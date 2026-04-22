Je n’étais même pas au courant que le jeu était sorti...
Quelle surprise de voir à peine une vingtaine de personnes en train de le streamer sur Twitch
.
Sérieusement, vous vous souvenez de l’époque du premier Life is Strange
? On attendait chaque épisode avec impatience, on se précipitait dessus dès sa sortie, complètement happés par l’histoire et la hype.
Et aujourd’hui, rien. Aucun bruit, aucune effervescence. Le néant. C’est assez fou de voir à quel point la licence semble être tombée dans l’oubli.
Y a clairement plus la hype du premier jeu, mais si aujourd'hui nous en sommes au 6e épisode (sans compter le spin-off), c'est que ça se vend suffisamment pour continuer, sinon ça fait longtemps que Square Enix aurait enterré la licence.
J'imagine qu'ils doivent rentrer dans leurs frais avec les ventes sur la longueur des promos.
Et c’était une bonne surprise, et j'avais passé un excellent moment…
Jusqu’à ce que je finisse le jeu et que je voie les deux fins, qui pour moi ont tout gâché, mais je n’entrerai pas dans les détails pour ne pas spoiler.
Si cette saga n’existe plus, ce n’est pas une grande perte pour moi.
Tous les épisodes sont collés pour celui-ci si je dis pas de bêtise.
Sinon je n’ai fait que le premier et Before the Storm. Les gens l’ont cassé celui-là mais perso j’avais aimé à l’époque. Faut que je fasse le 2, il est peut-être pas cher sur Steam. Gros retard donc pour moi.
C’est clair que t’as de quoi faire avec cette license.
Les jeux narratif, les jeux Telltale (Walking Dead etc...) c'etait tres populaire dans les années 2010 mais c'est un peu démodé désormais.
Ok je prends note. L’épisode 1 du 2 est gratuit sur Steam là, je vais le prendre pour test. Je le commencerai après Pragmata.
Ce piège...