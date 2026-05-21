Pendant longtemps, l’industrie du jeu vidéo a eu une obsession : se rapprocher le plus possible du réel. Chaque génération promettait des graphismes “jamais vus”, des visages plus crédibles, des animations plus naturelles, des éclairages plus réalistes.
Et aujourd’hui… on arrive peut-être à un point où beaucoup de joueurs ne voient plus vraiment l’écart.
Entre The Last of Us Part II, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 ou même certains jeux Unreal Engine 5, le niveau technique devient parfois tellement élevé que les différences sautent moins aux yeux qu’avant. On est passé du “wow, c’est révolutionnaire” à “oui, c’est très beau… encore”.
Le problème, c’est que cette course au photoréalisme coûte aussi de plus en plus cher. Les budgets explosent, les temps de développement deviennent énormes, les équipes grossissent, et certains jeux mettent 6 à 8 ans à sortir.
Pendant ce temps, des jeux beaucoup moins réalistes comme Zelda BOTW/TOTK, Clair Obscur, Persona 5, Cuphead, Hades ou Hi-Fi Rush marquent parfois davantage les joueurs grâce à leur direction artistique plutôt qu’à leur technologie brute.
Même certains AAA ultra réalistes finissent par se ressembler visuellement : éclairages identiques, visages “cinéma”, open worlds remplis de détails mais parfois sans identité forte.
Le photoréalisme reste impressionnant, évidemment. Mais est-ce encore ce qui fait rêver ? Ou est-ce que la vraie différence aujourd’hui vient surtout de la DA, de l’animation et de l’identité visuelle ?
Perso, j’ai parfois plus de souvenirs d’un jeu stylisé sorti il y a 15 ans que d’un AAA photoréaliste ultra propre techniquement sorti l’an dernier.
posted the 05/21/2026 at 08:28 AM by julie54
Finalement les jeux actuels qui me plaisent le plus sont les moins ouverts... resident evil, lies of p .... ou returnal qui a un feeling arcade immédiat.
Le photo réalisme, au final c’est juste un truc qui masque le manque de créativité. Ça fait 15 ans quon nous ressort les mêmes jeux en les améliorant graphiquement pour quon s'extasie.
C’est pour ça que j’ai déjà écrit : "Quand le sage regarde les possibilités interactives du gameplay à la physique "réaliste", l’idiot regarde les environnements avec un faux-semblant de réalisme."
https://www.gamekyo.com/blog_article469223.html
Des jeux comme RDR2 sont encore au top 8 ans après, et GTA6 sera le maître étalon pendant les 10 prochaines années (je parles technique, parce que côté gameplay il aura 10 ans de retard).
Le photo réalisme a atteint aussi les limites du visible en plein jeu; il y a des détails qu'on ne remarque même pas, sauf si on fait pause et qu'on zoom avec le mode photo... du coup je me demande pourquoi les dev' s'emmerde à faire ça.
Par exemple : http://www.gamekyo.com/images_1/d3561180a6e82d93e2a1c99be327a2d720260521084951.jpg
ce gun est simplement posé sur une table dans Spiderman PS4