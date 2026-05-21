Pendant longtemps, l’industrie du jeu vidéo a eu une obsession : se rapprocher le plus possible du réel. Chaque génération promettait des graphismes “jamais vus”, des visages plus crédibles, des animations plus naturelles, des éclairages plus réalistes.



Et aujourd’hui… on arrive peut-être à un point où beaucoup de joueurs ne voient plus vraiment l’écart.



Entre The Last of Us Part II, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 ou même certains jeux Unreal Engine 5, le niveau technique devient parfois tellement élevé que les différences sautent moins aux yeux qu’avant. On est passé du “wow, c’est révolutionnaire” à “oui, c’est très beau… encore”.



Le problème, c’est que cette course au photoréalisme coûte aussi de plus en plus cher. Les budgets explosent, les temps de développement deviennent énormes, les équipes grossissent, et certains jeux mettent 6 à 8 ans à sortir.



Pendant ce temps, des jeux beaucoup moins réalistes comme Zelda BOTW/TOTK, Clair Obscur, Persona 5, Cuphead, Hades ou Hi-Fi Rush marquent parfois davantage les joueurs grâce à leur direction artistique plutôt qu’à leur technologie brute.



Même certains AAA ultra réalistes finissent par se ressembler visuellement : éclairages identiques, visages “cinéma”, open worlds remplis de détails mais parfois sans identité forte.



Le photoréalisme reste impressionnant, évidemment. Mais est-ce encore ce qui fait rêver ? Ou est-ce que la vraie différence aujourd’hui vient surtout de la DA, de l’animation et de l’identité visuelle ?



Perso, j’ai parfois plus de souvenirs d’un jeu stylisé sorti il y a 15 ans que d’un AAA photoréaliste ultra propre techniquement sorti l’an dernier.