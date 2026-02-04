En dépit des récentes fermetures de studios comme Firewalk Studios, Neon Koi, Bluepoint Games ou encore Dark Outlaw Games, Sony Interactive Entertainment ne ralentit pas ses investissements.La filiale de Sony Group Corporation annonce aujourd’hui avoir conclu l’acquisition de Cinemersive Labs, une jeune entreprise britannique spécialisée dans le machine learning et la vision par ordinateur (computer vision). Fondée en 2022, cette structure regroupe une équipe d’experts pointus dans des domaines clés liés au traitement de l’image et à l’intelligence artificielle.Suite à ce rachat, les équipes de Cinemersive Labs intégreront le Visual Computing Group de SIE, une entité formée en 2024 après la fusion de l’équipe iSIZE et d’une partie du groupe Game Platform Artificial Intelligence (GPAI). Ce pôle rassemble désormais des ingénieurs R&D aux compétences avancées couvrant les réseaux neuronaux, le codage vidéo, l’évaluation de la qualité d’image, les modèles génératifs ou encore le rendu temps réel et le calcul haute performance.L’objectif affiché est clair : repousser les limites du rendu visuel et du streaming de jeux. En s’appuyant sur des technologies de machine learning de pointe, SIE ambitionne d’améliorer significativement la qualité graphique, de réduire la latence et d’optimiser les performances en temps réel.Au-delà de la technique, cette acquisition s’inscrit dans une stratégie plus globale visant à renforcer l’immersion des joueurs. L’exploitation de l’intelligence artificielle pour enrichir les graphismes, notamment via le PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), et moderniser les techniques de rendu pourrait ainsi ouvrir la voie à une nouvelle génération d’expériences vidéoludiques toujours plus réalistes.