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Sony Interactive Entertainment s’offre Cinemersive Labs


En dépit des récentes fermetures de studios comme Firewalk Studios, Neon Koi, Bluepoint Games ou encore Dark Outlaw Games, Sony Interactive Entertainment ne ralentit pas ses investissements.

La filiale de Sony Group Corporation annonce aujourd’hui avoir conclu l’acquisition de Cinemersive Labs, une jeune entreprise britannique spécialisée dans le machine learning et la vision par ordinateur (computer vision). Fondée en 2022, cette structure regroupe une équipe d’experts pointus dans des domaines clés liés au traitement de l’image et à l’intelligence artificielle.

Suite à ce rachat, les équipes de Cinemersive Labs intégreront le Visual Computing Group de SIE, une entité formée en 2024 après la fusion de l’équipe iSIZE et d’une partie du groupe Game Platform Artificial Intelligence (GPAI). Ce pôle rassemble désormais des ingénieurs R&D aux compétences avancées couvrant les réseaux neuronaux, le codage vidéo, l’évaluation de la qualité d’image, les modèles génératifs ou encore le rendu temps réel et le calcul haute performance.

L’objectif affiché est clair : repousser les limites du rendu visuel et du streaming de jeux. En s’appuyant sur des technologies de machine learning de pointe, SIE ambitionne d’améliorer significativement la qualité graphique, de réduire la latence et d’optimiser les performances en temps réel.

Au-delà de la technique, cette acquisition s’inscrit dans une stratégie plus globale visant à renforcer l’immersion des joueurs. L’exploitation de l’intelligence artificielle pour enrichir les graphismes, notamment via le PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), et moderniser les techniques de rendu pourrait ainsi ouvrir la voie à une nouvelle génération d’expériences vidéoludiques toujours plus réalistes.
SIE.Blog - https://sonyinteractive.com/en/news/blog/sony-interactive-entertainment-acquires-cinemersive-labs/
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    posted the 04/02/2026 at 05:59 PM by altendorf
    comments (18)
    ravyxxs posted the 04/02/2026 at 06:02 PM
    Ok, c'est sur que le dirigeant/ceo de cette entreprise a reçu un chèque bien gras. D'ici un ou deux ans, il se barre de la boîte et ça fermera d'ici 7 ans lorsque la technologie aura atteint un plafond de verre.
    rasalgul posted the 04/02/2026 at 06:04 PM
    Il y a la bonne IA et la mauvaise IA, la c'est la bonne IA évidemment
    ravyxxs posted the 04/02/2026 at 06:06 PM
    rasalgul Joueur XBOX j'imagine ?
    idd posted the 04/02/2026 at 06:09 PM
    ravyxxs trop ça.
    akinen posted the 04/02/2026 at 06:24 PM
    Alerte, licenciement dans 4 ans, alerte, veuillez quitter immédiatement le site.
    leonsilverburg posted the 04/02/2026 at 06:46 PM
    De belles promesses pour la PS6. Les upscalers clairement ce qui va permettre aux futures consoles de proposer un très bon niveau technique.
    kratoszeus posted the 04/02/2026 at 07:07 PM
    Un studio R&D cela évitera des licenciements
    khazawi posted the 04/02/2026 at 07:18 PM
    Dans 2 ans, ça fermera
    keiku posted the 04/02/2026 at 07:29 PM
    je ne sais plus qui me disais que sony n'allait pas investir dans l'IA il y a quelque jour, mais voila...
    burningcrimson posted the 04/02/2026 at 08:07 PM
    On sait tous comment ça va finir...
    naoshige11 posted the 04/02/2026 at 10:25 PM
    keiku y'a IA et IA. Si c'était dans du LLM clairement ils y'a aucun intérêt. Là ça s'inscrit surtout dans l'évolution progressive du PSSR (peut-être qu'ils veulent à termes s'éloigner d'AMD) et du streaming.
    altendorf posted the 04/02/2026 at 10:48 PM
    naoshige11
    rasalgul posted the 04/03/2026 at 05:34 AM
    ravyxxs entre autres
    keiku posted the 04/03/2026 at 05:36 AM
    naoshige11 y'a IA et IA. Si c'était dans du LLM clairement ils y'a aucun intérêt.


    http://www.sony.com/en/SonyInfo/IR/library/corporatereport/CorporateReport2025_E.pdf

    In addition to introducing our generative AI platform Enterprise
    LLM    , we are also exploring the use of AI in the design and manufacturing of image sensors, for example.
    Additionally, we are working together with our specialized departments – including Legal/Privacy, AI
    Governance, and Security – to develop usage guidelines, set guardrails, and promote risk awareness to
    create an environment where AI can be used safely and appropriately. We are also strengthening our
    efforts in both research and governance to ensure the fair and transparent use of AI.
    naoshige11 posted the 04/03/2026 at 08:06 AM
    keiku attention quand même parce que là ils parlent d'utiliser leur plateforme d'IA générative en interne pour aider à la conception et la fabrication. Moi je pensais plus à un truc grand public à la ChatGPT.

    Du coup visiblement ils investissent dans l'IA générative en plus du reste mais pour un usage personnel ont va dire. Je pense que c'est intéressant de souligner que c'est pas pour le même usage. Mais pour le coup ça va pas changer grand chose, pour le marché des puces c'est pareil.
    rogeraf posted the 04/03/2026 at 09:48 AM
    IA IA IA + Inflation + guerres : ce monde court a sa perte
    altendorf posted the 04/03/2026 at 10:25 AM
    keiku Visiblement tu ne sais pas lire des communiqués
    keiku posted the 04/03/2026 at 10:49 AM
    naoshige11 mais ce qui est développer d'un coté sera utiliser partout au final... , Chat gpt ca ne représente qu'une toute petite partie des LLM... on peut dire ce que l'on veut toute les entreprises font la même chose au final...

    altendorf comment ca je ne sais pas lire ? je te copie le passage du communiquer qui te le dit noir sur blanc...
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