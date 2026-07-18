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Sony attend que le bashing passe... c'est pour cela qu'il faut CONTINUER !
En tant que consommateur, il ne faut jamais oublier cette devise (que mon prof d'économie m'a dite un jour*) :

Le Luxe... c'est d'avoir le choix !

Parce quand ils nous aurons habituer à avoir moins, pour avoir plus, ils ne reviendront jamais en arrière.

Donc force à nous et continuons de nous battre, car comme pour tout dans la vie rien n'est jamais acquis !

PS: Moi je boycotte GTA6 sur PS déjà et je boycotte la PS6.
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    posted the 07/18/2026 at 06:45 PM by belmoncul
    comments (99)
    romgamer6859 posted the 07/18/2026 at 06:50 PM
    Les com sous le trailer de Wolverine sur YT
    ducknsexe posted the 07/18/2026 at 06:51 PM
    Malheureusement Il y en certains joueurs qui ont déjà retourné leur veste tellement de fois qu'elle est maintenant complètement sale. Comme diraient Les Inconnus : Jaune devant, marron derrière
    ouroboros4 posted the 07/18/2026 at 06:51 PM
    rider288 posted the 07/18/2026 at 06:52 PM
    Sony attend... Madame Irma ? Vous lisez dans les pensées ?
    shinz0 posted the 07/18/2026 at 06:52 PM
    Ils pourraient au moins prendre la parole, c'est une bande de lâches
    yanssou posted the 07/18/2026 at 06:53 PM
    Contre des boites en plastiques ? Non ce qu'il faut c'est avoir une propriété sur les jeux demat du store.
    yanssou posted the 07/18/2026 at 06:54 PM
    https://www.youtube.com/watch?v=2tA1xIovtaY
    tripy73 posted the 07/18/2026 at 06:56 PM
    ducknsexe : jaune devant marron derrière, on reconnaît les références de vieux

    shinz0 : ils ne le feront pas, ils ont peur de l'effet Streisand.

    yanssou : et tu auras ni l'un ni l'autre
    negan posted the 07/18/2026 at 06:56 PM
    Une image vaut mieux que milles mots ( et ca marche aussi avec Xbox et ses fans )

    https://x.com/ahmedja62423774/status/2078160899807047788?s=20
    yanssou posted the 07/18/2026 at 06:57 PM
    tripy73 c'est exact, et ce bashing ne sert à rien de toute façon.
    keiku posted the 07/18/2026 at 06:59 PM
    c'est bien le bashing, mais le mieux c'est de changer de crémerie, parce que sans action derrière, la bashing ca ne sert a rien...
    marchand2sable posted the 07/18/2026 at 07:05 PM
    Le bashing c'est bien, s'en prendre a l'argent c'est mieux.

    Faut boycott la PS6 et leurs abo PS+ de merde, il y a que ça qui marchera, et encore...
    edgar posted the 07/18/2026 at 07:06 PM
    Plus que 525 jours.

    Tenez bon les amis vous y êtes presque, on est de tout cœur avec vous !

    ouroboros4 posted the 07/18/2026 at 07:12 PM
    marchand2sable Va falloir de sacré argument pour les empêcher de s'abonné pour jouer au online de GTA VI
    supasaiyajin posted the 07/18/2026 at 07:19 PM
    Evidemment qu'il ne faut pas lâcher. Certains ne comprennent pas qu'on ne se bat pas uniquement pour le physique et le choix du mode de consommation, mais aussi pour préserver certaines libertés comme le prêt ou la revente. Au lieu de se moquer les uns les autres, les joueurs devraient être unis, car au final tout le monde pourrait en bénéficier. Le problème, c'est que beaucoup ne pensent qu'au présent et pas aux conséquences à long terme. Quelques semaines de boycott suffiraient peut être à envoyer un message fort, mais visiblement, c'est trop demander pour certains.
    tripy73 posted the 07/18/2026 at 07:25 PM
    yanssou : je n'irais pas jusque-là, je pense surtout que les joueurs seuls ne pourront pas les faire plier, mais ça fait partie d'un tout qui leur met la pression continuellement.

    Avec en parallèle tous les développeurs (peut-être même chez des gros éditeurs) qui se retournent contre eux, certains journalistes intègrent qui relais cette colère, mais aussi la justice qui pourrait s'appuyer sur ces plaintes pour étayer leur dossier.

    De mon point de vue seule cette dernière peut nous permettre d'obtenir gain de cause ou forcer l'application de règle pour protéger les consommateurs sur le déma.

    Après oui si on s'avoue vaincu dès maintenant, ils vont pas se priver pour nous imposer les pires trucs qui existent, donc je pense pas qu'il faut s'écraser et continuer à gueuler.

    Et même si à mes yeux Sony n'est que le catalyseur de la colère des gens, cela permet d'envoyer un message à l'ensemble de l'industrie et des investisseurs qui pourraient pensent que ça allait passer sans problème.
    grospich posted the 07/18/2026 at 07:30 PM
    J'ai déjà fait ma part en ne prenant pas de PS5.
    malroth posted the 07/18/2026 at 07:34 PM
    Moi c'est leur mépris actuel qui a acté 100% la fin de mon aventure définitive chez Sony.

