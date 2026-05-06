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Clair Obscur : Expedition 33
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name : Clair Obscur : Expedition 33
platform : PC
editor : Kepler Interactive
developer : Sandfall Interactive
genre : RPG
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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yanssou
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Même si nous échouons, nous montrons la voie à ceux qui nous suivront




Pour le Goty 2025, ces deux éditions collectors font forte impression : l'artbook est tout simplement splendide, et l'édition collector du jeu, bien qu'un peu avare en contenu, vaut le détour. J'ai dû attendre un temps considérable pour la réception, et en y repensant, les éditions Pixelove ne m'ont pas paru particulièrement compétant. Il n'y a pas de réel suivi de commande, et à part quelque rares mises à jour, les délais annoncés sont parfois dépassés. Je ne recommanderai pas ce site pour des précommandes.

Et pour le coup, l'artbook fait vrai collector, bien plus que la statuette du Monolith qui est juste sympatoche.

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    posted the 05/06/2026 at 05:44 PM by yanssou
    comments (4)
    ouroboros4 posted the 05/06/2026 at 05:44 PM
    Je l'ai pas encore commencer
    cail2 posted the 05/06/2026 at 05:54 PM
    C'est le même artbook que celui qu'on trouve en commerce ? (sauf peut être la jaquette ?)
    rixlos posted the 05/06/2026 at 05:57 PM
    cail2 oui
    yanssou posted the 05/06/2026 at 06:04 PM
    cail2 rixlos ya des pages supplémentaires

    ouroboros4 fonce !
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