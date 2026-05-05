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Intergalactic : The Heretic Prophet
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name : Intergalactic : The Heretic Prophet
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Naughty Dog
genre : action-aventure
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altendorf
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JeuxActu parle de Intergalactic: The Heretic Prophet avec Tati Gabrielle


À l'occasion d'une rencontre presse avec le casting de Mortal Kombat 2, le journaliste Maxime Chao, de JeuxActu, s'est brièvement entretenu avec l'actrice Tati Gabrielle au sujet de Intergalactic: The Heretic Prophet.

Tu vas jouer le personnage de Jordan A. Mun dans Intergalactic: The Heretic Prophet, la prochaine production de Naughty Dog. Tu as terminé ton travail sur le jeu ?

Non, pas encore. Je ne sais pas trop ce que j'ai le droit de dire, mais j'ai vraiment hâte que les gens le découvrent. Je pense que c'est un Naughty Dog très différent de ce que les fans connaissent. Ils se sont vraiment challengés en créant un nouvel univers complètement fou. Et je pense que ça va être incroyable. Je suis super excitée.


Et le nom Jordan A. Mun, est-ce qu'il y a un lien avec la lune ("moon") ?

Non, en fait, c'est basé sur... Je suis coréenne et noire. Jordan est coréenne et noire, et "Mun" est un nom de famille coréen traditionnel. Et les initiales pour Jordan A. Mun, à savoir J.A.M., sont un clin d'oeil aux créateurs originaux (ndlr : Andy Gavin et Jason Rubin via JAM Software pour Jason and Andy's Magic). Pour ceux qui connaissent Naughty Dog, c'est la combinaison de leurs noms.
JeuxActu - https://www.youtube.com/watch?v=Pa2bbAaUkhI
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    posted the 05/05/2026 at 07:32 PM by altendorf
    comments (23)
    nigel posted the 05/05/2026 at 07:36 PM
    Ouais en gros ça dit rien quoi
    wickette posted the 05/05/2026 at 07:43 PM
    J'attends tellement ce jeu, j'ai jamais été déçu par un Naughty Dog.

    nigel
    Elle doit être blindée de NDA aussi...
    walterwhite posted the 05/05/2026 at 08:03 PM
    Tellement hâte bordel

    Le casting me donne envie, elle a un sacré charisme l’actrice.
    chreasy97 posted the 05/05/2026 at 08:07 PM
    Le jeu le moins attendu de tous les jeux Naughty Dog...
    kidicarus posted the 05/05/2026 at 08:19 PM
    Si y a bien un jeu qui ne donne pas envie, c'est bien ce jeu.
    Je trouve le peu qu'ils ont montré est fade en DA.
    heracles posted the 05/05/2026 at 08:20 PM
    "Non, en fait, c'est basé sur... Je suis coréenne et noire. Jordan est coréenne et noire."

    En fait il faut toujours qu'ils ramènent tout à leur origine. Imaginez un blanc dire ça... mais on s'en branle que t'es noir ou blanc ? Non ils veulent juste montrer qu'ils ont la carte et insister sur le fait que le jeu est bien inclusif.

    "Vous avez vu ? Vous êtes sûr ? Vous avez vu on est inclusif... VOUS AVEZ VU ?!" ça donne cette impression quand on lit ce genre de déclaration
    51love posted the 05/05/2026 at 08:21 PM
    chreasy97 je sais pas, ça reste probablement le jeu Sony solo qui a le gros potentiel vu le studio derrière. En tout cas j'ai vraiment hate d'en voir plus, c'est pas tous les jours qu'un studio de la tremple de ND créé un nouvel univers.

    Par contre, a se demander si à ce rythme là Sony va pas le garder sous le coude pour la sortie de la PS6...

    Car avec un titre comme celui-ci et GT8, c'est se reserver 2 gros systems sellers de leurs studios flagship pour inciter les joueurs a migrer sur PS6, déjà que ça sera pas facile de les motiver vu le prix attendu, le crossgen et la PS5 qui continuera a faire le café pour la masse..
    mooplol posted the 05/05/2026 at 08:23 PM
    Zéro hype perso
    icebergbrulant posted the 05/05/2026 at 08:24 PM
    Le jeu va être une tuerie mais s’il vous plaît, donnez nous un trailer de gameplay dans pas longtemps, merci
    jenicris posted the 05/05/2026 at 08:29 PM
    Vivement
    thor posted the 05/05/2026 at 08:40 PM
    La vraie news c'est que Maxime Chao est capable de faire quelque chose de journalistique finalement.
    shambala93 posted the 05/05/2026 at 08:40 PM
    Me rappelle que certains, pour la blague imaginaient avant l’annonce un personnage « femme », « masculin », et tout le cirque.
    Des devins.

    Blague à part, j’espère qu’ils proposeront vraiment autre chose dans le gameplay.
    kratoszeus posted the 05/05/2026 at 08:46 PM
    on s en bat les couilles mdr
    kratoszeus posted the 05/05/2026 at 08:47 PM
    Ce studio est partie en couille depuis que l'autre Druckman a pris les reines.. ce woke de merde impose son ideologie dans tous leurs nouveaux jeux.
    altendorf posted the 05/05/2026 at 08:48 PM
    thor
    tlj posted the 05/05/2026 at 09:04 PM
    Hâte d’en voir plus et que tous les hargneux se trouvent une autre cible
    akinen posted the 05/05/2026 at 09:16 PM
    Next
    ducknsexe posted the 05/05/2026 at 09:18 PM
    Purge a venir
    abookhouseboy posted the 05/05/2026 at 09:25 PM
    Ils ont intérêt à changer vite d'héroïne, sinon ça sent la grosse contre-performance à venir...
    bennj posted the 05/05/2026 at 09:29 PM
    kratoszeus ca va être tellement bon quand le jeu va remporter prix sur prix et que tu seras la en train de chialer que nan c'est pas vrai, que le jeu il est nuuuuuuuul. T'es vraiment un putain de looser cest fou.

    heracles ouais tas vu cest fou on lui pose une question et elle y répond. Mais la toi t'es en train de chialer comme une merde car t'aimes pas sa réponse. Décidément t'es le looser numéro 2

    abookhouseboy oh noooon abookhouseboy donne son avis sans rien connaître du personnage. Vite il faut tout changer. Vite vite cest la grosse panique que Naughty Dog :lol :
    ravyxxs posted the 05/05/2026 at 09:38 PM
    ducknsexe Tout bonnement impossible, si y a bien deux grosse maison dans l'industrie qui met du temps à sortir un jeu et pas le foiré tellement ils peaufinent tout, c'est Rockstar et ND.
    bennj posted the 05/05/2026 at 09:40 PM
    ravyxxs oui mais l'actrice elle est nouuuuare et coréenne donc cest nuuuuuul.
    zekk posted the 05/05/2026 at 09:44 PM
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