Je n’étais même pas au courant que le jeu était sorti...Quelle surprise de voir à peine une vingtaine de personnes en train de le streamer surSérieusement, vous vous souvenez de l’époque du premier? On attendait chaque épisode avec impatience, on se précipitait dessus dès sa sortie, complètement happés par l’histoire et la hype.Et aujourd’hui, rien. Aucun bruit, aucune effervescence. Le néant. C’est assez fou de voir à quel point la licence semble être tombée dans l’oubli.