    Meme Microsoft n'a pas fait ça, au moins eux quand ils font de la merde, ils ne se cachent pas.

    La pour moi c'est la PIRE INSULTE qu'un constructeur fait à ses clients.

    Je ne pourrai jamais leur pardonner et leur donner un centime a partir de maintenant car j'ai vu leur VRAI VISAGE.

    Si d'autres veulent etre esclave tant mieux pour vous mais moi ya des choses que je ne peux pas pardonner.
    ducknsexe posted the 07/18/2026 at 07:39 PM
    tripy73 pas mal de vieux se retrouvent ici
    sino posted the 07/18/2026 at 07:51 PM
    Quand une exclu Sony sortira, le bal de retournement de veste reprendra ; juste une question de temps.
    korou posted the 07/18/2026 at 07:53 PM
    negan Immonde mais tellement vrai
    walterwhite posted the 07/18/2026 at 07:55 PM
    Il ne faut rien lâcher, ils font la sourde oreille mais ça va devenir intenable sur la longueur.

    Leurs jeux, faut les acheter d’occaz et faut boycotter la PS6.
    icebergbrulant posted the 07/18/2026 at 07:57 PM
    Non mais Sony croit vraiment que le bashing va passer ?!

    Quelle naïveté !

    Sur chaque news, Sony morflera

    Sony, ne faites pas de State Of Play jusqu’en 2028, sinon vous savez à quoi à vous attendre
    yanssou posted the 07/18/2026 at 07:59 PM
    tripy73 Je vois un bashing temporaire, et puis Wolverine va surement bien ce vendre malgré tout.

    ça été mis en place il y a 6 ans, les joueurs auraient du gueulé pour la ps5 numérique, résultat les quelques résistants ne pourront rien y faire.
    ouroboros4 posted the 07/18/2026 at 08:00 PM
    sino ah ça je l'attend avec impatience.
    Ça va être une véritable bal costumé
    newtechnix posted the 07/18/2026 at 08:04 PM
    En réalité faut qu'un mouvement mondial se pose...comme les grandes entreprises utilisent par exemple le marketing bombing

    et cela doit concerner toutes les grosses pommes: cosntructeurs, grands éditeurs et studios!

    Chaque présentation et chaque event.... histoire de bien rapeller qui c'est qui paye!
    shambala93 posted the 07/18/2026 at 08:05 PM
    Le succès de GTA VI et tous ceux qui l'ont précommandé alors qu'il n'y a pas de disque montrent l'incohérence des joueurs qui disent aimer le physique, mais aussi, et surtout, le je-m'en-foutisme de la majorité d'entre eux.
    bennj posted the 07/18/2026 at 08:09 PM
    shambala93 il n'y a aucune incohérence des millions de personnes n'ont pas le même avis sur le sujet, c'est juste logique.

    ouroboros4 oui car toi tu tes l'être parfait qui n'a jamais acheté un jeu en démat, ou aucun DLC, rien de rien, JAMAIS.
    dooku posted the 07/18/2026 at 08:11 PM
    Enfin de nombreux joueurs se rendent compte de la vraie mentalité de Sony
    shambala93 posted the 07/18/2026 at 08:11 PM
    bennj
    Si car ici certains sont dans cette situation ; achat de la ps5 pro + preco d’un jeu qui ne sort pas en physique. Et pourtant ils sont vent debout contre Sony ! Faut rester cohérent et dire que les consommateurs sont responsables des choix de Sony !
    altendorf posted the 07/18/2026 at 08:13 PM
    Vous aurez rien avant janvier 2028 et encore. Là "vraie" stratégie numérique de Sony sera sans doute dévoilée en juin 2028 lors de la conférence PS6. Si "vous" voulez vraiment faire réagir, arrêtez d'acheter en dématérialisé sur le PlayStation Store (on vous voit hein) et privilégier toujours plus le physique.

    Mais bon, une fois dit, cela ne sera jamais vraiment respecté par tout le monde et c'est pour ça qu'on en est là
    ouroboros4 posted the 07/18/2026 at 08:24 PM
    bennj j'ai pas acheter GTA VI après la décision de Sony en tout cas.
    C'est dingue cette fixette que tu fais exclusivement sur mes commentaires pendant que les autres achètent GTA VI en masse.

    Donc pour le coup je suis plus droit dans les bottes.

    shambala93 c'est exactement ça.
    Mais c'est plus facile de s'en prendre à ceux qui le prennent pas plutôt que de chercher des excuses à ceux qui le prenne.
    shambala93 posted the 07/18/2026 at 08:24 PM
    J’attends aussi de voir la stratégie de Sony et la technologie pour les anciens jeux etc…
    Après à titre perso, les boites en plastoc, m’en fou un peu, je trouve ça plutôt laid d’ailleurs. Mais je suis plutôt pour le choix.
    walterwhite posted the 07/18/2026 at 08:26 PM
    yanssou Wolverine peut faire de bons chiffres que ça changera rien sur le fond, SONY abuse de sa position dominante.

    Je note tout de même que si c’était Xbox qui était à l’initiative de cet énorme coup de pute, ils seraient déjà 6 pieds sous terre. Mais certains ont la paf de SONY bien enfoncé ou y faut.

    bennj GTA VI c’est devenu la température de certains, le jeu de tous les records attendu depuis 13 ans.

