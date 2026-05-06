Pour le Goty 2025, ces deux éditions collectors font forte impression : l'artbook est tout simplement splendide, et l'édition collector du jeu, bien qu'un peu avare en contenu, vaut le détour. J'ai dû attendre un temps considérable pour la réception, et en y repensant, les éditions Pixelove ne m'ont pas paru particulièrement compétant. Il n'y a pas de réel suivi de commande, et à part quelque rares mises à jour, les délais annoncés sont parfois dépassés. Je ne recommanderai pas ce site pour des précommandes.Et pour le coup, l'artbook fait vrai collector, bien plus que la statuette du Monolith qui est juste sympatoche.