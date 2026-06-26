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Grand Theft Auto IV
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name : Grand Theft Auto IV
platform : Xbox 360
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action-aventure
multiplayer : oui (online)
european release date : 04/29/2008
us release date : 04/29/2008
japanese release date : 10/30/2008
other versions : PlayStation 3
official website : http://www.rockstargames.com/IV/
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altendorf
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GTA 6 : record de préventes sur Cdiscount


Difficile de ne pas s'y attendre malgré la gronde de certains joueurs, la version "physique" de GTA 6 est un vrai succès en France, notamment du côté de Cdiscount qui affiche la précommande à 60 euros, et même à 50 euros pour les nouveaux clients.

Cdiscount, leader français du e-commerce, et acteur de référence du jeu vidéo en ligne en France, confirme l’extrême engouement des gamers dès l’ouverture de précommandes du denier opus de GTA.


Ainsi, le 25 juin, premier jour des pré-commandes, nous observons une très forte hausse du trafic sur la catégorie jeux vidéo du site avec une augmentation de près de 500 % par rapport à la même journée l'année dernière.


Le trafic a atteint un pic entre minuit et 1 h, au moment de l'ouverture des précommandes, avec un niveau 18 fois supérieur à celui enregistré entre 23 h et minuit le 24 juin.


Hier, jeudi 25 juin, le mot-clé "GTA 6" se classe n°2 des recherches sur le moteur de recherche du site juste derrière « climatiseur mobile » et devant « ventilateur ».


Nicolas Camia, directeur de l'offre en propre de Cdiscount explique :

GTA 6 est le plus gros événement culturel de l'année 2026. En 24 heures, nous avons enregistré 6 fois plus de précommandes que sur l'ensemble d'une période de précommandes classique pour des franchises majeures comme EA FC ou Call of Duty. C'est historique, du jamais vu. Il est également intéressant de noter que GTA 6 sera distribué sous un format inédit : les gamers recevront une boite contenant un code d’activation permettant de télécharger le jeu en version dématérialisé. C'est la première fois qu'un éditeur tiers commercialise un jeu sous ce format, en dehors des Game-Keys Cards de Nintendo sur la Switch 2.
Cdiscount
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    posted the 06/26/2026 at 03:09 PM by altendorf
    comments (26)
    ouroboros4 posted the 06/26/2026 at 03:10 PM
    Le jeu va être un carnage et ça ne va pas plaire à certain
    marcus62 posted the 06/26/2026 at 03:16 PM
    On est pas prêt du phénomène GTA VI
    Je pense qu'il deviendra le jeu le plus vendu de l'histoire en première semaine de lancement.
    Le GOTY 2026 arrive et il continuera à faire suer plus d'un ici d'ici sa sortie ceux qui ne pourront lancer le jeu que sur YouTube

    Je pense que la version PC arrivera rapidement. Le marché PC de GTA est beaucoup trop fort
    skuldleif posted the 06/26/2026 at 03:16 PM
    Ah donc ils sont conscients que l'on a tous exploiter le code hello10 pour "nouveau clients" et ils vont honorer les précommande ?

    Le truc a carrément été relayé par JV magazine sur youtube
    aeris201 posted the 06/26/2026 at 03:18 PM
    Les défenseurs du physique en PLS
    ouroboros4 posted the 06/26/2026 at 03:18 PM
    marcus62 Une semaine? 24 heures tu veux dire
    linkstar posted the 06/26/2026 at 03:19 PM
    skuldleif Tu penses bien qu'ils ont suivi les ventes quand même.
    skuldleif posted the 06/26/2026 at 03:22 PM
    linkstar oui et ça m'étonne qu'ils nerf pas le code ou annulent pas les commande parceque a mon avis les 10€ en question c'est de la perte seche
    taiko posted the 06/26/2026 at 03:23 PM
    aeris201 c'est surtout que si les autres éditeurs pensent en voyant rockstar qu'ils auront le même pouvoir de vente, ils vont être vite déçu.
    Je doute que les éditeurs pensent se comparer. Gta 6 est un phénomène et ne donne pas le ton pour le reste de l'industrie.
    Non le physique ne va pas crever à cause de rockstar. Il est déjà en train de crever... Et il perdurera comme une niche.
    masharu posted the 06/26/2026 at 03:23 PM
    Alors Nicolas Camia, ce n'est pas inédit. D'autres jeux ont déjà été commercialisé et sorti en physique avec un code dans leur boites à la place du disque ou cartouche, ce qui est inédit c'est que ça arrive pour un "AAA" qui est sans aucun doute le jeu le plus attendu par le grand public.
    marios1 posted the 06/26/2026 at 03:27 PM
    Même capable de se hisser devant « climatiseur mobile » et c’est censé nous impressionner ?
    altendorf posted the 06/26/2026 at 03:28 PM
    skuldleif Pour eux c'est pas de la perte du moment qu'ils arrivent a transformer les nouveaux clients comme de futurs clients réguliers, tout en maintenant chez eux les clients ponctuels et réguliers au lieu de les voir partir chez la concurrence.
    gamerdome posted the 06/26/2026 at 03:29 PM
    marios1 dans les 2 cas ils achètent du vent
    aeris201 posted the 06/26/2026 at 03:30 PM
    gamerdome Pas mal

