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Street Fighter 6
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name : Street Fighter 6
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : combat
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yanssou
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Street Fighter 6 : Tifa s'invite dans le Pass Year 4


Capcom dévoile les personnages du Pass Year 4 qui se compose de Yasmine qui arrivera cet été, Arjun pour cet automne, tandis qu'une certaine Tifa Lockhart s'invitera début 2027. Bosch, personnage du World Tour, sera présent au printemps 2027, marquant ainsi la fin de la saison 4.
https://www.youtube.com/watch?v=zvLhnAcr1Wk
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    posted the 06/06/2026 at 02:09 PM by yanssou
    comments (9)
    redxiii102 posted the 06/06/2026 at 02:17 PM
    Je retiens que y a toujours pas Vega, c'est quand même abusé je trouve... mais bon.
    justx posted the 06/06/2026 at 02:31 PM
    en tout cas je me le referai in a l'air cool
    22 posted the 06/06/2026 at 02:33 PM
    Fei Long

    3 guest c'est beaucoup je trouve, ça laisse pas de place au persso principaux de la saga.
    marchand2sable posted the 06/06/2026 at 02:41 PM
    redxiii102

    Jte jure, puis Bosch quoi le vieux perso du World Tour et de son histoire de vol de sac, ils sont sérieux de le mettre officiellement dans le cast. Pas fan du tout des perso de l'année 4.
    redxiii102 posted the 06/06/2026 at 02:43 PM
    marchand2sable Mais grave, tout le monde s'en fout, je l'avais carrément oublié.
    redxiii102 posted the 06/06/2026 at 02:44 PM
    marchand2sable Gouken il y est pas non plus, non ?
    osiris67 posted the 06/06/2026 at 02:44 PM
    En vrai un peu osef le pass... Tifa c est bien mais on est pas dans smash bros la. Les autres, bof...si y avait un perso au moins connu ca passerait mieux. Au moins ca tente des truc, j’attends de voir.
    marchand2sable posted the 06/06/2026 at 02:47 PM
    redxiii102

    Non plus.
    noishe posted the 06/06/2026 at 02:50 PM
    Comme quoi tous les leaks avaient faux pour tous les persos sauf Tifa. C'est quand même cool je trouve d'avoir de nouveaux personnages en tout cas (même si Bosch osef un peu), c'est risqué mais ça peut le faire.
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