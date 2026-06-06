Capcom dévoile les personnages du Pass Year 4 qui se compose de Yasmine qui arrivera cet été, Arjun pour cet automne, tandis qu'une certaine Tifa Lockhart s'invitera début 2027. Bosch, personnage du World Tour, sera présent au printemps 2027, marquant ainsi la fin de la saison 4.
3 guest c'est beaucoup je trouve, ça laisse pas de place au persso principaux de la saga.
Jte jure, puis Bosch quoi le vieux perso du World Tour et de son histoire de vol de sac, ils sont sérieux de le mettre officiellement dans le cast. Pas fan du tout des perso de l'année 4.
Non plus.