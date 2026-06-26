Difficile de ne pas s'y attendre malgré la gronde de certains joueurs, la version "physique" de GTA 6 est un vrai succès en France, notamment du côté de Cdiscount qui affiche la précommande à 60 euros, et même à 50 euros pour les nouveaux clients.
Cdiscount, leader français du e-commerce, et acteur de référence du jeu vidéo en ligne en France, confirme l’extrême engouement des gamers dès l’ouverture de précommandes du denier opus de GTA.
Ainsi, le 25 juin, premier jour des pré-commandes, nous observons une très forte hausse du trafic sur la catégorie jeux vidéo du site avec une augmentation de près de 500 % par rapport à la même journée l'année dernière.
Le trafic a atteint un pic entre minuit et 1 h, au moment de l'ouverture des précommandes, avec un niveau 18 fois supérieur à celui enregistré entre 23 h et minuit le 24 juin.
Hier, jeudi 25 juin, le mot-clé "GTA 6" se classe n°2 des recherches sur le moteur de recherche du site juste derrière « climatiseur mobile » et devant « ventilateur ».
Nicolas Camia, directeur de l'offre en propre de Cdiscount explique :
GTA 6 est le plus gros événement culturel de l'année 2026. En 24 heures, nous avons enregistré 6 fois plus de précommandes que sur l'ensemble d'une période de précommandes classique pour des franchises majeures comme EA FC ou Call of Duty. C'est historique, du jamais vu. Il est également intéressant de noter que GTA 6 sera distribué sous un format inédit : les gamers recevront une boite contenant un code d’activation permettant de télécharger le jeu en version dématérialisé. C'est la première fois qu'un éditeur tiers commercialise un jeu sous ce format, en dehors des Game-Keys Cards de Nintendo sur la Switch 2.
Je pense qu'il deviendra le jeu le plus vendu de l'histoire en première semaine de lancement.
Le GOTY 2026 arrive et il continuera à faire suer plus d'un ici d'ici sa sortie ceux qui ne pourront lancer le jeu que sur YouTube
Je pense que la version PC arrivera rapidement. Le marché PC de GTA est beaucoup trop fort
Le truc a carrément été relayé par JV magazine sur youtube
Je doute que les éditeurs pensent se comparer. Gta 6 est un phénomène et ne donne pas le ton pour le reste de l'industrie.
Non le physique ne va pas crever à cause de rockstar. Il est déjà en train de crever... Et il perdurera comme une niche.
« Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux »
C est bizarre, toi et beaucoup d autres fanboys vous avez chié sur les Gamecards et là on vous entend pas....
A un moment se moquer de Aeris pour finalement faire comme lui, c'est glorieux
Faut apprendre à lire...
C'est surtout que tu n'a pas la meme violence qu'avec les GameCards.
En plus de ça, j'essaie de te lire le moins possible, car ces derniers temps, le blog est devenu horrible avec cette guerre de fanboys insipide, dont tu en fait grandement partie.
Y'a pas de modo, un administrateur absent constamment, ça en devient catastrophique.
Donc ce que tu as dit est faux.
Et excuse-moi je suis depuis plus de 15 ans.
Depuis que Link est réapparu avec la clique Aeris et Cyr c'était pas comme ça avant
C'est la première fois qu'un éditeur tiers commercialise un jeu sous ce format... Le gars à vachement l'air de connaître le sujet
Alors, je vais également te retourner cette phrase :
Faut apprendre à lire…
Je ne t’ai pas demandé si tu allais prendre le jeu, mais pourquoi toi et les fanboys, on ne vous entend pas autant critiquer GTA 6 que les game cards. Tout ce que tu avances pour contrecarrer Aeris et les autres fanboys, c’est simplement que le jeu va faire un carnage, etc.
Enfin, que Link ou Aeris spamment avec leurs news n’est pas une excuse pour pourrir le blog avec vos guerres de fanboys.
C’est grave, tout de même, vos comportements. C’est ça, votre combat ? Bon sang, prenez les armes et défendez votre pays si vous mettez autant de cœur dans un combat autour d’un simple loisir.
Apprend à lire ça marche dans les deux sens
Et Aeris fait de même à pourrir le blog des autres pourquoi j'en ferais pas autant ?
Bref ça te dépasse on dirait tu devrais simplement éviter de regarder ce genre d'article