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marchand2sable
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Je crois que c'est la fin pour cette licence...


Je n’étais même pas au courant que le jeu était sorti...

Quelle surprise de voir à peine une vingtaine de personnes en train de le streamer sur Twitch.

Sérieusement, vous vous souvenez de l’époque du premier Life is Strange ? On attendait chaque épisode avec impatience, on se précipitait dessus dès sa sortie, complètement happés par l’histoire et la hype.

Et aujourd’hui, rien. Aucun bruit, aucune effervescence. Le néant. C’est assez fou de voir à quel point la licence semble être tombée dans l’oubli.
    tags : square enix life is strange life is strange reunion deck nine games
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    posted the 04/22/2026 at 10:42 AM by marchand2sable
    comments (18)
    shanks posted the 04/22/2026 at 10:48 AM
    Mon avis est plus nuancé.
    Y a clairement plus la hype du premier jeu, mais si aujourd'hui nous en sommes au 6e épisode (sans compter le spin-off), c'est que ça se vend suffisamment pour continuer, sinon ça fait longtemps que Square Enix aurait enterré la licence.
    negan posted the 04/22/2026 at 10:52 AM
    shanks le problème c'est le prix
    shanks posted the 04/22/2026 at 10:53 AM
    negan
    J'imagine qu'ils doivent rentrer dans leurs frais avec les ventes sur la longueur des promos.
    adamjensen posted the 04/22/2026 at 10:54 AM
    Je n’ai fait que le premier Life is Strange, mais j’avais d’abord attendu que tous les épisodes sortent, car je n’aime pas attendre quand je suis en cours de quelque chose.
    Et c’était une bonne surprise, et j'avais passé un excellent moment…
    Jusqu’à ce que je finisse le jeu et que je voie les deux fins, qui pour moi ont tout gâché, mais je n’entrerai pas dans les détails pour ne pas spoiler.
    Si cette saga n’existe plus, ce n’est pas une grande perte pour moi.
    marchand2sable posted the 04/22/2026 at 10:57 AM
    adamjensen

    Tous les épisodes sont collés pour celui-ci si je dis pas de bêtise.

    Sinon je n’ai fait que le premier et Before the Storm. Les gens l’ont cassé celui-là mais perso j’avais aimé à l’époque. Faut que je fasse le 2, il est peut-être pas cher sur Steam. Gros retard donc pour moi.
    adamjensen posted the 04/22/2026 at 11:01 AM
    marchand2sable
    C’est clair que t’as de quoi faire avec cette license.
    aeris669 posted the 04/22/2026 at 11:04 AM
    Je pense pas que ce soit lié a la licence en elle meme mais plutot a son genre.

    Les jeux narratif, les jeux Telltale (Walking Dead etc...) c'etait tres populaire dans les années 2010 mais c'est un peu démodé désormais.
    giru posted the 04/22/2026 at 11:14 AM
    Ils en sortent peut être un peu trop aussi... Dans ma tête j'en étais resté à 3 jeux, mais il y en a plus du double en fait
    vyse posted the 04/22/2026 at 11:15 AM
    marchand2sable j'en ai fait beaucoup mais honnetement ils n'ont jamais réussi a retranscrire la qualité de l'écriture de la premiere saison, le 2 ; bien que différent etait d'un ennui mortel et les autres étaient pas fameux non plus..aeris669 Aussi ; le jeu solo qui deja est fragile de base est totalement abandonné pour les jeux narratifs..
    mooplol posted the 04/22/2026 at 11:19 AM
    Le 1 était exceptionnel, le spin off sympa, le 2 moyen. True color jamais test et la pseudo suite sentait l’immondice. Mon pote qui a suivi est dégouté et m’a dégouté alors je l’ai pas pris. On se retrouve avec la vrai suite et les 2 persos mais plus aucune hype
    marchand2sable posted the 04/22/2026 at 11:21 AM
    vyse

    Ok je prends note. L’épisode 1 du 2 est gratuit sur Steam là, je vais le prendre pour test. Je le commencerai après Pragmata.
    vyse posted the 04/22/2026 at 11:22 AM
    marchand2sable ahah je me souviens tres bien de l'épisode 1 tu verras il est exceptionnel ! et apres...ZZzzZ....ZZZzzz
    shambala93 posted the 04/22/2026 at 11:34 AM
    La gueule d’étudiantes en sociologie.
    patrickleclairvoyant posted the 04/22/2026 at 11:49 AM
    Tant mieux
    altendorf posted the 04/22/2026 at 11:51 AM
    En même temps quand la licence n'est plus entre les mains de son studio d'origine, cela donne ça
    marchand2sable posted the 04/22/2026 at 11:54 AM
    vyse

    Ce piège...
    sussudio posted the 04/22/2026 at 12:01 PM
    adamjensen ça commence par L et finis par T ? Ou ça commence par W et finit par E ?
    sussudio posted the 04/22/2026 at 12:03 PM
    shambala93 J'attendais ce commentaire Le gand des cheveux fluos, tout comme les animaux sont toxiques
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