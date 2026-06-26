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Le légendaire Takashi Tezuka ne quitte pas Nintendo, il ne sera désormais que producteur


La plupart (moi y compris) y a un mois, avaient cru comprendre que Takashi Tezuka avait quitté Nintendo.
Sûrement encore une fois une mauvaise compréhension du japonais, mais il reste bien chez Nintendo mais ne sera que producteur désormais. Sur de nombreux jeux à venir.
Une bonne chose je pense. Moi qui vais me prendre bientôt la Switch 2 ça me rassure un peu sur leurs futures prods

En même temps le mec...c'est ouf il a participé à tous les plus grands jeux Nintendo depuis la Nes. Trop sous côté

https://www.mobygames.com/person/55542/takashi-tezuka/credits/
https://x.com/i/status/2070367306916463001
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    posted the 06/26/2026 at 09:03 AM by jenicris
    comments (1)
    vyse posted the 06/26/2026 at 09:06 AM
    Mdrr le Japon qui lui a dit "désolé monsieur y'a trop de vieux dans ce pays votre retraite sera de 24,95 par jour"
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