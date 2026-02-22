Un choix apparaîtra avant de lancer le jeu le jour J. Caméraou? Ou pourquoi pas les deux ? Oui, il sera possible de choisir en fonction du personnage incarné. Par exemple, Grace en vue, Leon enIl sera également possible de changer le style de caméra à tout moment en jeu. Toutefois, devoir passer par un menu et modifier ce paramètre régulièrement peut vite devenir fastidieux. Cela risque aussi de casser l’immersion, un élément essentiel dans un(enfin pour moi).Bref, TPS ou FPS le jour J pour vous ?