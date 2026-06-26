Cdiscount, leader français du e-commerce, et acteur de référence du jeu vidéo en ligne en France, confirme l’extrême engouement des gamers dès l’ouverture de précommandes du denier opus de GTA.



Ainsi, le 25 juin, premier jour des pré-commandes, nous observons une très forte hausse du trafic sur la catégorie jeux vidéo du site avec une augmentation de près de 500 % par rapport à la même journée l'année dernière.



Le trafic a atteint un pic entre minuit et 1 h, au moment de l'ouverture des précommandes, avec un niveau 18 fois supérieur à celui enregistré entre 23 h et minuit le 24 juin.

Hier, jeudi 25 juin, le mot-clé "GTA 6" se classe n°2 des recherches sur le moteur de recherche du site juste derrière « climatiseur mobile » et devant « ventilateur ».

GTA 6 est le plus gros événement culturel de l'année 2026. En 24 heures, nous avons enregistré 6 fois plus de précommandes que sur l'ensemble d'une période de précommandes classique pour des franchises majeures comme EA FC ou Call of Duty. C'est historique, du jamais vu. Il est également intéressant de noter que GTA 6 sera distribué sous un format inédit : les gamers recevront une boite contenant un code d’activation permettant de télécharger le jeu en version dématérialisé. C'est la première fois qu'un éditeur tiers commercialise un jeu sous ce format, en dehors des Game-Keys Cards de Nintendo sur la Switch 2.

Difficile de ne pas s'y attendre malgré la gronde de certains joueurs, la version "physique" de GTA 6 est un vrai succès en France, notamment du côté de Cdiscount qui affiche la précommande à 60 euros, et même à 50 euros pour les nouveaux clients.Nicolas Camia, directeur de l'offre en propre de Cdiscount explique :