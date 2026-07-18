En tant que consommateur, il ne faut jamais oublier cette devise (que mon prof d'économie m'a dite un jour*) :Parce quand ils nous aurons habituer à avoir moins, pour avoir plus, ils ne reviendront jamais en arrière.Donc force à nous et continuons de nous battre, car comme pour tout dans la vie rien n'est jamais acquis !PS: Moi je boycotte GTA6 sur PS déjà et je boycotte la PS6.