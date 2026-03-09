Jeux Video
La fuite vient d'une mise à jour de la fiche produit d'un simple revendeur bulgare, ce qui oblige à quelques pincettes mais ça arrive parfois à cause d'un stagiaire qui modifie trop vite avant une annonce officielle.
Donc, les 2 persos (en gras) :
- Captain America
- Spider-Man
- Iron Man
- Star-Lord
- Storm
- Ghost Rider
- Doctor Doom
- Ms. Marvel
- Magneto
- Scarlet Witch
Et les 3 stages encore non dévoilés :
- Wakanda
- Sanctum Sanctorum
- Hellfire Gala
Bon bah on sait deja que Black Panther sera là
- Sanctum Sanctorum : Doctor Strange
- Hellfire Gala : Emma Frost