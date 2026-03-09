profile
shanks
163
Likes
Likers
shanks
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 2065
visites since opening : 6147957
shanks > blog
all
[LEAK] Marvel Tokon : 2 persos en fuite + 3 stages
Jeux Video
La fuite vient d'une mise à jour de la fiche produit d'un simple revendeur bulgare, ce qui oblige à quelques pincettes mais ça arrive parfois à cause d'un stagiaire qui modifie trop vite avant une annonce officielle.

Donc, les 2 persos (en gras) :

- Captain America
- Spider-Man
- Iron Man
- Star-Lord
- Storm
- Ghost Rider
- Doctor Doom
- Ms. Marvel
- Magneto
- Scarlet Witch

Et les 3 stages encore non dévoilés :

- Wakanda
- Sanctum Sanctorum
- Hellfire Gala
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    ravyxxs
    posted the 03/09/2026 at 09:47 PM by shanks
    comments (3)
    guiguif posted the 03/09/2026 at 09:53 PM
    Wakanda
    Bon bah on sait deja que Black Panther sera là
    victornewman posted the 03/09/2026 at 10:01 PM
    - Wakanda : Black Panther
    - Sanctum Sanctorum : Doctor Strange
    - Hellfire Gala : Emma Frost
    ravyxxs posted the 03/09/2026 at 10:17 PM
    J'espère tellement qu'il va cartonner.....pour le moment les retours sont
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo