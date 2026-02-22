Un choix apparaîtra avant de lancer le jeu le jour J. Caméra TPS
ou FPS
? Ou pourquoi pas les deux ? Oui, il sera possible de choisir en fonction du personnage incarné. Par exemple, Grace en vue FPS
, Leon en TPS
.
Il sera également possible de changer le style de caméra à tout moment en jeu. Toutefois, devoir passer par un menu et modifier ce paramètre régulièrement peut vite devenir fastidieux. Cela risque aussi de casser l’immersion, un élément essentiel dans un survival horror
(enfin pour moi).
Bref, TPS ou FPS le jour J pour vous ?
Je vais quand même tester les deux vite fait pour voir, mais pour ma première partie, ce sera TPS pour tous les persos.
Minimum 4 run pour moi :
Run 1 : Les deux
Run 2 : TPS en Pro
Run 3 : NG+ full TPS
Run 4 : Un petit speedrun
J-4, j’en peux plus. J’évite YouTube et compagnie en plus, c’est chaud. Je n’ai pas TikTok mais à ce qu’il paraît c’était un massacre là-bas niveau spoils hier, surtout que les vidéos sont balancées comme ça sur cette plate forme. Bref un désastre pour certains fans…
Je voulais dire : Run 3 NG+ full FPS
batipou
Ah ok les actions contex sont pas en FP ? Bah clairement Grace FPS et Leon TPS dans ce cas aussi.