    Certains sont complètement à côté de la plaque, à croire que SONY peut se permettre de faire ce que Rockstar fait, alors qu’ils vont juste se ramasser les dents quand ils verront les chiffres de ventes de leurs exclus quand elles seront dispo qu’en démat.
    ouroboros4 posted the 07/18/2026 at 08:33 PM
    shambala93 C'est exactement ça
    Je suis un collectionneur de jeux physique.
    Mais vu la situation je préfère aussi voir comment les choses vont évolués durant les prochains mois/années au niveau du numérique
    kali posted the 07/18/2026 at 08:37 PM
    Et oui c'est le principe de la merdification. Mais en tant que consommateurs c'est à nous à dire non. Que ce soit en boycottant, protestant, se désabonnant etc. Ne rien lâcher.
    zanpa posted the 07/18/2026 at 08:46 PM
    245K dislike sur LOFEY
    yanssou posted the 07/18/2026 at 08:57 PM
    walterwhite Sony abuse depuis trop longtemps, au fond cette gen résume bien la chose, le démantèlement du physique à été scellé en même temps.

    Xbox s'est deja détruit tout seul mais ils ont un coup à jouer.
    tripy73 posted the 07/18/2026 at 09:05 PM
    ducknsexe :

    yanssou : tout à fait, il va sûrement bien ce vendre, même si j’ai l'impression que Wolverine plaît moins à l'international que Spider-man et je pense pas qu’il y aura un boycott suffisant pour leur faire peur, on connaît le niveau de conviction de la majorité des gens...

    Après on peut aussi parler de la Xbox One full dema, Sony a juste suivi la même voie, mais oui dans les deux cas peu de joueurs avaient gueulé, ce qui peut ce comprendre vu qu’à ce moment-là on avait encore le choix, même si les constructeurs savaient que ce serait juste une nouvelle barrière psychologique de franchi.
    bennj posted the 07/18/2026 at 09:11 PM
    shambala93 Oui et d'autres n'ont pas précommandé GTA VI, ont une PS5 classique, ont parfois acheté des jeux en démat (ou pas). Bref chacun voit midi à sa porte. Sur des dizaines de millions de possesseurs de PS5 j'imagine qu'il y a pas mal de type de joueurs différents avec des choix qui le sont tout autant. Certains en ont rien à foutre du démat, d'autres ne jure que par le physiques, d'autres mixent les jeux, etc. Et c'est pareil ici.
    bennj posted the 07/18/2026 at 09:16 PM
    ouroboros4 c'est toi qui fait la morale tout le temps sur ce jeu pas moi. Et tu n'as pas répondu à ma question. Est-ce que tu achètes uniquement en physique et que tu n'as JAMAIS rien acheté en démat ?

    walterwhite ouais après Rockstar sont aussi des beaux connards de pas sortir leur jeu en version physique. Ils pourraient sans aucun soucis, ils ont juste choisis pour se faire encore plus de thune de ne pas le faire.

    tripy73 Spiderman est une licence qui plait à toutes les générations, jeunes et moins jeunes. Wolverine c'est déjà plus un truc de darons.

    shambala93 " achat de la ps5 pro + preco d’un jeu qui ne sort pas en physique". Tu parles de qui là ? Faut donner les noms des personnes, et même si c'est le cas ca ne concerne clairement pas la majorité. J'ai pas vu des gens ici gueuler par dizaines Day One c'est bon c'est précommandé lors de l'annonce du jeu en préco.
    shambala93 posted the 07/18/2026 at 09:17 PM
    bennj
    Je ne parle pas de cela mais bien de ceux qui ont acheté la pro et preco un jeu non physique ici sur Gamekyo.

    On ne peut dire tout et son contraire, notre consommation a de facto des conséquences sur les choix des industriels du JV.
    aerithlazyqueen posted the 07/18/2026 at 09:28 PM
    GTA n'a rien avoir avec Sony c'est pas une Exclu Sony. Quand il Sortira sur PC Sony sera finito tout le monde ira la bas.
    momotaros posted the 07/18/2026 at 09:29 PM
    Faut les tabasser là ou ça fait mal, le porte monnaie
    ouroboros4 posted the 07/18/2026 at 09:30 PM
    bennj je n'ai jamais acheter de jeu en demat comme je n'ai pas l'intention d'acheter GTA VI.
    Donc ta petite morale pour cracher sur la fin du physique tout en essayant de trouver des excuses à ceux qui achètent GTA VI en masse.
    bennj posted the 07/18/2026 at 09:40 PM
    ouroboros4 ok balance ton pseudo psn on va vérifier ca ensemble si tu n'as rien à cacher ca ne devrait pas te déranger ?
    ouroboros4 posted the 07/18/2026 at 09:45 PM
    bennj j'ai déjà balancer les wrap depuis quelques années.
    Si tu as envie de jouer le petit détective pour ta petite conscience malsaine.
    Par contre ta petite fixation sur moi va falloir se calmer.
    Je suis pas ton pote et je te dois rien.
    cyr posted the 07/18/2026 at 09:47 PM
    Boycotter maintenant. N'attendez pas la ps6. Car il vont pas modifier la ps6 pour y mettre un lecteur.....

