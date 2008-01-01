- Tout juste annoncé, Metro 2039 sera un épisode "à part" en laissant Artyom de côté pour se concentrer sur un nouveau survivant. Aujourd'hui, on va passé en revu la trilogie du personnage précité et les 10 moments marquants des jeux Metro 2033, Last Light et Exodus, le tout dans le désordre.10)- Après avoir suffoqué dans les tunnels poisseux du Metro, on respire enfin à l'air libre de Moscou. Enfin respiré c'est vite dit vu qu'on peut pas sortir sans masques à gaz vu l'air toxique et les créatures qui rôdent dehors rendent l'endroit tout aussi dangereux que le Metro... La traversée de la zone irradiées avec le compteur Geiger qui s'affole à de quoi bien faire stresser.9)- On se retrouve en plein milieu de la guerre entre le Reich et la ligne rouge. Cette ambiance montre clairement que l'humanité perdure dans la guerre et ce même après l'apocalypse. On peut y voir des dialogues glaçant, des exécutions de prisonnier bref c'est pas la joie du tout... On peut soit prendre part au combat ou éliminer les ennemis discrètement ou bien encore tuer personne et passé incognito. Une mission marquante qui montre les humains désespérés et sans pitié pour survivre.8 ) )- Déjà d'une, ce niveau est magnifique, ce monde "mort" est tout aussi triste que mélancolique. On y rencontre pour la première fois un nouveau type de mutant appelé Crevette, des ennemis pas super agressif mais qui pourront malgré tout poser problème si on s'approche trop d'eux. En revanche, il faudra veiller à ne pas les embêter car sinon on attirera un Démon et mieux vaut les éviter. Il faudra courir parfois d'abri en abri pour éviter de se faire choper. Ajouter à cela l'air irrespirable et vous verrez que ce niveau veut votre peau !7)- Probablement l'un des niveaux les plus immersif que j'ai eu à faire dans ma vie de gamer. Tout y est, la pluie qui martèle les toits ou le sol de la ville, les nombreux appartements laissé à l'abandon, le silence de mort pesant qui règne en maître sur les lieux bref c'est absolument impeccable.6)- C'est la première confrontation de masse avec les mutants et une vrai tentative désespérée pour survivre. Les Nosalis sont les premiers mutants qu'on rencontre et ils attaquent une station de Metro. Entre les cris, les coups de feu et les hurlements, on est au bord du chaos !5)- La Volga est le premier gros Chapitre de Metro Exodus qui se déroule en hiver. J'ai juste adoré tout ce niveau dans une première zone ouverte, une première dans la série. Le fait qu'il y est un cycle jour nuit renforce l'immersion. La secte un peu timbré, le gros poisson ou encore les nouveaux types de mutants, les humanoïdes. Même si c'est ouvert, on est jamais vraiment en sécurité, même sur l'eau ou on pourra se faire attaquer par des crevettes mutantes.4)- Seconde Zone ouverte du jeu, La Caspienne a une ambiance Mad Max absolument surprenante. Ce désert est dominé par des bandits de la pire espèce, et des marchands d'esclave. La mission annexe du bateau ou on peut libérer les esclaves est une des meilleurs du jeu, on oublie pas non plus ces horribles tunnels infestés d'araignées géante ou l'ambiance confinée fait son retour. Vu la grande zone, on pourra également l'arpenter en véhicule.3)- Malgré leur noms ridicule, il s'agit là du passage le plus stressant de tout le jeu, et sûrement aussi l'un des plus angoissants. Ces monstres, sorte de gorilles mutants, peuvent être tués mais ils sont très difficile à vaincre vu leur résistance. En quelques coups, c'est la mort assurée. Mieux vaut donc les éviter mais ce qui est stressant, c'est qu'il faudra constamment jeter un œil sur eux et se retourner régulièrement car sinon, il vous attaque. De quoi jouer un peu à "cache cache" et les regarder droit dans les yeux pour les "figer" même si pas trop longtemps car sinon ils vous attaquent quand même ! Stressant je vous dis...2)- Sûrement l'un des passages les plus marquants du jeu, et aussi l'un des plus malsains. Un type lambda que vous croisez vous parle d'une zone tranquille, avec nourriture en abondance et soins médicaux. Même si votre supérieur trouve ça louche, vous y allez quand même, grosse erreur !La zone est en fait un repaire de cannibale et vous allez juste servir de garde manger. Heureusement, Artyom et compagnie arrivent à s'échapper et vous allez pouvoir faire un véritable carnage pour vous venger. Ce passage insiste vraiment sur le fait que l'humain est pire que les monstres mutants, et prêt à tout pour survivre, quitte à se bouffer entre eux !1)- Le chapitre final du jeu et heureusement c'est une masterclass. Ceux qui ont pestés de pas vraiment retrouver l'ambiance glauque et suffocante du Metro dans Exodus seront aux anges ici. Assaut de monstre, bibliothécaire le retour et nouveau type de mutants, des vers géants dégueulasse dans des égouts crasseux miam-miam ! Tout le best of de Metro réunis en 1 seul Chapitre, je me suis régaler.Voilà, c'est tout pour ce top j'espère qu'il vous aura plu, alors évidemment j'ai pas parlé non plus de tous les moments marquants, notamment l'ours mutant dans Last Light mais je vous ai quand même dit le principal. Vivement Metro 2039 en tout cas ! Bonne semaine