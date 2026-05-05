Non, pas encore. Je ne sais pas trop ce que j'ai le droit de dire, mais j'ai vraiment hâte que les gens le découvrent. Je pense que c'est un Naughty Dog très différent de ce que les fans connaissent. Ils se sont vraiment challengés en créant un nouvel univers complètement fou. Et je pense que ça va être incroyable. Je suis super excitée.

Non, en fait, c'est basé sur... Je suis coréenne et noire. Jordan est coréenne et noire, et "Mun" est un nom de famille coréen traditionnel. Et les initiales pour Jordan A. Mun, à savoir J.A.M., sont un clin d'oeil aux créateurs originaux (ndlr : Andy Gavin et Jason Rubin via JAM Software pour Jason and Andy's Magic). Pour ceux qui connaissent Naughty Dog, c'est la combinaison de leurs noms.

À l'occasion d'une rencontre presse avec le casting de Mortal Kombat 2, le journaliste Maxime Chao, de JeuxActu, s'est brièvement entretenu avec l'actrice Tati Gabrielle au sujet de Intergalactic: The Heretic Prophet.