    Boycotter wolverine, god of war, desaboner vous du psn+.


    Effacer votre compte psn. Vidanger vos trophée. Brûler vos jeux ps1-2-3-4-5.

    Er surtout n'oublier pas, vous avez le choix de changer de consoles ou arrêté de jouer.


    Moi même quand je regarde ma ludothèque, j'ai l'impression d'avoir assez pour jouer jusqu'à l'au-delà.
    jenicris posted the 07/18/2026 at 09:50 PM
    aerithlazyqueen seulement si les gens arrivent à trouver des composants PC pas trop cher, et que la bulle IA éclate. Mais vu ce que vient de dire Valve aujourd'hui. C'est mal barré
    aerithlazyqueen posted the 07/18/2026 at 10:24 PM
    jenicris la Crise de la ram c'est un Mega Scam organisée par les fabriquant de ram y a mème des procès en cours contre eux ! puis la Ram Chinoise commence à arriver doucement elle va casser leur délire !
    bennj posted the 07/18/2026 at 10:26 PM
    ouroboros4 Ca c'est pas ton compte steam par hasard ? https://steamcommunity.com/profiles/76561198048800569/games/?tab=all

    C'est vrai que sur Steam il y a plein de jeux physique oh la la...

    Et pas la peine de dire que c'est pas toi coco c'est exactement la même chose que pour ton compte PSN et Xbox : "Jacky - Aubange, Luxembourg, Belgium"

    walterwhite Regarde moi cet hypocrite qui permet de juger les gens qui achètent du démat ou GTA VI alors qu'il fait comme tout le monde https://steamdb.info/calculator/76561198048800569/?cc=eu&all_games#games

    Et qu'est-ce qu'il y a dans sa liste de 39 jeux Steam ? Un certain GTA IV et RDR2

    Et juste au dessus il sort encore sans aucun problème : "je n'ai jamais acheter de jeu en demat comme je n'ai pas l'intention d'acheter GTA VI."

    https://tenor.com/fr/view/drop-the-mic-bryan-cranston-mic-drop-gif-4853979505988741
    edarn posted the 07/18/2026 at 10:28 PM
    Quand GTA6 va sortir, vous allez tellement leur donner raison...

    Mais pour ceux qui ont encore une conviction, bah... bah reste Xbox (mais pour combien de temps) et Nintendo (eux aussi vont y passer tôt ou tard)
    Sur PC, bah... Ils y sont passé bien avant Sony... Donc si Sony, c'est mort pour vous, le PC aussi...

    Arrêtez vos abo PS+, n'achetez plus de jeux Sony (même sur PS5), ne jouez plus sur console Sony (temps de jeu/joueurs connectés en baisse dans leur stats)...

    Qui aura la conviction de faire tout ça? En sachant que leur exclus ne se trouvent que sur leurs consoles?


    yanssou
    Quand vous aviez encore le choix... Vous avez "dit" à Sony, oui :
    - On préfère le démat, ce système qui nous empêche le prêt, la revente de "notre" jeu. Ce système qui empêche de jouer si la connexion est indisponible.
    - On préfère ce système qui vous permet de nous couper nos jeux du jour au lendemain sans compensation.
    - On préfère payer plus cher pour ne pas avoir à empiler des boites plastiques sur une étagère...

    Et maintenant, que vous n'avez plus le choix... Vous réclamez toutes ces choses?

    Fallait peut-être le faire avant... Râler et boycotter dès le départ pour que Sony (et autres) se bougent pour faire du démat quelque chose où le consommateur n'est pas perdant sur toute la ligne.

    Je vise les joueurs en général, pas toi spécialement.


    bennj
    Moi, vous pouvez y aller sur mon steam... Il y a 1 jeu... Qui n'a jamais existé en physique... Ragnarok Online. ^^'
    jenicris posted the 07/18/2026 at 10:30 PM
    aerithlazyqueen dans tous les cas, ça monte en flèche et ça va continuer l'année prochaine probablement
    bennj posted the 07/18/2026 at 10:32 PM
    edarn perso je m'en tape de son compte Steam, Xbox, Nintendo, Playstation, mais quand on vient dire qu'on a jamais acheté de jeu en démat faut avoir le cul propre quoi.
    walterwhite posted the 07/18/2026 at 10:37 PM
    yanssou C’est la goutte d’eau de la part de SONY, on a été gentil et résiliant depuis des années, mais là, ils t’ôtent le choix et t’imposent un store avec des jeux vendus plein pot…c’est trop.

    bennj Mdrrrrrrr ce pressing, ça a fini par payer

    Petit cachottier d’oroborous4
    yanssou posted the 07/18/2026 at 10:48 PM
    tripy73

    edarn c'est exactement ce que je dis..

    walterwhite trop gentil, à la limite si le psn était une solution honnête, mais c'est pas le cas.
    akinen posted the 07/18/2026 at 10:50 PM
    Perso je change pas d’avis. J’joue à un jeu puis passe au suivant. Film, musique ou jv. Demat ou pas, jm’en fiche
    ouroboros4 posted the 07/18/2026 at 11:01 PM
    bennj J'ai plusieurs comptes
    Et j'ai jamais cacher avoir un Steam Deck espèce de crétins, je parle des consoles

    Et t'es content d'afficher la ville ou j'habite? Le mec est tellement aigris de vouloir défendre ceux qui chient sur Sony et qui achètent quand même GTA VI qu'il se sent dans l'obligation de chercher des infos sur le net.
    Donc franchement ferme ta gueule, vraiment

    walterwhite j'ai jamais cacher avoir un compte Steam et un Steam Deck
    Va acheter ton GTA VI et pirater des jeux, ça vaudra mieux
    51love posted the 07/18/2026 at 11:02 PM
    Sony s'en bat les couilles du bashing.

