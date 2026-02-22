- Requiem pour les morts. L'enfer pour les vivants. -
Vous allez faire Resident Evil Requiem en TPS ou en FPS le jour J ?


Un choix apparaîtra avant de lancer le jeu le jour J. Caméra TPS ou FPS ? Ou pourquoi pas les deux ? Oui, il sera possible de choisir en fonction du personnage incarné. Par exemple, Grace en vue FPS, Leon en TPS.

Il sera également possible de changer le style de caméra à tout moment en jeu. Toutefois, devoir passer par un menu et modifier ce paramètre régulièrement peut vite devenir fastidieux. Cela risque aussi de casser l’immersion, un élément essentiel dans un survival horror (enfin pour moi).

Bref, TPS ou FPS le jour J pour vous ?



    tags : resident evil resident evil 9 resident evil requiem resident evil requiem tps or fps ? resident evil requiem le faire en tps ou fps ? resident evil requiem choix des caméras resident evil requiem jour j resident evil requiem day one
    posted the 02/22/2026 at 11:47 AM by marchand2sable
    comments (9)
    marchand2sable posted the 02/22/2026 at 11:49 AM
    Perso Grace en FPS et Leon en TPS donc les deux pour moi. Le jeu a été essentiellement montré en FPS. La caméra TPS a été mise en avant avec l’arrivée de Leon, puis vu l’action dans son gameplay, je ne sais pas si ça se prête bien en FPS.
    noishe posted the 02/22/2026 at 12:11 PM
    marchand2sable Pareil que toi, au moins pour le premier run Pour mon 2e run j'inverserai pour voir à quel point c'est différent !
    adamjensen posted the 02/22/2026 at 12:12 PM
    TPS.
    Je vais quand même tester les deux vite fait pour voir, mais pour ma première partie, ce sera TPS pour tous les persos.
    nicolasgourry posted the 02/22/2026 at 12:14 PM
    Je serais plus pour commencer en TPS, ça reste déroutant quand tu as un jeu qui a une certaine approche, mais comme tout, si tu es ouvert d'esprit, c'est intéressant de voir ce que ça donne si tu changes de "perspective", donc j'essayerais en FPS. Par contre je pense que tu programme pas de la même manière le jeu si c'est TPS ou FPS, donc là ils ont l'air d'avoir pensé les deux manières, donc ça devrait le faire.
    jenicris posted the 02/22/2026 at 12:18 PM
    En TPS direct
    pharrell posted the 02/22/2026 at 12:22 PM
    Team TPS depuis toujours sur console.
    marchand2sable posted the 02/22/2026 at 12:28 PM
    noishe

    Minimum 4 run pour moi :

    Run 1 : Les deux
    Run 2 : TPS en Pro
    Run 3 : NG+ full TPS
    Run 4 : Un petit speedrun

    J-4, j’en peux plus. J’évite YouTube et compagnie en plus, c’est chaud. Je n’ai pas TikTok mais à ce qu’il paraît c’était un massacre là-bas niveau spoils hier, surtout que les vidéos sont balancées comme ça sur cette plate forme. Bref un désastre pour certains fans…
    batipou posted the 02/22/2026 at 12:28 PM
    Le problème du FPS avec Léon c’est que la caméra se placera en TPS à chaque action contextuelle ! Donc autant partir en TPS avec lui ! Pour Grâce : FPS direct !
    marchand2sable posted the 02/22/2026 at 12:30 PM
    noishe

    Je voulais dire : Run 3 NG+ full FPS

    batipou

    Ah ok les actions contex sont pas en FP ? Bah clairement Grace FPS et Leon TPS dans ce cas aussi.
