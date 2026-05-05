À l'occasion d'une rencontre presse avec le casting de Mortal Kombat 2, le journaliste Maxime Chao, de JeuxActu, s'est brièvement entretenu avec l'actrice Tati Gabrielle au sujet de Intergalactic: The Heretic Prophet.
Tu vas jouer le personnage de Jordan A. Mun dans Intergalactic: The Heretic Prophet, la prochaine production de Naughty Dog. Tu as terminé ton travail sur le jeu ?
Non, pas encore. Je ne sais pas trop ce que j'ai le droit de dire, mais j'ai vraiment hâte que les gens le découvrent. Je pense que c'est un Naughty Dog très différent de ce que les fans connaissent. Ils se sont vraiment challengés en créant un nouvel univers complètement fou. Et je pense que ça va être incroyable. Je suis super excitée.
Et le nom Jordan A. Mun, est-ce qu'il y a un lien avec la lune ("moon") ?
Non, en fait, c'est basé sur... Je suis coréenne et noire. Jordan est coréenne et noire, et "Mun" est un nom de famille coréen traditionnel. Et les initiales pour Jordan A. Mun, à savoir J.A.M., sont un clin d'oeil aux créateurs originaux (ndlr : Andy Gavin et Jason Rubin via JAM Software pour Jason and Andy's Magic). Pour ceux qui connaissent Naughty Dog, c'est la combinaison de leurs noms.
nigel
Elle doit être blindée de NDA aussi...
Le casting me donne envie, elle a un sacré charisme l’actrice.
Je trouve le peu qu'ils ont montré est fade en DA.
En fait il faut toujours qu'ils ramènent tout à leur origine. Imaginez un blanc dire ça... mais on s'en branle que t'es noir ou blanc ? Non ils veulent juste montrer qu'ils ont la carte et insister sur le fait que le jeu est bien inclusif.
"Vous avez vu ? Vous êtes sûr ? Vous avez vu on est inclusif... VOUS AVEZ VU ?!" ça donne cette impression quand on lit ce genre de déclaration
Par contre, a se demander si à ce rythme là Sony va pas le garder sous le coude pour la sortie de la PS6...
Car avec un titre comme celui-ci et GT8, c'est se reserver 2 gros systems sellers de leurs studios flagship pour inciter les joueurs a migrer sur PS6, déjà que ça sera pas facile de les motiver vu le prix attendu, le crossgen et la PS5 qui continuera a faire le café pour la masse..
Des devins.
Blague à part, j’espère qu’ils proposeront vraiment autre chose dans le gameplay.
heracles ouais tas vu cest fou on lui pose une question et elle y répond. Mais la toi t'es en train de chialer comme une merde car t'aimes pas sa réponse. Décidément t'es le looser numéro 2
abookhouseboy oh noooon abookhouseboy donne son avis sans rien connaître du personnage. Vite il faut tout changer. Vite vite cest la grosse panique que Naughty Dog :lol :