    Les chiffres c'est la seule chose importante.

    Si les joueurs se mettaient à massivement annuler leur Abo PSN+ et a ranger la PS5 dans un placard a tout jamais..

    Ils veraient l'écosystème système PlayStation subir une grosse perte utilisateur et le CA software et services s'écrouler...

    Et là ils reviendraient sur ce choix la queue entre les jambes..

    Après vous pouvez boycotter ici et là certains jeux, tant que vous dépensez et vous vous connectez vous ne les avez pas quitter.. donc c'est est certainement pas assez radical pour les faire frissonner
    ouroboros4 posted the 07/18/2026 at 11:04 PM
    edarn Mais bien qu'ils vont retourner leur veste, mais saint Bennj sera là pour leur donner bonne conscience

    Ce sont juste des hypocrites qui boycott en fonction des jeux et rien de plus.
    Et comme tu dis le démat ça fait 20 ans que ça existe.
    Venir faire les éffarouchés quand ils sont au pied du mur...
    walterwhite posted the 07/18/2026 at 11:07 PM
    ouroboros4 Et je vais pas me gêner tiens

    GTA VI day one et finito pipo SONY. Plus de PS+, plus de jeux Day One, pas de PS6 et un bashing sans relâche là ou c’est possible, voilà mes nouvelles résolutions
    ouroboros4 posted the 07/18/2026 at 11:08 PM
    walterwhite Oui on sait t'es un gars qui n'a aucun respect pour le travail des autres, on sait.

    En attendant GTA V day ONE
    Mais faut boycotter Sony
    walterwhite posted the 07/18/2026 at 11:11 PM
    ouroboros4 On sait que ta soumission à SONY est illimitée

    En attendant GTA VI day one
    Et dis que t’as une Steam Machine petit cachotier, du coup tu parles pas que des consoles portables.
    ouroboros4 posted the 07/18/2026 at 11:13 PM
    walterwhite On sait que ta soumission à Rockstar est illimitée
    Et la SM c'est la même bibliothèque t'es con ou quoi?
    Bordel le mec parle d'aller sur PC mais n'y connait rien
    walterwhite posted the 07/18/2026 at 11:18 PM
    ouroboros4 Rockstar va prendre quoi, 30 balles sur mon GTA VI et plus jusqu’à RDR3 d’ici 5 ans

    SONY a bien plus à perdre, on est pas sur le même niveau de fistage hein. Mais vu que ton logiciel t’interdit de cracher de cracher SONY tu dois faire des comparaisons qui n’ont aucun sens.

    Et ne parle pas de pas acheter de jeux démat’ quand t’as un steam deck et une steam machine.

    Plus on avance, plus tu t’enfonces.
    ouroboros4 posted the 07/18/2026 at 11:21 PM
    walterwhite Sony va surtout avoir ton argent et ton jeu intégré à leur base du PSN.
    Et Sony s'en fout d'un random comme tu sais

    Et je parle des console pas de la SD encore une fois
    Putain ça fait 3 ans que j'ai une SD et l'autre ahuri n'a jamais rien vu

    Donc franchement venant d'un mec sans race qui appel au boycott des jeux Sony et du piratage pour acheter GTA VI tu as juste le droit de te taire pour reste poli
    Tu mérites juste la prison
    walterwhite posted the 07/18/2026 at 11:23 PM
    ouroboros4 SONY aura peanut, j’ai préco chez LECLERC, 60€

    Oui je mérite la prison, la fiche S et le bélier à 6h du mat’

    Tu mérites une rétribution pour tes bons et loyaux services, mais SONY n’est pas au courant de ton existence malheureusement
    forte posted the 07/18/2026 at 11:38 PM
    Du coup les boycotteurs, vous balancez vos PSN avec vos trophées en publique
    ioop posted the 07/18/2026 at 11:40 PM
    ils en ont rien a foutre... C'est mûrement réfléchi et planifié. D'ailleurs PlayStation va reconvertir sa plus grosse usine de fabrication de disques

    Donc pour revenir en arrière, vous pouvez vous lever tôt

    Mdr fait l'impasse sur GTA si tu veux, tu auras des millions qui y joueront

    Des milliers de joueurs qui vont se désabonner du ps+ ça changera rien aussi tellement c'est infime

    Et perso moins cher le démat et je peux même les "revendre" d'une certaine manière
    walterwhite posted the 07/18/2026 at 11:49 PM
    https://x.com/ign/status/2078329184552735054?s=46&t=FkftiGWDaE4Gl0ddZujyGQ
    liiekino posted the 07/19/2026 at 12:04 AM
    walterwhite mais putain va te cacher toi. Tu me fatigue à faire le. Défenseur du physique alors que t'as une ps5 pro et que t'as réservé gta 6. Porte tes burnes jusqu'au bout sans déconner c'est complètement ridicule la
    liiekino posted the 07/19/2026 at 12:06 AM
    ouroboros4 Vive les putains de focus de service qu'ils protestent uniquement quand ça va pas dans leur sens
    ouroboros4 posted the 07/19/2026 at 12:13 AM
    liiekino les mêmes qui se jeterons sur la PS6
    walterwhite posted the 07/19/2026 at 12:13 AM
    liiekino PS5 Pro avec un lecteur, SONY me laissait le choix jadis.

