quoi cette réflexion ? Sur PS3 aussi tes jeux sont liés à tes comptes.
Et sur Switch aussi.
Et sur Xbox aussi.
Etc Etc.
hyoga57 Toi oui, mais certains ouvrent leurs gueules mais jour 1 ca va se cacher pour jouer à GTA6, les clowns.
Excuse-moi de pas rappeler systématiquement que tous les autres font pareil
Tu achètes des films sur Amazon, ils ne seront que sur TON compte.
Tu achètes un jeu Steam, ils ne seront que sur TON compte.
Tu achètes un jeu PS4 donc, ils ne seront que sur TON compte.
Pourquoi "dénoncer" un truc logique qui se fait partout ? C'est totalement hors sujet.
ils verrouillent les joueurs sur l'écosystème Playstation en liant les jeux aux comptes des joueurs.
Ba oui, comme TOUS les autres. Donc pourquoi ajouter ca dans les points négatifs ? C'est vraiment gueuler pour gueuler.
GTA VI sort uniquement en démat' (et ne me parle pas du code in the box qui n'est pas une réelle édition physique puisque tu ne possèdes pas vraiment le jeu, pas de revente, etc.) et là tu ne boycottes pas malgré l'absence de choix ?
En gros tes convictions sur le physique s'arrêtent à une réduction de 20 euros sur le prix neuf conseillé en démat' j'ai bon ?
"HOLALA NINTENDO ces chiens, vos jeux Switch sont liés à votre compte !!! C'est pas normal !!! Vous êtes liés à l'écosystème Nintendo !!!!!"
Tu vois, je peux faire la même. Je peux le faire avec Xbox aussi. Et Steam. Et... enfin, t'as compris je pense. Autant tes autres points, c'est ok, mais celui-là, hors sujet total.
Le plus fourbe, c'est Sony qui se sert de GTA VI, le produit culturel le plus attendu de ces dernières années POUR LUI DONNER RAISON
Et de l'autre, c'est Rockstar qui est gagnant dans cet accord, il sait qu'il en vendra quoiqu'il arrive en se faisant par la même occasion plus d'argent avec le démat MAIS IL FAUT A TOUT PRIX FAIRE BARRAGE
Sinon pourquoi les autres studios ne prennent pas exemple sur Rockstar dès maintenant ? en faisant eux aussi des codes in the box...
Pire... Insomniac (dont les jeux sont édités par Sony) n'était pas au courant car ils ont annoncés que Wolverine serait sur disque juste après l'annonce de Rockstar pour GTA VI (et donc avant l'annonce de Sony pour l'arrêt du physique).
Même les studios First Party ont été pris au dépourvu, autrement Insomniac ne se serait pas foutu de la gueule de Rockstar avec son code in the box
Bien après l'annonce de Sony sur l'arrêt du jeu physique, Santa Monica a été obligé de calmer les commentaires quand ils ont annoncé que les acteurs de God of War Laufey seraient présents à la Comic-Con de San Diego. En disant que le jeu aurait bien une version physique, confirmant donc avant l'heure, la sortie pour 2027, même si on s'en doutait un peu.
D'ailleurs si vous achetez les dernières exclus en occasion, VOUS N'AVEZ RIEN COMPRIS AU SENS DE CE COMBAT
Achetez d'occasion et ne pas contribuer à une vente physique, C'EST AUSSI DONNER RAISON A SONY
Il faut se mobiliser en masse pour acheter le maximum de jeu physique restant, quelque soit l'éditeur. Pour faire passer le message que le physique n'est pas mort.
DONC BOYCOTTER A TOUT PRIX GTA VI EN CODE IN THE BOX
ANNULER TOUTES VOS PRECOMMANDES EN CODE IN THE BOX ET DEMAT SUR LE PS STORE
Tu veux d'autres preuves que GTA VI est impliqué :
- Après « GTA VI », Sony acte la fin des jeux vidéo physiques sur la PlayStation en 2028
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/apres-gta-vi-sony-acte-la-fin-des-jeux-video-physiques-sur-la-playstation-en-2028-2240208
- GTA 6 était précurseur : PlayStation annonce la fin des disques physiques pour les jeux vidéo
https://www.frandroid.com/marques/sony/3164471_gta-6-etait-precurseur-playstation-annonce-la-fin-des-disques-physique-pour-les-jeux-video
- AVEC GTA 6, LA FIN DU JEU VIDÉO PHYSIQUE DEVIENT UN SUJET POLITIQUE
https://lcp.fr/actualites/avec-gta-6-la-fin-du-jeu-video-physique-devient-un-sujet-politique-438720
- Jean-Luc Mélenchon : "Avec GTA 6 sans disque en 2026 et l'annonce de Sony de la fin des ventes de disques physiques pour les jeux en 2028, la question de savoir comment on considère ces produits se pose.
Demain, vous paierez sans jamais rien posséder. Ni prêt, ni revente, ni garantie de conserver ce qu'on a payé.
Le jeu vidéo n'est pas une simple marchandise, c'est un bien culturel et le droit en vigueur doit s’y appliquer.
Nous ouvrirons le chantier en 2027. Les joueuses et joueurs aussi ont des droits !"
https://www.threads.com/jlmelenchon/post/DaTNSARju9z/avec-gta-sans-disque-en-et-lannonce-de-sony-de-la-fin-des-ventes-de-disques/
- Denis Masséglia : "Sony arrête le jeu physique. Et GTA 6 sort dans une boîte...sans disque.
Emplois, prix, propriété : cette annonce soulève un certain nombre de questions - et pas des moindres."
https://fr.linkedin.com/posts/denismasséglia_sony-arrête-le-jeu-physique-et-gta-6-sort-activity-7480609936729681920-qBSe
- L’absence de disque physique au lancement de Grand Theft Auto VI n’était finalement que les prémisses d’une tendance plus vaste. Après Rockstar Games, c’est un autre mastodonte du secteur, Sony, qui abat son couperet sur ce format. À partir de janvier 2028, plus aucun jeu ne paraîtra en physique sur PlayStation.
https://www.comptoir-hardware.com/actus/jeux-video/48711-sony-acte-la-fin-du-jeu-physique-sur-playstation-des-2028.html
- APRÈS GTA 6, SONY SUPPRIME 551 FILMS DES BIBLIOTHÈQUES PLAYSTATION ET RELANCE LE DÉBAT SUR LA PROPRIÉTÉ NUMÉRIQUE
https://www.eklecty-city.fr/cinema/sony-suppression-films-playstation-propriete-numerique/
- Après "GTA 6" en version digitale, PlayStation acte la fin des jeux physiques d'ici 2028
https://www.funradio.fr/actu/gaming-et-tech/apres-gta-6-en-version-digitale-playstation-acte-la-fin-des-jeux-physiques-d-ici-2028-7900651528
...
Il faut savoir résister à l'envie, il faut faire des sacrifices, il faut avoir le courage d'aller au bout de ses convictions, vous aimez le jeu physique ? prouvez-le !
LES GUERRES SONT REMPORTEES PAR CEUX QUI SONT PRETS A TOUT SACRIFIER
https://www.youtube.com/watch?v=733-HqEQBMc&t=36193s (attention spoiler sur GoW R)
ça va jusqu'à chercher les pseudos ,son habitude jeu,sa ville etc ...