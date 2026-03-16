Capcom Co., Ltd. (Capcom) a annoncé aujourd’hui que les ventes mondiales de Resident Evil Requiem, sorti le 27 février 2026, dépassaient désormais les 6 millions d’exemplaires, ce qui représente le temps le plus court jamais enregistré pour un titre de la série pour atteindre ce cap.Resident Evil Requiem est le dernier opus de la série Resident Evil, qui offre des graphismes photoréalistes et une immersion totale. Les joueurs peuvent profiter d'une expérience de survival horror encore plus intense grâce à l'interaction entre une peur intense et une action palpitante, rendue possible par la présence de deux protagonistes. À l'avenir, Capcom prévoit de mettre en place plusieurs mesures, telles qu'un support continu et du contenu supplémentaire, afin que les joueurs puissent continuer à profiter du titre plus longtemps.