    Encore à parler de GTA VI Tu crois que j’ai jamais acheté de jeux en démat’ ? Tu penses que c’est le seul ?

    Pas de ma faute si ta soumission à Playstation est totale, moi, c’est terminé SONY et j’achèterai GTA VI oui, c’est pas incompatible de vouloir continuer à acheter du physique, avoir le choix et ne pas accepter de continuer avec SONY qui va m’imposer un seule mode de consommation sur un store avec des prix délirants.

    Et si t’es fatigué, va dormir.
    xynot posted the 07/19/2026 at 12:22 AM
    walterwhite Faut qu'ils arrêtent de voir tout noir ou tout blanc
    liekiino posted the 07/19/2026 at 12:37 AM
    walterwhite Qu'est ce que tu me parles de Soumission à deux balle. J'ai aucune console sony chez moi guignol

    Encore et toujours à pas voir plus loin que le bout de ton nez par rapport au prisme des fanboy et de guerre de neuneuh. Décidément..
    liekiino posted the 07/19/2026 at 12:47 AM
    ouroboros4

    Jte jure que de la gueule. Et l'autre blereau là qui me parle de Sony alors que j'ai même pas de console sony. Bonjour la repartie à deux balles mais ça na rien de très étonnant avec des clowns pareil
    walterwhite posted the 07/19/2026 at 12:54 AM
    xynot Ils sont fatiguant et ils ne pipent strictement rien.

    liekiino Écoute, évite de me faire perdre mon temps. Tu ne m’intéresse pas, je m’en fous de ce que tu racontes et de ce que tu penses, vraiment.

    Va te faire tondre gentiment
    liekiino posted the 07/19/2026 at 01:03 AM
    walterwhite

    Qu'est-ce que j'en ai à foutre de t'intéresser ou pas? Tu prend encore et toujours beaucoup trop d'importance à ta petite personne. Ça mfait juste marré que t'es la sur tous les articles à chialer contre le demat sur console alors que t'y participe pleinement. Et ton smyley clin d'oeil pour te donner un genre tu tle remballe.
    ouroboros4 posted the 07/19/2026 at 01:04 AM
    liekiino il est enfermé dans sa bulle et vois de Sony partout depuis 3 semaines
    liekiino posted the 07/19/2026 at 01:11 AM
    ouroboros4

    Suffit de voir son argumentation en dessous de zéro pour cerner le personnage : entre les “gneugneugneu t’es en mode soumission Sony” et les “gneugnegneu tu m’intéresses pas va-t’en” (comme si j’en avais quoi que ce soit à foutre de sa gueule, pfff).
    C’est le ras des pâquerettes.
    En attendant, les focus comme lui me font bien rigoler.
    walterwhite posted the 07/19/2026 at 01:31 AM
    liekiino Tellement rien à foutre de moi que tu me quote, tu parles de moi et que je te fatigue.

    Tout ça, rien que ça
    liekiino posted the 07/19/2026 at 01:41 AM
    walterwhite

    Quand on met quelqu'un devant ses incohérences, le seul argument c'est l'attaque en mettant en défaut son interlocuteur sans argumenter quoi que ce soit. Bonne nuit mon ptit bonhomme et n'oublie pas que tu participes vivement à ce que tu critiques
    hyoga57 posted the 07/19/2026 at 02:54 AM
    forte Moi j’ai rien à cacher, des jeux démat j’en ai pris. Genre les Arcade Archives et certains titres Arcade qui ne sortent pas en physique.
    bigsnake posted the 07/19/2026 at 03:35 AM
    Surtout vous soulez tous entre article Gamekyo, YouTube etc. Ça devient énervant.
    suzukube posted the 07/19/2026 at 04:00 AM
    ouroboros4 attends, t'as une Steam Machine ? Elle est cool si on a déjà un PC ? J'ai une Steam Deck mais je traine plus sur ma Rog Ally :/
    sonilka posted the 07/19/2026 at 06:26 AM
    Evidemment qu'ils comptent sur l'essoufflement des joueurs. C'est pour ca qu'ils ont fait l'annonce si tot et non juste avant de présenter la PS6. Ils savent que l'impact de cette annonce aurait nuit à leur nouvelle console alors qu'en l'annonçant bien en amont, l'effet sera estompé. Mieux (ou pire), la présentation de la PS6 finira de calmer une majorité d'entre eux.
    nyseko posted the 07/19/2026 at 06:32 AM
    Bof, dès qu'ils annonceront leur PS6 et montreront un "remake" et une nouvelle exclusivité, la majorité des pro-S du site auront des étoiles dans les yeux et retourneront leur veste et le tout bien sûr à coup d'arguments de mauvaise fois.

