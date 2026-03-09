Jeux Video

La fuite vient d'une mise à jour de la fiche produit d'un simple revendeur bulgare, ce qui oblige à quelques pincettes mais ça arrive parfois à cause d'un stagiaire qui modifie trop vite avant une annonce officielle.



Donc, les 2 persos (en gras) :



- Captain America

- Spider-Man

- Iron Man

- Star-Lord

- Storm

- Ghost Rider

- Doctor Doom

- Ms. Marvel

- Magneto

- Scarlet Witch



Et les 3 stages encore non dévoilés :



- Wakanda

- Sanctum Sanctorum

- Hellfire Gala