    skuldleif posted the 06/26/2026 at 03:31 PM
    altendorf ça c'est une évidence je doute simplement de l'aspect "nouveau clients" des comptes
    altendorf posted the 06/26/2026 at 03:33 PM
    skuldleif Après c'est le jeu, ils ont suffisamment de données pour savoir qu'ils se font pas avoir.
    benichou posted the 06/26/2026 at 03:35 PM
    Le capitalisme a gagné et Rockstar vient définitivement de tuer le physique qui vit ses dernières heures.

    « Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux »
    jenicris posted the 06/26/2026 at 03:36 PM
    Normal et c'est que le début
    hyoga57 posted the 06/26/2026 at 03:39 PM
    aeris201 Le vendeur de fleurs en larmes.
    fusion posted the 06/26/2026 at 03:44 PM
    ouroboros4

    C est bizarre, toi et beaucoup d autres fanboys vous avez chié sur les Gamecards et là on vous entend pas....
    A un moment se moquer de Aeris pour finalement faire comme lui, c'est glorieux
    ouroboros4 posted the 06/26/2026 at 03:47 PM
    fusion sauf que j'ai bien précisé que sous cette forme je l'achèterai pas.
    Faut apprendre à lire...
    fusion posted the 06/26/2026 at 03:50 PM
    ouroboros4

    C'est surtout que tu n'a pas la meme violence qu'avec les GameCards.
    En plus de ça, j'essaie de te lire le moins possible, car ces derniers temps, le blog est devenu horrible avec cette guerre de fanboys insipide, dont tu en fait grandement partie.

    Y'a pas de modo, un administrateur absent constamment, ça en devient catastrophique.
    rogeraf posted the 06/26/2026 at 03:53 PM
    Je vend mon exemplaire 100 euros et j'offre une coupe du monde avec
    ouroboros4 posted the 06/26/2026 at 03:56 PM
    fusion en attendant je t'ai répondu : je ne l'achèterai pas en demat.
    Donc ce que tu as dit est faux.
    Et excuse-moi je suis depuis plus de 15 ans.
    Depuis que Link est réapparu avec la clique Aeris et Cyr c'était pas comme ça avant
    tripy73 posted the 06/26/2026 at 03:57 PM
    Logique que l'engouement soit là vu les années d'attente et la renommée de la licence.

    C'est la première fois qu'un éditeur tiers commercialise un jeu sous ce format... Le gars à vachement l'air de connaître le sujet
    fusion posted the 06/26/2026 at 04:05 PM
    ouroboros4
    Alors, je vais également te retourner cette phrase :
    Faut apprendre à lire…

    Je ne t’ai pas demandé si tu allais prendre le jeu, mais pourquoi toi et les fanboys, on ne vous entend pas autant critiquer GTA 6 que les game cards. Tout ce que tu avances pour contrecarrer Aeris et les autres fanboys, c’est simplement que le jeu va faire un carnage, etc.

    Enfin, que Link ou Aeris spamment avec leurs news n’est pas une excuse pour pourrir le blog avec vos guerres de fanboys.

    C’est grave, tout de même, vos comportements. C’est ça, votre combat ? Bon sang, prenez les armes et défendez votre pays si vous mettez autant de cœur dans un combat autour d’un simple loisir.
    ouroboros4 posted the 06/26/2026 at 04:22 PM
    fusion d'après toi si je l'achète pas ça veut dire que je suis d'accord ?
    Apprend à lire ça marche dans les deux sens

    Et Aeris fait de même à pourrir le blog des autres pourquoi j'en ferais pas autant ?
    Bref ça te dépasse on dirait tu devrais simplement éviter de regarder ce genre d'article
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