    Et Sony le sait très bien.
    gamerdome posted the 07/19/2026 at 08:23 AM
    Tout est calculé, timing parfait.

    - PS4 : ils verrouillent les joueurs sur l'écosystème Playstation en liant les jeux aux comptes des joueurs.

    - PS5 : ils "favorisent" à fond le démat; le premier modèle de console sans lecteur de disque apparaît. Celle avec lecteur est plus chère, ils organisent une "pénurie" du lecteur en option, et produisent moins d'exemplaires des gros jeux en boite.

    - PS6 : ils annoncent la fin du physique pile une semaine après le "code in the box" du jeu le plus attendu de ces 10 dernières années pour faire passer la pilule, et 1 an et demi à l'avance pour résigner les joueurs et ne pas se prendre la shitstorm en même temps que la révélation de la PS6 sans lecteur (même optionnel).

    - PS7 : les "code in the box" disparaissent, le physique est éradiqué, plus le choix, plus de promo, les prix des jeux augmentent, comme celui des abonnements. Ils favorisent à fond le cloud, encore "mieux" que le démat.

    - PS8 : Sony dit que pour jouer il faut s'enfoncer des chardons dans le cul, les joueurs acceptent.
    forte posted the 07/19/2026 at 09:00 AM
    gamerdome "en liant les jeux au compte des joueurs"

    Du coup quand t'achètes des jeux Xbox tu peux les mettre sur un autre compte ? Pareil pour la Switch ? Et pour Steam ? Et Epic ? C'est logique que tes jeux acheté soient liée à tes comptes. C'est quoi cette réflexion ? Sur PS3 aussi tes jeux sont liés à tes comptes.

    Et sur Switch aussi.

    Et sur Xbox aussi.

    Etc Etc.

    hyoga57 Toi oui, mais certains ouvrent leurs gueules mais jour 1 ca va se cacher pour jouer à GTA6, les clowns.
    gamerdome posted the 07/19/2026 at 09:04 AM
    forte J'ai jamais dit le contraire, tous les constructeurs le font, mais ici on parle de Sony.

    Excuse-moi de pas rappeler systématiquement que tous les autres font pareil
    forte posted the 07/19/2026 at 09:27 AM
    gamerdome Non, tu "dénonces" une pratique... qui n'en ai pas une. C'est une normalité et une logique.

    Tu achètes des films sur Amazon, ils ne seront que sur TON compte.

    Tu achètes un jeu Steam, ils ne seront que sur TON compte.

    Tu achètes un jeu PS4 donc, ils ne seront que sur TON compte.

    Pourquoi "dénoncer" un truc logique qui se fait partout ? C'est totalement hors sujet.

    ils verrouillent les joueurs sur l'écosystème Playstation en liant les jeux aux comptes des joueurs.

    Ba oui, comme TOUS les autres. Donc pourquoi ajouter ca dans les points négatifs ? C'est vraiment gueuler pour gueuler.
    gamerdome posted the 07/19/2026 at 09:27 AM
    forte ok
    guest666 posted the 07/19/2026 at 09:30 AM
    walterwhite Si je comprends bien, tu as une ps5 pro avec lecteur et tu décides de boycotter Sony parce qu'ils ne te laisseront plus le choix entre démat' et physique après 2028 ?
    GTA VI sort uniquement en démat' (et ne me parle pas du code in the box qui n'est pas une réelle édition physique puisque tu ne possèdes pas vraiment le jeu, pas de revente, etc.) et là tu ne boycottes pas malgré l'absence de choix ?
    En gros tes convictions sur le physique s'arrêtent à une réduction de 20 euros sur le prix neuf conseillé en démat' j'ai bon ?
    forte posted the 07/19/2026 at 09:32 AM
    gamerdome Exactement, ok. Après regarde je peux faire la même :

    "HOLALA NINTENDO ces chiens, vos jeux Switch sont liés à votre compte !!! C'est pas normal !!! Vous êtes liés à l'écosystème Nintendo !!!!!"

    Tu vois, je peux faire la même. Je peux le faire avec Xbox aussi. Et Steam. Et... enfin, t'as compris je pense. Autant tes autres points, c'est ok, mais celui-là, hors sujet total.
    niflheim posted the 07/19/2026 at 10:07 AM
    walterwhite si vous achetez GTA VI, vous donnez raison à Sony d'arrêter le physique.

    Le plus fourbe, c'est Sony qui se sert de GTA VI, le produit culturel le plus attendu de ces dernières années POUR LUI DONNER RAISON

    Et de l'autre, c'est Rockstar qui est gagnant dans cet accord, il sait qu'il en vendra quoiqu'il arrive en se faisant par la même occasion plus d'argent avec le démat MAIS IL FAUT A TOUT PRIX FAIRE BARRAGE

    Sinon pourquoi les autres studios ne prennent pas exemple sur Rockstar dès maintenant ? en faisant eux aussi des codes in the box...

    Pire... Insomniac (dont les jeux sont édités par Sony) n'était pas au courant car ils ont annoncés que Wolverine serait sur disque juste après l'annonce de Rockstar pour GTA VI (et donc avant l'annonce de Sony pour l'arrêt du physique).

