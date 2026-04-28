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jenicris
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The Blood of Dawnwalker : Story trailer et gameplay (13 minutes), sortira le 3 septembre
tags :
2
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Who likes this ?
burningcrimson
,
tripy73
posted the 04/28/2026 at 04:45 PM by
jenicris
comments (
15
)
mattewlogan
posted
the 04/28/2026 at 04:49 PM
Perso
27 août : Brigandine
Septembre
03 : The Blood of Dawnwalker
09 : Phantom blade 0
15 : Wolverine
24 : Gobble
Ils veulent ma mort hahah
kisukesan
posted
the 04/28/2026 at 04:56 PM
mattewlogan
brigandine ??? J'avoue que je suis curieux de savoir ce qui te tente.
piratees
posted
the 04/28/2026 at 05:10 PM
cool y a de la VF donc day one avec son style the wicher merci bandai pour la VF
link571
posted
the 04/28/2026 at 05:11 PM
Bordel que c’est pas très beau ! Quand tu passe de Crimson à ça, c’est violent. Par contre l’histoire et le gameplay me plaît mais ça attendra le début d’année prochaine. La fin d’année est déjà beaucoup top surchargé.
ravyxxs
posted
the 04/28/2026 at 05:13 PM
Beau, mais faux open world, donc très fermé comme The Witcher 3 (Qui à l'époque passait le check). Je pense pas, par exemple que les montagnes seront accessibles. Crimson Desert a mis la barre tellement haute, et GTA 6 va en faire autant, que les open world voir même semi vont souffrir de ça, à moins d'offrir des alternatives qui nous font oublier ce point, genre, un semi open world mais vraiment ludique avec moulte interaction, on va noter ça à l'avenir.
Des idées plutôt bonne comme le système d'énerver un lieutenant puis l'affronter, c'est intéressant, j'aime bien.
L'arbre de compétence, est ultra basique,encore une fois, Crimson Desert offre une voie intéressante sur ce point, et là, c'est archaïque, bien dommage.
Le système de combat semble plutôt bon aussi, dans le sens où l'épée fait vraiment des dégâts et on est pas sur des ennemis type éponge, donc un coup bien placé, ennemi coupé en deux
. Trois type d'interface, épée pour l'attaque possible, bouclier donc pour notre garde, et bouclier brisé pour effectuer soit un coup de grâce à l'ennemi ou le déstabiliser.
Transformation de loup, sympa, rien de plus, j'aurais aimé voir des transformations plus poussé comme dans Symphony of the night. Brume et chauve-souris par exemple.
Les quêtes annexes semblent classique, mais classique au plus haut point dommage.
J'ai pas l'impression que la liberté de mouvement semble au rendez vous, notre personnage n'escalade pas, mais marche sur les murs....un choix artistique mais aussi de level design (ressource tout ça etc). Malin, à voir sur le long terme...
7/10 pour moi, surtout pas day one, je sens qu'on va avoir un bon jeu, mais qui mérite à mon sens, plus de temps au four histoire d'être bien cuit...
Va y avoir des patchs, les beta testeurs comme
piratees
nous dirons comment le jeu se porte de toute façon
mattewlogan
Au mieux, y a juste deux jeux à acheter.
link571
C'est dans la norme, c'est de l'UE5. Mais si ça sortait en 2027, ça serait problématique.
mattewlogan
posted
the 04/28/2026 at 05:15 PM
kisukesan
Ça fait longtemps que j’ai pas fait un petit Wargame et j’avais bien aimé l’épisode précédent
Ça va Pas être le jeu du siecle Mais ça m’apporte de la diversité dans ce qui sort
shinz0
posted
the 04/28/2026 at 05:16 PM
link571
ça reste un AA même si la vidéo de gameplay n'est qu'une beta, la qualité du jeu final ne brillera pas pour ses graphismes
Très prometteur pour ma part
mrpopulus
posted
the 04/28/2026 at 05:19 PM
ravyxxs
Pourquoi tu mets des notes partout ?
mattewlogan
posted
the 04/28/2026 at 05:21 PM
ravyxxs
c’est pas un gros jeu de toute façon celui-là on le sait bien
Par contre pour avoir passé du temps et avoir fini crimson, franchement je l’ai vite oublié, je suis d’accord pour les phases de jour le jeu est magnifique mais pour moi personnellement histoire inexistante, à part une technique de combat débloqué après t’as besoin de rien d’autre, tu peux rouler sur le jeu, c’est grand, mais au final rempli de choses qui ne servent à rien y’a presque aucune interaction avec les villages et pnj stupides
C’est un jeu de toute façon, clivant se crimson, mais moi c’est ce qui en ressort.
