La plupart (moi y compris) y a un mois, avaient cru comprendre que Takashi Tezuka avait quitté Nintendo.Sûrement encore une fois une mauvaise compréhension du japonais, mais il reste bien chez Nintendo mais ne sera que producteur désormais. Sur de nombreux jeux à venir.Une bonne chose je pense. Moi qui vais me prendre bientôt la Switch 2 ça me rassure un peu sur leurs futures prodsEn même temps le mec...c'est ouf il a participé à tous les plus grands jeux Nintendo depuis la Nes. Trop sous côté