    Même les studios First Party ont été pris au dépourvu, autrement Insomniac ne se serait pas foutu de la gueule de Rockstar avec son code in the box

    Bien après l'annonce de Sony sur l'arrêt du jeu physique, Santa Monica a été obligé de calmer les commentaires quand ils ont annoncé que les acteurs de God of War Laufey seraient présents à la Comic-Con de San Diego. En disant que le jeu aurait bien une version physique, confirmant donc avant l'heure, la sortie pour 2027, même si on s'en doutait un peu.

    D'ailleurs si vous achetez les dernières exclus en occasion, VOUS N'AVEZ RIEN COMPRIS AU SENS DE CE COMBAT

    Achetez d'occasion et ne pas contribuer à une vente physique, C'EST AUSSI DONNER RAISON A SONY

    Il faut se mobiliser en masse pour acheter le maximum de jeu physique restant, quelque soit l'éditeur. Pour faire passer le message que le physique n'est pas mort.

    DONC BOYCOTTER A TOUT PRIX GTA VI EN CODE IN THE BOX

    ANNULER TOUTES VOS PRECOMMANDES EN CODE IN THE BOX ET DEMAT SUR LE PS STORE



    Tu veux d'autres preuves que GTA VI est impliqué :


    - Après « GTA VI », Sony acte la fin des jeux vidéo physiques sur la PlayStation en 2028

    https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/apres-gta-vi-sony-acte-la-fin-des-jeux-video-physiques-sur-la-playstation-en-2028-2240208



    - GTA 6 était précurseur : PlayStation annonce la fin des disques physiques pour les jeux vidéo

    https://www.frandroid.com/marques/sony/3164471_gta-6-etait-precurseur-playstation-annonce-la-fin-des-disques-physique-pour-les-jeux-video



    - AVEC GTA 6, LA FIN DU JEU VIDÉO PHYSIQUE DEVIENT UN SUJET POLITIQUE

    https://lcp.fr/actualites/avec-gta-6-la-fin-du-jeu-video-physique-devient-un-sujet-politique-438720



    - Jean-Luc Mélenchon : "Avec GTA 6 sans disque en 2026 et l'annonce de Sony de la fin des ventes de disques physiques pour les jeux en 2028, la question de savoir comment on considère ces produits se pose.
    Demain, vous paierez sans jamais rien posséder. Ni prêt, ni revente, ni garantie de conserver ce qu'on a payé.
    Le jeu vidéo n'est pas une simple marchandise, c'est un bien culturel et le droit en vigueur doit s’y appliquer.
    Nous ouvrirons le chantier en 2027. Les joueuses et joueurs aussi ont des droits !"

    https://www.threads.com/jlmelenchon/post/DaTNSARju9z/avec-gta-sans-disque-en-et-lannonce-de-sony-de-la-fin-des-ventes-de-disques/



    - Denis Masséglia : "Sony arrête le jeu physique. Et GTA 6 sort dans une boîte...sans disque.
    Emplois, prix, propriété : cette annonce soulève un certain nombre de questions - et pas des moindres."

    https://fr.linkedin.com/posts/denismasséglia_sony-arrête-le-jeu-physique-et-gta-6-sort-activity-7480609936729681920-qBSe



    - L’absence de disque physique au lancement de Grand Theft Auto VI n’était finalement que les prémisses d’une tendance plus vaste. Après Rockstar Games, c’est un autre mastodonte du secteur, Sony, qui abat son couperet sur ce format. À partir de janvier 2028, plus aucun jeu ne paraîtra en physique sur PlayStation.

    https://www.comptoir-hardware.com/actus/jeux-video/48711-sony-acte-la-fin-du-jeu-physique-sur-playstation-des-2028.html



    - APRÈS GTA 6, SONY SUPPRIME 551 FILMS DES BIBLIOTHÈQUES PLAYSTATION ET RELANCE LE DÉBAT SUR LA PROPRIÉTÉ NUMÉRIQUE

    https://www.eklecty-city.fr/cinema/sony-suppression-films-playstation-propriete-numerique/



    - Après "GTA 6" en version digitale, PlayStation acte la fin des jeux physiques d'ici 2028

    https://www.funradio.fr/actu/gaming-et-tech/apres-gta-6-en-version-digitale-playstation-acte-la-fin-des-jeux-physiques-d-ici-2028-7900651528

    ...


    Il faut savoir résister à l'envie, il faut faire des sacrifices, il faut avoir le courage d'aller au bout de ses convictions, vous aimez le jeu physique ? prouvez-le !

    LES GUERRES SONT REMPORTEES PAR CEUX QUI SONT PRETS A TOUT SACRIFIER

    https://www.youtube.com/watch?v=733-HqEQBMc&t=36193s (attention spoiler sur GoW R)
    kikoo31 posted the 07/19/2026 at 02:23 PM
    chaud,l'article et certains membres ..

    ça va jusqu'à chercher les pseudos ,son habitude jeu,sa ville etc ...
    justx posted the 07/19/2026 at 05:45 PM
    Les arguments deviennent meme absurde. plus que 500 jours a tenir ne lachez rien
    cidkageno posted the 07/19/2026 at 06:56 PM
    En tout cas je vais revendre ma ps5 dans la semaine et plus jamais je n'achète un produit estampillé Sony.
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