Pour revenir à TBOD moi j’aime bien l’ambiance, je pense que je vais passer un petit moment sympa, ça va pas être très long en plus. et heureusement vu tout ce qui sort.haha
burningcrimson
posted
the 04/28/2026 at 05:23 PM
ravyxxs
les paris sont ouvert je mise sur un 8/10 globale
ravyxxs
posted
the 04/28/2026 at 05:28 PM
mrpopulus
? Bah lol...j'ai le droit non ?...
je sais pas....je résume mon point de vue tout simplement...
burningcrimson
Ouais...7 ou 8 je trouve que c'est prometteur
mattewlogan
Toujours pas fini Crimson et oui je te rejoins sur bien des points, mais l'open world sur le papier et dans la pratique, on a pas fait mieux à ce jour, faut l'avouer. Pour la durée de vie j'ai entendu 30 heures...donc AA linéaire alors. On va le prendre pour ce que c'est, mais il va souffrir de comparaison. Et même si comme toi j'aime l'ambiance, ça sent trop le Witcher 3 par moment, c'est dommage, genre les musiques, le rythme..
tokito
posted
the 04/28/2026 at 05:32 PM
https://youtu.be/TX17mPX3cew?si=A78oGjnxzDnMb7VO
Video de gameplay en bien meilleure qualité
link571
link571
posted
the 04/28/2026 at 05:41 PM
shinz0
Le problème c’est que maintenant les mondes ouvert vont être comparé avec se qui se fait de mieux et là ça pique sans que se soit moche à en être répugnant. D’ailleurs cela ne va pas m’empêcher de le prendre certes pas en day one mais l’originalité et le monde des vampires me fait grave envie
tokito
Merci je vais regardez ça
zekk
posted
the 04/28/2026 at 05:55 PM
Toujours pas convaincu, pour moi si on avait pas des mecs de The Witcher 3 derrière, on en parlerait pas
azerty
posted
the 04/28/2026 at 05:58 PM
Les previews sortent...
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09 : Phantom blade 0
15 : Wolverine
24 : Gobble
Ils veulent ma mort hahah
Des idées plutôt bonne comme le système d'énerver un lieutenant puis l'affronter, c'est intéressant, j'aime bien.
L'arbre de compétence, est ultra basique,encore une fois, Crimson Desert offre une voie intéressante sur ce point, et là, c'est archaïque, bien dommage.
Le système de combat semble plutôt bon aussi, dans le sens où l'épée fait vraiment des dégâts et on est pas sur des ennemis type éponge, donc un coup bien placé, ennemi coupé en deux . Trois type d'interface, épée pour l'attaque possible, bouclier donc pour notre garde, et bouclier brisé pour effectuer soit un coup de grâce à l'ennemi ou le déstabiliser.
Transformation de loup, sympa, rien de plus, j'aurais aimé voir des transformations plus poussé comme dans Symphony of the night. Brume et chauve-souris par exemple.
Les quêtes annexes semblent classique, mais classique au plus haut point dommage.
J'ai pas l'impression que la liberté de mouvement semble au rendez vous, notre personnage n'escalade pas, mais marche sur les murs....un choix artistique mais aussi de level design (ressource tout ça etc). Malin, à voir sur le long terme...
7/10 pour moi, surtout pas day one, je sens qu'on va avoir un bon jeu, mais qui mérite à mon sens, plus de temps au four histoire d'être bien cuit...
Va y avoir des patchs, les beta testeurs comme piratees nous dirons comment le jeu se porte de toute façon
mattewlogan Au mieux, y a juste deux jeux à acheter.
link571 C'est dans la norme, c'est de l'UE5. Mais si ça sortait en 2027, ça serait problématique.
Ça va Pas être le jeu du siecle Mais ça m’apporte de la diversité dans ce qui sort
Très prometteur pour ma part
Par contre pour avoir passé du temps et avoir fini crimson, franchement je l’ai vite oublié, je suis d’accord pour les phases de jour le jeu est magnifique mais pour moi personnellement histoire inexistante, à part une technique de combat débloqué après t’as besoin de rien d’autre, tu peux rouler sur le jeu, c’est grand, mais au final rempli de choses qui ne servent à rien y’a presque aucune interaction avec les villages et pnj stupides
C’est un jeu de toute façon, clivant se crimson, mais moi c’est ce qui en ressort.
Pour revenir à TBOD moi j’aime bien l’ambiance, je pense que je vais passer un petit moment sympa, ça va pas être très long en plus. et heureusement vu tout ce qui sort.haha
burningcrimson Ouais...7 ou 8 je trouve que c'est prometteur
mattewlogan Toujours pas fini Crimson et oui je te rejoins sur bien des points, mais l'open world sur le papier et dans la pratique, on a pas fait mieux à ce jour, faut l'avouer. Pour la durée de vie j'ai entendu 30 heures...donc AA linéaire alors. On va le prendre pour ce que c'est, mais il va souffrir de comparaison. Et même si comme toi j'aime l'ambiance, ça sent trop le Witcher 3 par moment, c'est dommage, genre les musiques, le rythme..
Video de gameplay en bien meilleure qualité link571
tokito Merci je vais regardez ça